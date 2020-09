Certains des meilleurs joueurs du monde ont été recrutés pour une somme minime; d’autres coûtent une petite fortune. Mais selon nous, quels sont les meilleurs coups, par position, qu’un club a faits depuis 2000?

Dans une série en deux parties, nous explorons certains des meilleurs transferts qui se soient produits à travers l’Europe au cours des deux dernières décennies. Désolé, Steven Gerrard, Lionel Messi et Harry Kane, aucun joueur local n’est autorisé. Transferts uniquement.

Les joueurs seront jugés sur le nombre de trophées qu’ils ont accumulés dans leur club, ainsi que sur le nombre d’apparitions, tandis que leur place dans le classement sera également déterminée par le montant dépensé par leur club pour les signer. Il est juste qu’un transfert gratuit qui compte 500 apparitions et vous remporte 15 trophées soit meilleur qu’un joueur de 50 millions de livres sterling qui a passé deux saisons là-bas pour en gagner trois, après tout.

Bien sûr, tout n’est pas mathématique. Il y a aussi un facteur X, et nous avons demandé à certains de nos correspondants ESPN leur contribution. PLUS: assurez-vous de rechercher une liste de joueurs offensifs – milieux de terrain, attaquants et attaquants – sur ESPN cette semaine.

* Tous les frais de transfert et les données d’apparence proviennent de Transfermarkt. Le total des trophées remportés est au club mentionné, pas dans l’ensemble.

GARDIENS DE BUT

10. JOE HART

Shrewsbury à Manchester City, 2006

Signé pour: 810 000 £ Vendu pour: 3,5 M £

Les apparences: 348 Trophées remportés: 5

Hugo Lloris de Tottenham était un candidat pour cette liste car il a coûté 10 millions de livres sterling mais n’a pas réussi à casser son canard trophée, et Hart pourrait être le meilleur rapport qualité-prix du lot. Signé des ligues inférieures, City l’a transformé en l’un des meilleurs de la Premier League. Diverses périodes de prêt, en particulier à partir de 2016, à la fin de sa carrière dans la ville sont la raison pour laquelle il est numéro 10.

9. JAN OBLAK

Benfica à Atletico Madrid, 2014

Signé pour: 16 M € Vendu pour: N / A

Les apparences: 257 Trophées remportés: 3

Un vol à 16 millions d’euros, l’international slovène a remporté quatre fois le prix du meilleur gardien de but de la Liga et a aidé l’Atletico à remporter les trophées de la Ligue Europa et de la Super Coupe de l’UEFA. Un acte de classe, et toujours seulement 27.

8. DAVID DE GEA

Atletico Madrid à Manchester United, 2011

Signé pour: 25 M € Vendu pour: N / A

Les apparences: 405 Trophées remportés: 7

La forme de De Gea est tombée d’une falaise au cours des dernières années, sinon il serait plus haut. En devenant sans doute le meilleur au monde pour un sort après un début de vie lent à Manchester, il est incroyable de penser que United a occupé sa place de n ° 1 pendant près d’une décennie pour une si petite somme. Cela a coïncidé avec la tourmente du club au moment où Sir Alex Ferguson a pris sa retraite.

7. ALISSON

Roma à Liverpool, 2018

Signé pour: 62,5 M € Vendu pour: N / A

Les apparences: 88 Trophées remportés: 3

Cela a été le début de sa carrière à Liverpool, avec des médailles en Premier League et en Ligue des champions déjà dans le sac. Il est clair que le gardien brésilien a contribué à transformer la défense de Liverpool, mais cela a eu un coût, c’est pourquoi il n’est pas plus haut sur la liste.

6. EDERSON

Benfica à Man City, 2017

Signé pour: 40 M € Vendu pour: N / A

Les apparences: 144 Trophées remportés: 8

Un autre gardien de but brésilien qui a impressionné en Angleterre, Ederson a sans doute transformé City plus qu’Alisson n’a fait Liverpool. Ses longues passes et sa capacité à jouer presque comme un défenseur central supplémentaire ont changé la perception de ce qu’un gardien de but pouvait offrir en Premier League. Une super affaire à 40 M € compte tenu de ce qu’il a réalisé.

