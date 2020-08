Le Celtic a subi sa première élimination en Ligue des champions en 15 ans (Photo: .)

L’ancienne star des Rangers, Kris Boyd, n’a tout simplement pas pu résister à se moquer de son rival Celtic après leur élimination humiliante en Ligue des champions aux mains des ménés hongrois Ferencvaros mercredi soir.

Ryan Christie a donné au Celtic une lueur d’espoir avec une frappe déviée juste après la mi-temps pour annuler le superbe effort de David Siger à la 7e minute à Glasgow.

Mais les visiteurs ont refusé de s’allonger et ont rétabli leur avance à 15 minutes de la fin du match à une jambe alors que Tokmac Nguen battait Hatem Abd Elhamed pour un pas sur le flanc gauche avant de placer le ballon devant Vasilis Barkas.

L’ailier de Ferencvaros Nguen a marqué un brillant vainqueur à la 75e minute (Photo: .)

Ferencvaros a tenu bon pour assurer une victoire 2-1 et le résultat signifie que le Celtic doit se contenter d’une place dans le troisième tour de qualification de la Ligue Europa avant le tirage au sort de jeudi.

C’est le premier Celtic à avoir été éliminé de la première compétition européenne en 15 ans.

L’ancien attaquant des Rangers Boyd, qui a profité de deux sorts distincts à Ibrox pendant ses jours de jeu, n’a pas perdu de temps à traîner les champions écossais alors qu’il se dirigeait vers Instagram à la suite de leur défaite écrasante.

«Habituellement, ne buvez pas pendant la semaine, mais ces bières hongroises sont correctes, je vais en avoir quelques-unes ce soir», a-t-il partagé, avec un emoji effronté.

L’ancien international écossais a depuis supprimé le poste.

Kris Boyd s’est moqué du Celtic après leur défaite contre Ferencvaros (Photo: Instagram)

Lennon a accusé les joueurs du Celtic d’avoir commis les mêmes vieilles erreurs après que son équipe ait été éliminée de la Ligue des champions et de la Ligue Europa de la même manière par Cluj et le FC Copenhague la saison dernière respectivement.

« Nous semblons avoir commis les mêmes erreurs que l’année dernière », a déclaré l’entraîneur-chef du Celtic peu après le coup de sifflet final.

«Le premier objectif, nous pouvons peut-être légiférer un peu, mais le deuxième objectif est vraiment une mauvaise prise de décision.

«Je ne sais pas si c’est l’attitude ou la mentalité, mais cela nous a encore coûté. Je devrai porter le bidon et en assumer la responsabilité. »

Le Celtic doit maintenant se contenter d’une place au troisième tour de qualification de la Ligue Europa (Photo: .)

Lennon a poursuivi: «Le jeu a été en fait beaucoup plus facile que je ne l’aurais pensé, mais nous n’avons pas pris nos chances et nous en avons eu beaucoup.

«Je ne dis pas que Ferencvaros est une mauvaise équipe – ce n’est pas le cas – mais nous avions tellement de contrôle que nous aurions dû gagner. Cela ne nous rend pas faibles, cela ne me rend pas faible, mais les gens jetteront des critiques. »

Plus: Ligue des champions



Interrogé sur le message qu’il aimerait transmettre à son équipe, Lennon a répondu: «Ayez une bonne mentalité, ayez une bonne attitude.

«Si certains d’entre vous ne veulent pas être ici, partez.»

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

PLUS: Le président de Naples envoie un message à Manchester United et à Manchester City sur le transfert de Kalidou Koulibaly

PLUS: Jadon Sancho, cible de Manchester United, marque un but insensé à l’entraînement de Dortmund

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } /** * Only load fb sdk if we have GDPR consent or CMP is not required */ (window.requireConsent || Promise.resolve()).then(function(hasConsent) { if (hasConsent) { if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } } }); })();