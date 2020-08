Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré qu’il n’y avait « aucune chance » que le club signe le capitaine de Barcelone Lionel Messi cet été.

Messi a déclaré au Barca qu’il souhaitait quitter le club et des sources ont déclaré à ESPN que Pep Guardiola et Messi se sont entretenus au téléphone la semaine dernière pour discuter de la possibilité qu’il déménage à Manchester City.

Lorsqu’on lui a demandé lors d’une conférence de presse s’il serait intéressé à signer Messi, Klopp a répondu: « Intérêt? Ouais, qui ne veut pas de Messi dans leur équipe.

« Mais aucune chance. Les chiffres ne sont absolument pas pour nous. Mais … bon joueur. Cela rendrait encore plus difficile de les battre. [Manchester City].

« Pour la Premier League, ce serait génial. J’aimerais le voir mais je ne sais pas si je le ferai. »

Liverpool affrontera Arsenal lors du lever de rideau du Community Shield samedi à Wembley (diffusez en direct sur ESPN + à 11 h 30 HE aux États-Unis) mais Klopp ne s’attend pas à ce que son équipe soit au top de sa forme en raison du court redressement de la campagne précédente.

« Voudrais-je jouer un bon match après deux semaines de préparation? Non », a-t-il ajouté. « Mais nous le savions depuis un moment et nous l’acceptons. Deux semaines d’entraînement, nous avons travaillé dur et nous l’avons vu.

« Nous nous préparons pour une saison entière, intense. Nous n’avons pas de matches amicaux, nous avons des matchs tests. C’est une compétition et il est rare que vous ayez le moment idéal pour préparer un match.

« Nous avons quatre semaines qui ont été interrompues par les internationaux. Je serai surpris si c’est le meilleur match que nous jouons mais nous sommes prêts à nous battre. »

Klopp a également déclaré que Virgil van Dijk serait disponible après avoir pris une coupure au-dessus de son œil lors d’un match amical, tandis qu’une décision de remise en forme tardive serait prise sur Trent Alexander-Arnold.

Le patron de Liverpool a également déclaré qu’il n’y avait pas de plans confirmés sur la façon dont le football anglais réagirait aux développements aux États-Unis.

Un certain nombre de matchs de la NBA, de la WNBA et de la Major League Soccer ont été reportés mercredi pour protester contre l’injustice raciale et, en particulier, le meurtre de Jacob Blake, un Noir, par la police.

« Il n’y a pas de vrais plans pour le moment », a-t-il déclaré. « Il s’agit de ce que disent la Premier League et les garçons.

« Je l’ai suivi en Amérique, le racisme, Black Live Matter, toutes ces choses, gérer tout cela restera longtemps avec nous. Tant que les gens ne le comprennent pas vraiment, nous devons mentionner l’égalité. . «