5. MARC-ANDRE TER STEGEN

Borussia Monchengladbach à Barcelone, 2014

Signé pour: 12 M € Vendu pour: N / A

Les apparences: 236 Trophées remportés: 12

Tout comme Ederson, le développement de Ter Stegen en tant que gardien de but a établi la barre dans la façon dont nous jugeons les gardiens de but. Usurpant rapidement l’international chilien Claudio Bravo à Barcelone, malgré sa signature en tant que remplaçant, il a remporté une quantité incroyable d’argenterie tout en offrant une zone de solidité pendant quelques années difficiles au Camp Nou.

4. EDWIN VAN DER SAR

Fulham à Man United, 2005

Signé pour: 3,6 M £ Vendu pour: N / A

Les apparences: 266 Trophées remportés: dix

Quatre titres de Premier League, une Champions League et, aux yeux de Sir Alex Ferguson, « le meilleur gardien que nous ayons eu depuis Peter Schmeichel ». Pas difficile, en ce sens que United a traversé 10 gardiens entre 1999 et 2005, mais le Néerlandais a montré sa classe et a aidé United à continuer à dominer jusqu’à sa retraite en 2011.

3. PETR CECH

Rennes à Chelsea, 2004

Signé pour: 13 M € Vendu pour: 12,6 M £ à Arsenal

Les apparences: 494 Trophées remportés: 15

Dans le classement du meilleur gardien de but de Premier League des deux dernières décennies, Cech de Chelsea ne ferait probablement que piper Van der Sar sur la base du fait qu’il a égalé ses quatre titres de Premier League, mais a également décroché quatre FA Cup, trois League Cup, une Champions League et une Ligue Europa. Tout cela avant de continuer en 2015 pour protéger la défense d’Arsenal pendant quatre ans.

2. GIANLUIGI BUFFON

Parme à Juventus, 2001

Signé pour: 52,8 M € Vendu pour: N / A

Les apparences: 671 Trophées remportés: 20

Oui, c’était le record du monde pour un gardien de but à l’époque – un record jusqu’à ce qu’Alisson rejoigne Liverpool en 2018 (bien que remplacé par le déménagement de Kepa Arrizabalaga à Chelsea) – mais ce que la Juventus a obtenu de cette signature l’emporte sur le coût. Ils ont eu une légende de bonne foi qui est restée avec eux en Serie B après le scandale Calciopoli. Des trophées à profusion et l’un des plus grands gardiens de but de tous les temps. La seule raison pour laquelle il n’est pas au top est que Buffon n’a jamais été en mesure de les inspirer pour la Ligue des champions.

1. MANUEL NEUER

Schalke au Bayern Munich, 2011

Signé pour: 30 M € Vendu pour: N / A

Les apparences: 388 Trophées remportés: 21

Neuer a remporté la Ligue des champions (deux fois) et revendique une Super Coupe de l’UEFA et une Coupe du monde des clubs sur son CV. Sa récolte de 21 trophées pour le Bayern a été la moitié des matchs de Buffon, et il a également coûté près de la moitié du coût de Buffon. C’est difficile, mais l’Allemand est le meilleur chien. Dirons-nous la même chose d’Alexander Nubel, qui a suivi son cheminement de carrière de Schalke au Bayern cet été avec un transfert gratuit? Non, non, nous ne le ferons pas.

DOS COMPLET

10. GARETH BALE

Southampton à Tottenham Hotspur, 2007

Signé pour: 13,2 M £ Vendu pour: 101 M € pour le Real Madrid

Les apparences: 203 Trophées remportés: 0

Si vous vous demandez pourquoi le sorcier de l’aile galloise Bale est sur la liste en tant qu’arrière latéral, c’est parce que Tottenham l’a acheté comme tel. Ensuite, ils l’ont transformé en attaquant et l’ont vendu comme le joueur le plus cher du monde en 2013 au Real Madrid. Cela doit valoir quelques points.

9. MAXWELL

Barcelone à Paris Saint-Germain, 2011

Signé pour: 3,5 M € Vendu pour: N / A

Les apparences: 214 Trophées remportés: 14

L’Ajax, l’Inter, Barcelone et le PSG ont tous bénéficié des compétences du Brésilien au fil des ans, et il est l’un des footballeurs de club les plus décorés de tous les temps. Le PSG l’a attrapé pour une somme modique et il les a certainement remboursés.

