Keylor Navas a aujourd’hui l’occasion de battre un record, lors de la finale de la Ligue des champions.

Le Costaricien, gardien du Paris Saint-Germain, qui affronte le Bayern Munich à Lisbonne, pourrait devenir le premier joueur à sa place à remporter quatre «Orejonas» en partant.

Après avoir remporté le triple championnat avec le Real Madrid (2015-16, 2016-17 et 2017-18), le Tico revient pour apparaître en duel direct pour le titre européen et inscrire son nom dans les records historiques de cette compétition.

A lire aussi: PSG vs Bayern, quand et où voir la finale de la Ligue des champions?

Aucun gardien de but n’a été couronné quatre fois en Ligue des champions en tant que partant. L’Espagnol Juanito Alonso, également ancien gardien du Real Madrid, a été couronné quatre fois dans la Coupe d’Europe de l’époque, mais n’a pas disputé la finale de son quatrième titre; Rogelio Domínguez le releva.

Iker Casillas (1999-00, 2001-02 et 2013-14) et Víctor Valdés (2005-06, 2008-09 et 2010-11) ont disputé trois finales et les ont toutes remportées, avec Madrid et Barcelone, respectivement.

En plus d’atteindre quatre championnats, comme Alonso, Navas peut également devenir le deuxième gardien de but à remporter la Ligue des champions avec deux clubs, comme le Néerlandais Edwin van der Saar, qui l’a élevé avec l’Ajax (1994-95) et Manchester United. (2007-08).