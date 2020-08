La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts incertain – et vous pouvez savoir quand les fenêtres s’ouvrent et se ferment ici – mais voici les rumeurs qui circulent dans les grandes ligues européennes et au-delà.

TOP STORY: Le PSG passe à tapis sur Messi

N’importe quel club dans le monde voudrait Lionel Messi, et Sport en Espagne a rapporté que le Paris Saint-Germain est l’un des rares à avoir décidé de pouvoir faire un mouvement – à supposer qu’il soit autorisé à quitter Barcelone.

Des sources ont déclaré à ESPN plus tôt cette semaine que le PSG surveillait la situation de Messi et que la star du Barca avait même discuté avec Neymar de sa réunification à Paris, et Sport dit maintenant que le club parisien va intensifier son intérêt.

Les salaires de l’Argentin ne seront pas préoccupants pour les finalistes de la Ligue des champions, bien que si des frais sont exigés, ils devront vendre avant de le signer pour satisfaire aux règlements du fair-play financier.

Les courtiers en puissance du PSG estiment que relier Messi à Neymar et Kylian Mbappe porterait le club au niveau supérieur.

BLOG EN DIRECT

09h30 BST: Leeds United a terminé la signature du défenseur du SC Fribourg Robin Koch samedi soir, qui, selon Bild, deviendra l’un des défenseurs allemands les mieux payés du match. Il s’est rendu dans le Yorkshire plus tôt dans la journée pour son examen médical et pour conclure un accord qui le liera à Leeds jusqu’à l’été 2024.

Leeds aurait payé environ 14,5 millions d’euros pour décrocher l’ancien joueur de Kaiserslautern, âgé de 24 ans. Koch a deux sélections complètes pour l’Allemagne et faisait partie de l’équipe qui a terminé deuxième du Championnat d’Europe des moins de 21 ans de l’année dernière, perdant en finale contre l’Espagne.

Il était la deuxième signature de la journée pour Leeds, qui avait scellé un transfert de 30 € pour Rodrigo de Valence dans la matinée.

✍️ #LUFC a le plaisir d’annoncer la signature de Robin Koch du SC Freiburg (Bundesliga) – Leeds United (@LUFC) 29 août 2020

PAPIER ROND

L’Inter change d’avis dans sa politique de transfert

L’Inter Milan a fait un demi-tour complet dans ses plans de transfert, selon Calciomercato.

Les géants italiens avaient auparavant adopté une approche juvénile, espérant recruter respectivement le duo Sandro Tonali et Marash Kumbulla de 20 ans de Brescia et de Vérone.

Les Nerazzurri ont maintenant tourné leur attention vers 33 ans Arturo Vidal et 34 ans Aleksandar Kolarov de Barcelone et de l’AS Roma respectivement.

Calciomercato rapporte que cette décision a été prise dans l’espoir d’ajouter un leadership supplémentaire à l’équipe, plutôt que de compter sur des jeunes, avec des joueurs comme Alessandro Bastoni et Nicolo Barella jouant déjà des rôles importants pour l’équipe.

Pression sur Pickford alors qu’Ancelotti cible Romero

Carlo Ancelotti cherche à amener le gardien de Manchester United Sergio Romero à Everton, rapporte The Sunday Mirror.

Jordan Pickford a commis un certain nombre d’erreurs très médiatisées, et il semble qu’il perd la foi du manager.

S’il perdait sa place, cela pourrait être un coup dur pour la carrière anglaise du joueur de 26 ans, avec Nick Pope et Dean Henderson, respectivement de Burnley et Man United, lui offrant déjà de la concurrence.

C’est Henderson qui revient à Old Trafford – après un prêt de deux ans avec Sheffield United – qui pourrait faciliter le transfert potentiel de Romero aux Toffees.

Tap-ins

– Le manager rennais Julien Stephan souhaite recruter le défenseur central de la Juventus Daniele Rugani, rapporte Calciomercato. Il est suggéré qu’ils recherchent des renforts dans leur ligne arrière après s’être qualifiés pour la Ligue des champions avec une troisième place en Ligue 1 la saison dernière. Andrea Pirlo a pour objectif de refondre l’équipe après avoir succédé à Maurizio Sarri, avec Rugani parmi les joueurs qu’il est prêt à lâcher prise afin de recruter ses propres recrues.

– Marseille espère recruter un arrière gauche japonais de 33 ans Yuto Nagatomo, rapporte Foot Mercato. Lors de la conférence de presse de vendredi, Andre Villas-Boas a admis que son équipe cherchait à attirer des joueurs sur des transferts et des prêts gratuits. Nagatomo sera disponible gratuitement après le départ de Galatasaray au point culminant de la dernière campagne turque de Super Lig.

– Rennes a déjà identifié un remplaçant potentiel pour la cible de Chelsea Edouard Mendy, car ils ont tourné leur attention vers Alphonse Areola, selon Foot Mercato. Le joueur de 27 ans a passé la saison dernière en prêt au Real Madrid du Paris Saint-Germain, ne faisant que huit apparitions dans toutes les compétitions. Le point de vente rapporte que la formation de Ligue 1 espère faire prêter le vainqueur de la Coupe du monde, pour les aider à faciliter de nombreuses acquisitions avant leur campagne en Ligue des champions.