8. ANDY ROBERTSON

Hull à Liverpool, 2017

Signé pour: 8,1 M £ Vendu pour: N / A

Les apparences: 127 Trophées remportés: 4

La façon dont Robertson a contribué à changer la défense de Liverpool à son arrivée, avec l’aide de Trent-Alexander Arnold (non éligible pour cette liste), Virgil van Dijk (voir ci-dessous) et Alisson (voir ci-dessus) cimente sa place. Les trophées de la Premier League et de la Ligue des champions ne seraient pas arrivés sans l’Écossais, qui était un tireur d’élite à 8 millions de livres sterling.

7. CESAR AZPILICUETA

Marseille à Chelsea, 2012

Signé pour: 8,8 M € Vendu pour: N / A

Les apparences: 386 Trophées remportés: 6

Un choix difficile de laisser de côté Branislav Ivanovic – qui a disputé 377 apparitions, remporté 10 trophées et coûté 10 millions d’euros – mais « Dave », comme l’appellent ses coéquipiers, obtient le signe de la tête, alors que son record de 73 en Premier League commence. dans une rangée était incroyable. Sa polyvalence et sa soif de gagner font de lui un joueur vraiment spécial.

6. DANI CARVAJAL

Bayer Leverkusen au Real Madrid, 2013

Signé pour: 6,5 M € Vendu pour: N / A

Les apparences: 279 Trophées remportés: 16

Les clubs n’admettent pas souvent leurs erreurs, mais Carvajal en est la preuve vivante. Faisant son chemin dans les rangs des jeunes madrilènes, il a été vendu à Leverkusen en 2012 mais ramené (via une clause dans son contrat) un an plus tard. Et il est depuis devenu l’un des meilleurs arrières droit du football mondial.

5. ASHLEY COLE

Arsenal à Chelsea, 2006

Signé pour: 6,6 M £ + William Gallas Vendu pour: Gratuit pour Rome

Les apparences: 338 Trophées remportés: 9

C’était une sortie acrimonieuse de son club d’enfance, plus une amende de 75000 £ pour un scandale d’écoute, mais il a remporté plus de trophées à Chelsea et est devenu le joueur le plus décoré de la FA Cup, avec sept victoires en huit finales. Sans doute le meilleur arrière gauche que l’Angleterre ait jamais produit.

4. JORDI ALBA

Valence à Barcelone, 2012

Signé pour: 14 M € Vendu pour: N / A

Les apparences: 336 Trophées remportés: 14

De 1998 à 2005, Alba était un joueur de l’académie de Barcelone, mais le club l’a laissé partir à cause de sa petite taille et a dû dépenser 14 millions d’euros pour le ramener près d’une décennie plus tard. L’une des meilleures offres qu’ils aient jamais faites, Alba a fait sienne la place d’arrière gauche et a remporté 14 trophées.

3. PATRICE EVRA

Monaco à Man United, 2006

Signé pour: 8 M € Vendu pour: 1,9 M € pour la Juventus

Les apparences: 379 Trophées remportés: 14

Evra a apporté la passion, le désir et sa propre personnalité unique du côté de United pendant huit ans, un coup de maître d’une signature de Sir Alex Ferguson. Coûtant la moitié de ce que Barcelone a payé pour Alba, le Français a remporté le même nombre de trophées et a même fait plus d’apparitions dans un laps de temps plus court.

2. DANI ALVES

Séville à Barcelone, 2009

Signé pour: 35,5 M € Vendu pour: Gratuit pour la Juventus

Les apparences: 391 Trophées remportés: 23

En parlant de personnalités uniques … Alves est un autre qui a élevé son jeu sur les réseaux sociaux à de nouveaux sommets depuis qu’il est passé, mais son séjour à Barcelone a sans doute été l’un des plus réussis de tous les temps. Le Brésilien était assez cher en 2009 – en fait, il était le troisième joueur le plus cher de l’histoire du club à l’époque – mais il s’est avéré qu’il valait chaque centime.

1. MARCELO

Fluminense au Real Madrid, 2007

Signé pour: 6,5 M € Vendu pour: N / A

Les apparences: 509 Trophées remportés: 22

Après avoir fait irruption sur la scène à l’adolescence pour le Brésil contre le Pays de Galles en 2006, Marcelo n’a jamais regardé en arrière. Par coïncidence, Gareth Bale, 17 ans, a décroché sa deuxième casquette pour le Pays de Galles dans ce match, mais Marcelo était celui que le Real Madrid voulait un an plus tard, et ils l’ont débarqué pour une somme modique de Fluminense. Avec 22 trophées, il a moins qu’Alves mais coûte moins cher et a beaucoup plus d’apparences. Quelle signature.

