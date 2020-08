Le football français ne fait pas les choses comme tout le monde. Lorsque les autres grandes ligues redémarrent leur saison, la Ligue 1 ne le fait pas. Quand d’autres n’autorisent pas les fans, la Ligue 1 le fait. Le haut vol français a entamé sa saison 2020-21 le week-end dernier alors qu’une de ses équipes (Lyon) a atteint les demi-finales de la Ligue des champions et une autre (Paris Saint-Germain) s’est inclinée face au Bayern Munich en finale.

Malgré un nouvel exode inévitable de joueurs – Houssem Aouar, Mbaye Niang, Memphis Depay, Mike Maignan, Gabriel, Moussa Dembele, Victor Osimhen pour n’en citer que quelques-uns qui auraient pu partir ou ont déjà quitté – la Ligue 1 et sa nouvelle fortune issue des droits TV l’argent se prépare pour une autre campagne passionnante.

Voici ce qu’il faut rechercher au début de la nouvelle campagne.

Équipes à surveiller

Le Paris Saint-Germain peut-il éviter une gueule de bois en Ligue des champions? Qui peut les attraper? Après sept titres au cours des huit dernières années, Paris est à nouveau le grand favori pour être sacré champion. Cependant, il semble également que cette saison pourrait être beaucoup plus dangereuse que jamais. Le PSG est toujours plein de regrets après sa défaite finale en Ligue des champions contre le Bayern Munich le week-end dernier. Comment vont-ils s’en remettre? Vont-ils s’en remettre?

Dans une campagne encombrée de matches, ils devront entrer directement dans leur rythme tout en faisant face à la pression supplémentaire qui pèse désormais sur eux en Europe.

L’AS Monaco a-t-elle enfin la bonne formule? Après des années de pagaille et de désarroi, aux côtés de nombreux managers et directeurs sportifs, Monaco a encore tout changé cet été. Robert Moreno est sorti, est venu Niko Kovac. Paul Mitchell est également arrivé pour diriger le recrutement et les espoirs sont grands.

Les champions 2017 ont tiré leur premier match de la campagne contre Reims 2-2, mais ils se sont montrés prometteurs. Ils ont d’excellents jeunes joueurs comme Youssouf Fofana et Aurelien Tchouameni, ainsi qu’une expérience avec des joueurs comme Wissam Ben Yedder, Stevan Jovetic et même Aleksandr Golovin. Ils devraient certainement faire mieux que la neuvième place qu’ils ont obtenue la saison dernière.

Même histoire, nouvel espoir à Lyon? Cet été devrait être comme le dernier, lorsque Nabil Fekir, Tanguy Ndombele et Ferland Mendy ont tous quitté le club. Cette fois, ce devrait être le tour d’Aouar, Depay et Dembele. Lyon vend et reconstruit; c’est ce qu’ils font, et il y a déjà un autre prodige dans le pipeline dans le milieu de terrain de 20 ans Maxence Caqueret. Ils ont un nouvel espoir et une nouvelle conviction nés de leur course aux demi-finales de la Ligue des champions.

Rudi Garcia est plus populaire que jamais parmi les fans, et le club investira dans son équipe afin qu’ils puissent effacer de leur mémoire la décevante septième place de la saison dernière, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de compétition européenne pour Les Gones cette saison pour le première fois depuis 1996.

Le PSG peut-il surmonter sa déception en Ligue des champions pour remporter à nouveau la Ligue 1? .

Lille a-t-il un autre bon cycle en eux? Pour le deuxième été consécutif, Lille a perdu son meilleur joueur. Nicolas Pepe s’est rendu à Arsenal en août 2019 pour 72 millions d’euros et Victor Osimhen a rejoint Napoli en août 2020 pour 81 millions d’euros. Année après année, Lille produit de bonnes équipes et de bons résultats. Ils ont terminé quatrième l’année dernière tout en naviguant dans une campagne de Ligue des champions.

Le directeur sportif Luis Campos a de nouveau travaillé sa magie cet été, avec l’arrivée de Jonathan David, Isaac Lihadji, Eugenio Pizzuto et Sven Botman tous si prometteurs.

Joueurs à surveiller

La quatrième fois sera-t-elle le charme de Neymar? Ses chiffres en Ligue 1 depuis son arrivée il y a trois ans sont vraiment incroyables. A 28 ans, il est le meilleur joueur de football français jamais vu, et c’est un privilège de l’avoir en championnat pour une quatrième année. Son objectif, comme celui du PSG, sera la Ligue des champions, mais espérons qu’il illumine également la Ligue 1 de son talent.

Est-ce la dernière saison de Mbappe à Paris? Comme Neymar, son contrat avec Paris expire en juin 2022 et jusqu’à ce qu’il le prolonge (ce que le club espère), il restera une question de savoir si cela pourrait être sa dernière saison en Ligue 1. Le joueur de 21 ans pourrait gagner un cinquième titre consécutif et tentera d’améliorer son ratio d’un but toutes les 87 minutes en championnat la saison dernière.

Ben Yedder portera-t-il Monaco? Il a fait tout ce qu’il pouvait la saison dernière, terminant meilleur buteur avec 18 buts et sept passes décisives, mais la neuvième place de l’équipe a été décevante. Ben Yedder, 30 ans, devra les porter à nouveau cette année. Il est leur principal finisseur et avec les Euros reportés à l’été prochain, c’est une grande saison pour lui s’il espère obtenir un rappel de la France.

