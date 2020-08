Le Mexicain Jesus Corona a aidé Porto à remporter deux titres cette saison. JOSE COELHO / EPA-. / REX / Shutterstock

L’international mexicain Jesus « Tecatito » Corona a été nommé MVP de la ligue portugaise pour la saison 2019-2020, le joueur de 27 ans aidant Porto à un doublé en championnat et en coupe.

Le produit jeunesse de Monterrey a réussi 11 passes et a marqué quatre buts en 33 matchs au cours d’une saison au cours de laquelle l’ailier a parfois joué en tant qu’arrière droit.

« Le plus important a été ce que nous avons réalisé en équipe, en remportant ces deux titres, qui étaient très importants pour nous », a déclaré Corona samedi, dans des citations portées par le média mexicain Record. «Nous avons beaucoup travaillé pendant la situation du COVID-19; tout le monde a travaillé et mérité [something], mais au final, nous le méritions davantage. Je pense que Porto le méritait. C’est pour les fans et ma famille. «

L’avenir de Corona a fait l’objet de spéculations et une source proche du joueur a déclaré à ESPN FC plus tôt ce mois-ci qu ‘ »il y avait beaucoup d’intérêt », mais que la fenêtre étendue – les fenêtres de la Premier League et de la Liga ne se ferment pas avant 5 octobre – et les circonstances économiques signifient que les clubs cherchent à vendre avant d’acheter.

Une clause de libération rapportée de 30 millions d’euros existe pour le joueur, qui a été lié à Séville et à l’Inter.

Corona n’a joué que deux fois pour l’équipe nationale mexicaine depuis que Gerardo Martino a pris la relève début 2019, l’Argentin mécontent du fait que l’ancien ailier de Twente a choisi de ne pas se rendre à son premier camp en mars 2019 en raison d’une blessure.