CENTRE-ARRIÈRE

10. DIEGO GODIN

Villarreal à Atletico Madrid, 2010

Signé pour: 8 M € Vendu pour: Gratuit pour l’Inter Milan

Les apparences: 389 Trophées remportés: 8

Il semble étrange ces jours-ci que Godin exerce son métier à l’Inter Milan, telle était sa présence à l’Atletico. L’un des meilleurs défenseurs du monde, il incarnait la force et le désir au cœur du succès du club espagnol et a remporté un grand succès – mais n’a malheureusement réussi à être que deux fois finaliste de la Ligue des champions.

9. SOL CAMPBELL

Tottenham à Arsenal, 2001

Signé pour: Libre Vendu pour: Gratuit pour Portsmouth

Les apparences: 210 Trophées remportés: 4

L’un des meilleurs transferts gratuits de tous les temps (et l’un des plus controversés), Campbell a troqué Tottenham contre un rival amer Arsenal et a aidé les Gunners à entrer dans l’histoire comme les « Invincibles » en 2003-04.

8. VIRGIL VAN DIJK

Southampton à Liverpool, 2018

Signé pour: 76,1 M £ Vendu pour: N / A

Les apparences: 122 Trophées remportés: 4

Le transfert de 14,1 millions de livres sterling de Van Dijk à Southampton en provenance du Celtic a presque fait cette liste, car il a été vendu trois ans plus tard pour 76,1 millions de livres sterling, mais ses débuts de carrière à Anfield en ont fait une décision facile. Liverpool a obtenu ce pour quoi il a payé et a maintenant les trophées majeurs dans son cabinet en récompense.

7. VINCENT KOMPANY

Hambourg à Man City, 2008

Signé pour: 8,5 M € Vendu pour: Gratuit pour Anderlecht

Les apparences: 360 Trophées remportés: 12

Le bloc de construction autour duquel l’ère de domination de Manchester City a été construite. Kompany a été signé pour une somme modique, une semaine avant que le groupe Abu Dhabi United n’achète City et ne le transforme en un monstre du marché des transferts, ce qui les conduit à un grand succès. La seule raison pour laquelle il n’est pas supérieur au n ° 7 est la qualité de ceux à venir et le fait qu’il n’a pas été en mesure de livrer la Ligue des champions.

6. NEMANJA VIDIC

Spartak Moscou à Man United, 2005

Signé pour: 10,5 M € Vendu pour: Gratuit pour l’Inter

Les apparences: 300 Trophées remportés: 15

Sans doute l’un des plus grands transferts de tous les temps, le Serbe a été signé le jour de Noël et a continué à offrir des trophées United tout au long de ses huit ans. Nous pourrions débattre indéfiniment de qui a eu le plus grand impact – Vidic ou Rio Ferdinand – mais j’ai fait mon choix.

5. RIO FERDINAND

Leeds à Man United, 2002

Signé pour: 41,4 M £ Vendu pour: Gratuit pour QPR

Les apparences: 455 Trophées remportés: 14

Le nombre d’apparitions de Ferdinand fait pencher la balance en sa faveur, même s’il a coûté beaucoup plus cher et remporté moins de trophées: seul le bouclier communautaire 2013 manque au transport de Vidic. Cependant, la signature du record de Ferdinand à Leeds a fait une déclaration majeure, un peu comme celle de Wayne Rooney deux ans plus tard, et cela lui rapporte des points supplémentaires.

4. RAPHAEL VARANE

Lens au Real Madrid, 2011

Signé pour: 10 M € Vendu pour: N / A

Les apparences: 319 Trophées remportés: 18

Mis à part la récente sortie du Real Madrid de la Ligue des champions, la carrière de Varane au club n’a été chargée que d’éloges et d’argenterie. Le jeune Français a dû évincer Pepe du côté, âgé de 19 ans, entraînant Jose Mourinho, alors entraîneur de l’époque, à railler: « Pepe a un problème et il s’appelle Raphael Varane ». Pour une dépense de 10 millions d’euros sur un joueur de Ligue 1 non prouvé, cette signature a été un coup de maître.

