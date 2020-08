Le Paris Saint-Germain surveille de près la situation autour de Lionel Messi, ont déclaré des sources à ESPN, après que le talisman de Barcelone a déclaré au club qu’il voulait partir.

Il n’y a pas eu d’offres pour le moment pour l’international argentin ni même de discussions avec son entourage, mais les champions de France se mettraient en course pour le signer s’il était sur le marché gratuitement ou pour une somme modique.

Paris compte déjà deux énormes revenus dans l’équipe à Neymar (32 millions d’euros par an) et Kylian Mbappe (21 millions d’euros par an) et trouverait très difficile de tenir compte des énormes salaires de Messi dans leur liste de paie tout en respectant le fair-play financier.

Cependant, des sources au club soulignent que ce n’est pas impossible.

Messi est très proche de deux joueurs du PSG. Neymar, son ancien coéquipier de Barcelone qu’il a tenté de ramener au Camp Nou l’été dernier, et Angel Di Maria, qui joue avec lui en équipe nationale argentine.

Depuis que les Qataris ont repris le PSG à l’été 2011, ils rêvaient d’attirer deux joueurs dans le club: Cristiano Ronaldo et Messi. Ils ont toujours pensé que le Portugais était la cible la plus réaliste et il a rejeté leurs offres à quelques reprises.

La hiérarchie du PSG n’a jamais pensé que Messi pourrait également devenir une option, mais s’il le faisait, ils feraient tout ce qui était en leur pouvoir pour trouver un moyen de le signer, selon des sources.

Interrogé sur le six fois vainqueur du Ballon d’Or après la défaite finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich dimanche dernier, Thomas Tuchel a déclaré: « Quel manager dirait non à la signature de Messi? »

Le PSG devra surmonter quelques obstacles: Manchester City est clairement en tête pour des raisons financières et la relation antérieure entre Messi et Pep Guardiola.

Malgré les troubles entre le Barça et Messi, des sources ont confirmé à ESPN que Messi prévoyait de se présenter dimanche pour la présaison de Barcelone, lorsque les joueurs devraient subir un test de coronavirus avant de commencer l’entraînement lundi.