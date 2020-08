Robert Lewandowski, l’attaquant du Bayern Munich, est très clair qui méritait de remporter le Ballon d’Or cette année, un prix qui ne sera pas décerné en 2020 après que « France Football » ait décidé en juillet dernier de le suspendre en raison de la pandémie de coronavirus .

29/08/2020

À 19:28

CEST

.

Dans une interview avec le médium de son pays «Sportowe Fakty», l’international polonais de 32 ans a répondu: «Je», lorsqu’on lui a demandé quel joueur méritait le Ballon d’Or 2020.

L’attaquant du Bayern était le favori pour être nommé meilleur joueur du monde, avant que les organisateurs de « France Football » ne confirment en juillet que le trophée ne serait pas attribué en raison de perturbations causées & NegativeMediumSpace; & NegativeMediumSpace; par la pandémie de coronavirus.

Lewandowski Il admet qu ‘ »il n’a pas réfléchi à la décision » lorsque la suspension des prix a été annoncée, alors qu’il était l’un des grands favoris, mais le meilleur candidat, pour un prix qu’ils ont monopolisé ces dernières années Leo Messi et Cristiano Ronaldo. uniquement Luka modric (2018) pourrait interférer dans la domination de l’Argentin et des Portugais.

Lewandowski Il ne doute pas qui a le plus fait pour remporter le Ballon d’Or de cette édition, s’il n’avait pas été suspendu. « Nous avons gagné tout ce que nous pouvions avec le Bayern. Dans toutes les compétitions (Bundesliga, Coupe d’Allemagne et Ligue des champions) et j’étais le meilleur buteur. Je pense qu’un joueur qui y parvient devrait remporter le Ballon d’Or. »

L’attaquant du Bayern Munich ressemble à l’un des grands candidats au prix du meilleur joueur de la FIFA; mais pour le moment, il a déjà réalisé son rêve de remporter la Ligue des champions. « Jusqu’à présent, je cachais mes émotions derrière une coquille épaisse, mais la Ligue des champions est le rêve de tout footballeur et j’ai cru toute ma vie que je pouvais la réaliser », a expliqué l’attaquant polonais.

Jusqu’à maintenant Robert il avait été finaliste avec le Borussia Dortmund lors de l’édition 2012/13 et avait disputé trois demi-finales avec le Bayern. «J’étais proche de nombreuses fois, mais il manquait quelque chose, quelque chose nous a fait éliminer tôt. Maintenant que nous l’avons gagné, il y avait une joie enfantine, quelque chose de naturel et de spontané. Je n’avais aucun contrôle là-dessus », se souvient-il Lewandowski.

« Le plus beau moment après le match a été quand j’ai appelé ma femme. Elle m’a envoyé des vidéos de mes proches pleurant de bonheur. C’était incroyable. C’est ce dont je me souviendrai le plus à l’avenir. »