3. GIORGIO CHIELLINI

Livourne à Juventus, 2004

Signé pour: 7,7 M € Vendu pour: N / A

Les apparences: 510 Trophées remportés: 18

Un autre exemple de joueur qui a tant livré pour une somme si modique que cela semble presque ridicule. Chiellini a été signé par la Juventus dans un accord de copropriété complexe impliquant la Fiorentina, la Roma et Livourne, mais une fois sous l’aile de Fabio Capello, il est devenu une star. Resté à Turin en Serie B à cause du scandale Calciopoli, il a été le rocher défensif sur lequel la domination de la Juve sur le football italien a été construite.

2. SERGIO RAMOS

Séville au Real Madrid, 2005

Signé pour: 27 M € Vendu pour: N / A

Les apparences: 650 Trophées remportés: 22

Ayant commencé sa vie comme arrière droit combatif à Séville, Ramos est devenu un arrière central combatif au Real Madrid, et il est impossible de penser au club sans lui maintenant. OK, le Real a dû se passer de lui un peu car il a récolté le record du plus grand nombre d’envois en Liga, mais l’Espagnol a été au cœur de leur succès. Les 27 millions d’euros étaient un record pour un défenseur espagnol à l’époque, mais cela en valait vraiment la peine.

1. GERARD PIQUE

Man United à Barcelone, 2008

Signé pour: 5 M € Vendu pour: N / A

Les apparences: 543 Trophées remportés: 29

Le nombre remarquable de trophées que Pique a récolté à Barcelone mérite un second regard. Lors de sa première saison après avoir quitté Man United pour retourner dans son équipe d’enfance, il a remporté tous les SIX proposés (La Liga, Copa del Rey, Super Coupe d’Espagne, Ligue des Champions, Super Coupe de l’UEFA et Coupe du Monde des Clubs). Puis a remporté la Coupe du monde 2010 avec l’Espagne pour faire bonne mesure. Puis il a presque répété l’exploit pour Barcelone à nouveau, avec cinq trophées en 2011. Et de nouveau en 2015. L’un des meilleurs défenseurs centraux de l’histoire a été signé pour 5 M €. C’est incroyable.

MILIEUX DE TERRAIN DÉFENSIF

10. XABI ALONSO

Real Sociedad à Liverpool, 2004

Signé pour: 16 M € Vendu pour: 34,5 M € pour le Real Madrid

Les apparences: 210 Trophées remportés: 4

Un acte de classe, le décès d’Alonso de profond a donné à Liverpool une dimension supplémentaire, et il a ensuite remporté le succès avec cinq trophées chacun au Real Madrid et au Bayern Munich. Mais son passage à Anfield est le plus mémorable, et sa pénalité pour ramener le score à 3-3 lors de la remarquable finale de la Ligue des champions 2004-05 contre Milan, que Liverpool a remporté par la suite, a montré à quel point il était cool sous pression.

9. GILBERTO SILVA

Atletico Mineiro à Arsenal, 2002

Signé pour: 6,9 M € Vendu pour: 2,5 M € à Panathinaikos

Les apparences: 243 Trophées remportés: 5

« The Wall » est l’une des meilleures signatures faites par Arsène Wenger, et cette catégorie a une compagnie impressionnante! Gilberto était le fleuret parfait pour ses différents partenaires du milieu de terrain à une époque de grand succès au club, et son travail acharné a amélioré ses coéquipiers.

8. JAVI MARTINEZ

Athletic Bilbao au Bayern Munich, 2012

Signé pour: 40 M € Vendu pour: N / A

Les apparences: 238 Trophées remportés: 20

Martinez a battu le record de transfert du Bayern et de la Bundesliga lorsqu’il a quitté l’Espagne pour l’Allemagne, mais le club en a eu pour son argent. Il a tout gagné au Bayern et sa polyvalence pour se déplacer entre la défense et le milieu de terrain leur a donné de nombreuses options au cours des huit dernières années.

7. ESTEBAN CAMBIASSO

Du Real Madrid à l’Inter, 2004

Signé pour: Libre Vendu pour: Gratuit pour Leicester

Les apparences: 431 Trophées remportés: 15

Ce n’est pas souvent qu’un transfert gratuit a un tel impact transformateur sur un club, mais l’arrivée de Cambiasso du Real Madrid a contribué à changer complètement l’Inter. Apportant un acier défensif au milieu de terrain, il est devenu une star et sa décennie en Italie l’a vu remporter un incroyable triplé sous Jose Mourinho en 2010.

