Les joueurs actuels et anciens de la MLS se sont élevés contre le propriétaire du Real Salt Lake, Dell Loy Hansen, après avoir déclaré dans une interview que le boycott des matchs par les joueurs mercredi l’avait amené à se demander dans quelle mesure il souhaitait investir davantage dans le club.

Des joueurs de toute la ligue ont refusé de jouer pour protester contre l’injustice raciale et, en particulier, le meurtre de Jacob Blake, un homme noir, par la police dimanche à Kenosha, dans le Wisconsin. Deux manifestants ont été tués dans la ville deux jours plus tard. Le développement est intervenu alors que les joueurs de la NBA et de la WNBA ont refusé de jouer en faveur de Black Lives Matter ainsi que de protester contre la fusillade à Kenosha.

S’adressant jeudi à Radio From Hell de KXRK, Hansen – qui est propriétaire de la station – a exprimé son mécontentement face aux actions des joueurs, affirmant « qu’ils soutenaient clairement les problèmes nationaux, mais il est très évident qu’ils ne soutenaient pas notre communauté locale » et « Il y a une profonde déception que l’esprit qui est réel a été abandonné la nuit dernière. … De toute évidence, l’importance de rassembler la communauté pendant COVID n’a pas été respectée. »

Hansen, qui possède également l’Utah Royals FC de la NWSL, ainsi que les Real Monarchs du championnat de l’USL, a déclaré: « Comme quelqu’un vous a poignardé et que vous essayez de trouver un moyen de sortir le couteau et d’avancer. C’est ce que l’on ressent. comme. Le manque de respect est profond pour moi personnellement. «

Hansen a menacé de ne pas rouvrir le stade Rio Tinto et de retirer son argent du club.

« Il m’a fallu beaucoup de vent, les efforts que je veux consacrer au recrutement de joueurs et à la construction d’une grande équipe. Il semble que ce n’est pas une très bonne voie à suivre », a déclaré Hansen.

Hansen a déclaré qu’il était en faveur d’un programme progressiste et que RSL soit un club inclusif, mais a déclaré que ce qui s’est passé était une « gifle profonde à la structure de valeur de la communauté » et que les actions des joueurs ne soutenaient ni la ville ni l’organisation. Il a dit qu’ils soutenaient plutôt une question nationale.

Le stade Rio Tinto de RSL fonctionnait à une capacité réduite d’environ 5000 fans en raison de la pandémie COVID-19, et Hansen a déclaré qu’il avait récemment ramené du personnel en congé pour travailler les jours de match. Mais à la suite de ce qui s’est passé mercredi, Hansen a déclaré qu’il n’inviterait plus les fans à revenir dans le stade à l’avenir.

« Nous n’inviterons plus les supporters à revenir dans le stade à l’avenir, donc demain je recommencerai à supprimer 40 à 50 emplois. »

Jozy Altidore et l’ancien joueur Nick Rimando faisaient partie des joueurs jeudi critiquant Hansen pour ses commentaires.

« Il doit vendre l’équipe alors. Je suis impliqué dans un groupe qui est prêt à l’acheter. Il est temps de changer », a tweeté Altidore.

Le gardien de but retraité de la RSL Rimando, qui a passé 20 ans en MLS, a déclaré que les commentaires de Hansen ne reflétaient pas le club.

« Wow wow! Je ne peux même pas pour le moment. @Realsaltlake vestiaires, fans et front office qui défendent l’égalité, les droits de l’homme et la lutte contre le racisme Je vous applaudis. Je suis dégoûté par les commentaires de DLH. C’est plus qu’un jeu », a-t-il tweeté.

Le joueur d’Utah Jazz, Donovan Mitchell, a également exprimé son soutien à la décision des joueurs mercredi soir et a suggéré à Hansen d’envisager de vendre le club. « WOW … si le vent est éliminé, vendez l’équipe … Je suis avec les joueurs de @realsaltlake », a tweeté Mitchell.

Jeudi, les joueurs de la NBA ont annoncé qu’ils reprendraient le jeu vendredi. Ni la MLS ni l’association des joueurs n’ont encore fait de commentaires. RSL a refusé de commenter.