Thauvin, l’ancienne-nouvelle signature de Marseille: Avant la très grave blessure à la cheville qui l’avait empêché toute la saison dernière, Florian Thauvin avait été le meilleur joueur de Marseille. Maintenant, le joueur de 27 ans est de retour et se sentira comme une nouvelle recrue pour l’OM. Sans lui, ils ont eu une excellente saison l’année dernière et s’il peut revenir à son meilleur, le vainqueur de la Coupe du monde 2018 les rendra tellement plus forts.

Jeunes joueurs à surveiller

Eduardo Camavinga, MF, Rennes: À 18 ans, il est sans doute le meilleur au monde dans son groupe d’âge et sa position. Sa vision, sa technique, ses compétences, sa maturité, son rythme et sa force font de lui un phénomène au milieu de terrain central. Vous verrez rarement un talent comme lui, et il prendra d’assaut la Ligue 1 encore cette année.

Adil Aouchiche, MF, Saint-Étienne: Il a quitté le PSG gratuitement pour rejoindre Saint-Étienne, où on lui avait promis beaucoup plus de temps de jeu. Déjà la star des équipes de jeunes de France, le meneur de jeu de 18 ans a montré de grandes choses en pré-saison et sa merveilleuse capacité technique devrait briller tout au long de cette saison.

Amine Gouiri, FW, OGC Nice: Lyon l’a laissé partir à Nice pour seulement 8 millions d’euros cet été, ce qui a fait sourciller, puis il a marqué deux fois lors de ses débuts contre Lens le week-end dernier. L’attaquant de 20 ans a un potentiel incroyable et Lyon pourrait regretter de l’avoir vendu si tôt.

Axel Disasi, DF, AS Monaco: L’arrière central de 22 ans a connu une excellente saison avec Reims l’année dernière et était très convoité cet été. Il a choisi Monaco et a marqué lors de ses débuts en club … contre Reims. Il est impressionnant défensivement et a une détermination incroyable.

Nouvelles signatures à surveiller

Seko Fofana, MF, objectif: Il a été l’une des révélations en Serie A la saison dernière avec l’Udinese, marquant lors de leur victoire contre la Juventus par exemple. Le joueur de 25 ans sera le patron de cette équipe nouvellement promue de Lens avec sa puissance au milieu de terrain.

Morgan Schneiderlin, MF, OGC Nice: Après 12 ans en Angleterre avec Southampton, Manchester United et Everton, l’international français de 30 ans est de retour chez lui. Il a été séduit par le projet niçois et apporte son expérience, son intensité et sa physicalité à une équipe ascendante.

Jonathan David, FW, LOSC Lille: Lui et Alphonso Davies constituent les joyaux de la couronne du football canadien. Après une belle saison à Gand, de nombreux clubs l’ont poursuivi mais Lille les a battus à coups de poing. Son rythme, ses compétences et sa finition font du joueur de 20 ans une superbe perspective.

Pape Gueye, MF, Marseille: Il était l’un des meilleurs milieux de terrain de la Ligue 2 la saison dernière avec Le Havre, qui l’a fait capitaine alors qu’il n’avait que 20 ans à l’époque. Il a vraiment impressionné par son pied gauche et sa vitesse de travail sur le terrain. Marseille a réussi un grand coup pour le convaincre de franchir le pas.

Gestionnaires à surveiller

Patrick Vieira, Nice: La sixième place de la saison dernière n’a pas révélé toute l’histoire du travail accompli par Vieira sur la Côte d’Azur. Il a parfois eu du mal et il était difficile de comprendre sa philosophie, mais il a continué et la saison a finalement été positive. Il doit faire mieux en termes de performances et de qualité du football cette année.

Andre Villas-Boas, Marseille: Lors de sa première saison au club, il a dépassé ses objectifs et a ramené Marseille en Ligue des champions après une absence de six ans. Il a failli partir cet été en raison de nombreux désaccords avec la propriété, mais les joueurs l’ont convaincu de rester.

Julien Stephan, Rennes: Le plus jeune entraîneur de Ligue 1 à 39 ans, il vient de terminer deux saisons presque parfaites avec Rennes: l’équipe s’est qualifiée pour la Ligue des champions la saison dernière et a remporté la Coupe de France l’année précédente. Il a le talent pour le refaire, et peut-être faire mieux cette fois-ci.

Claude Puel, Saint-Étienne: L’ancien manager de Leicester City a tout changé à Saint-Etienne. Il s’est débarrassé de la plupart des joueurs plus âgés et plus expérimentés pour commencer un nouveau cycle avec de jeunes talents passionnants comme Fofana, Aouchiche et Yvan Neyou. Son pari doit cependant porter ses fruits.

La course au titre

Il sera très difficile de rivaliser avec le PSG et son équipe supérieure tout au long d’une campagne longue et encombrée. Marseille voudra confirmer que leur excellente saison 2019-20 n’a pas été un hasard, Lyon et Monaco veulent leur revanche tandis que Lille, Nice et Rennes voudront continuer à être les fauteurs de troubles. Saint-Etienne sous Puel et Bordeaux sous Jean-Louis Gasset espèrent pouvoir faire mieux que l’an dernier

Trois principales prédictions: PSG, Marseille, Monaco.

La lutte contre la relégation

Ce sera une autre bataille fascinante en bas du tableau de Ligue 1 cette saison. Les deux équipes promues, Lens et Lorient, ont très bien renforcé leur effectif et semblent prometteuses. Metz a réussi à rester en place l’année dernière, mais ils pourraient lutter plus cette fois comme Brest et Dijon.

Trois dernières prédictions: Brest, Dijon, Metz.