6. CASEMIRO

Sao Paulo au Real Madrid, 2013

Signé pour: 7,5 M € Vendu pour: N / A

Les apparences: 240 Trophées remportés: 14

Tellement bien, ils l’ont signé deux fois. Le milieu de terrain brésilien est devenu l’un des joueurs les plus importants d’une équipe de stars au Bernabeu parce qu’il fait le sale boulot au milieu de terrain. Initialement envoyé en prêt à Porto, avec une option permanente, le Real a utilisé sa clause de rachat dans un accord complexe pour s’assurer que son avenir était avec eux. Il n’a pas regardé en arrière depuis.

5. JAVIER MASCHERANO

Liverpool à Barcelone, 2010

Signé pour: 20 M € Vendu pour: Gratuit pour Hebei China Fortune

Les apparences: 334 Trophées remportés: 19

Barcelone a acheté Mascherano en tant que milieu de terrain défensif, mais l’a transformé en un défenseur central de classe mondiale malgré son manque de hauteur à 5 pieds 9 pouces. Avec des passes merveilleuses et une capacité innée à lire le match devant lui, l’Argentin a remporté de nombreux trophées au Camp Nou et a montré que vous pouviez vous améliorer avec l’âge.

4. YAYA TOURE

Barcelone à Man City, 2010

Signé pour: 30 M € Vendu pour: Gratuit pour Olympiakos

Les apparences: 316 Trophées remportés: 7

Signé en tant que milieu de terrain tenant, ce qui explique sa place sur cette liste, Touré s’est épanoui en une force créative, box-to-box à City. L’Ivoirien est devenu l’un des meilleurs milieux de terrain au monde au début de l’ère de domination de City, et bien qu’il ait remporté moins de trophées que certains de ceux qui se trouvent en dessous de lui sur la liste, son impact pour faire du club la force qu’il est aujourd’hui est la raison pour laquelle il se classe ainsi très. N’oubliez pas son anniversaire.

3. CLAUDE MAKELELE

Celta Vigo au Real Madrid, 2000

Signé pour: 14 M € Vendu pour: 20 M € à Chelsea

Les apparences: 145 Trophées remportés: 7

L’homme qui a contribué à redéfinir la position de milieu de terrain défensif. Le « rôle Makelele » de récupérer le ballon et de jouer des passes simples à ses coéquipiers garantit que le Français est bien représenté ici. Il a passé deux saisons de plus à Chelsea qu’au Real, mais a remporté un trophée de moins, et les Blues l’ont payé plus.

2. N’GOLO KANTE

Caen à Leicester, 2015

Signé pour: 9 M € Vendu pour: 32 M £ à Chelsea

Les apparences: 40 Trophées remportés: 1

Oui, il a remporté plus de trophées à Chelsea (trois), mais le succès du titre de Premier League à Leicester a été remarquable. Le joueur de l’année des joueurs de la PFA pour 2016-2017 est clairement devenu une star de classe mondiale à Stamford Bridge, mais Leicester a vu son potentiel en Ligue 2 française et en a fait ce qu’il est aujourd’hui. Les Foxes ont fait un énorme profit et Kante ne serait nulle part sans son transfert au club en 2015.

1. ANDREA PIRLO

AC Milan à Juventus, 2011

Signé pour: Libre Vendu pour: Gratuit pour le New York City FC

Les apparences: 164 Trophées remportés: 7

Pirlo a remporté quelques trophées de plus à Milan (neuf), mais ils ont payé environ 17 millions d’euros pour lui dans la monnaie d’aujourd’hui en 2001; La Juventus l’a débarqué pour rien. Encore une fois, ils l’ont débarqué pour RIEN. L’un des meilleurs milieux de terrain au monde. Un homme qui a également contribué à redéfinir le rôle de milieu de terrain défensif en un quart-arrière profond, pulvérisant des passes vers l’avant et commençant des contre-attaques. L’Italien a depuis décroché le poste d’entraîneur de la Juve à plein temps, après avoir quitté son rôle des moins de 23 ans pour remplacer Maurizio Sarri dans les deux semaines. C’est le genre de respect qu’il impose.