Les Sounders de Seattle et Los Angeles Galaxy visent tous deux à maintenir l’élan des victoires de rivalité sur la route le week-end dernier lorsqu’ils se rencontreront mercredi soir au Dignity Health Sports Park.

Le Galaxy (1-3-2, 5 points) a peut-être provoqué la plus grande surprise, battant LAFC 2-0 lors d’un samedi après-midi torride malgré l’absence de l’attaquant vedette Javier « Chicharito » Hernandez.

La victoire était leur première de la saison, après avoir été embarrassés par LAFC 6-2 lors du tournoi MLS is Back le mois dernier. Et il a été construit sur des sources improbables, avec Ethan Zubak marquant son premier but en MLS et Julian Araujo contribuant à ses deux premières passes décisives de la saison.

Étant donné que Chicharito ne s’était pas entraîné avec le club entrant dans le match de samedi depuis qu’une blessure au mollet droit l’a fait sortir de l’action MLS is Back le mois dernier, il est probable que plus de membres de la distribution de soutien devront peut-être intensifier à nouveau mercredi.

« C’était évidemment la première victoire de la saison, et c’est incroyable de le faire contre notre rival, mais je pense que ça se construit depuis un moment », a déclaré Zubak à propos de la victoire. « Je pense que la mentalité après Orlando est que nous savons que nous avons les bons outils pour faire de grandes choses, et donc tout le monde s’est réuni et a fait un effort pour s’entraîner encore plus dur. »

Seattle (3-1-2, 11 points) a emprunté une voie plus conventionnelle à sa victoire 3-0 contre Portland, l’attaquant Raul Ruidiaz marquant deux fois et ajoutant une passe alors que les Sounders transformaient un nul sans but en un rire dans les 20 dernières minutes .

Et bien que ce fût un bon sentiment de confier à Portland – le vainqueur de la compétition MLS is Back – sa première défaite depuis la semaine 1 de la saison régulière, pour Seattle, il s’agissait aussi simplement de renforcer la confiance après la déception de leur propre performance à ce tournoi en Floride. Les vainqueurs de la Coupe MLS 2019 sont allés 1-2-1 à MLS is Back.

« Écoutez, quel que soit le résultat (dimanche) – et nous sommes évidemment très satisfaits du résultat et des trois points et tout ça – je voulais qu’ils jouent bien », a déclaré l’entraîneur Brian Schmetzer par la suite. « S’il y avait eu un match nul, si nous n’avions rien laissé, j’avais juste besoin que l’équipe pense qu’elle peut bien jouer. C’était une grande entreprise ici après le grand succès de Portland dans le tournoi.

