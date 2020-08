L’attaquant barcelonais Lionel Messi et l’attaquant du Paris Saint Germain Neymar font partie des 23 hommes choisis par les observateurs techniques de l’UEFA de l’équipe de l’année en Ligue des champions, avec neuf joueurs du champion Bayern Munich. et sans Cristiano Ronaldo (Juventus).

Selon l’élection publiée sur leurs réseaux sociaux, il y a neuf joueurs du bloc allemand, vainqueur de la compétition: le gardien Manuel Neuer; les défenseurs Alphonso Davies, Joshua Kimmich et David Alaba; les médias Thiago Alcántara et Leon Goretzka; et les attaquants Thomas Müller, Serge Gnabry et Robert Lewandowski.

Les observateurs techniques de l’UEFA ont nommé leur équipe #UCL de la saison 🙌 ➡️ Quel serait le prénom sur votre feuille d’équipe? – UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 28 août 2020

Jan Oblak (Atlético de Madrid) et Anthony Lopes (Olympique Lyon) complètent la formation de trois gardiens de but; Virgil Van Dijk (Liverpool), Upamecano et Angeliño (Leipzig) figurent également parmi les défenseurs, tandis que Kevin De Bruyne (Manchester City), Houssem Aouar (Olympique de Lyon), Marcel Sabitzer (Leipzig), Marquinhos (Paris Saint Germain) et Papu Gómez (Atalanta) forme en tant que milieux de terrain.

Dans l’attaque, outre Lewandowski et Gnabry, les observateurs techniques de l’UEFA ont sélectionné Kylian Mbappé et Neymar, finalistes avec le Paris Saint Germain; Lionel Messi (Barcelone) et Raheem Sterling (Manchester City), tous deux éliminés en quarts de finale de la Ligue des champions cette saison.

Équipe de l’année en Champions:



Archers: Manuel Neuer (Bayern Munich), Jan Oblak (Atlético de Madrid) et Anthony Lopes (Olympique de Lyon).

Défenses: Alphonso Davies, Joshua Kimmich et David Alaba (Bayern Munich); Virgil Van Dijk (Liverpool) et Upamecano et Angeliño (Leipzig).

Milieux de terrain: Thiago Alcántara, Leon Goretzka et Thomas Müller (Bayern Munich); Kevin De Bruyne (Manchester City), Houssem Aouar (Olympque Lyon), Marcel Sabitzer (Leipzig), Marquinhos (Paris Saint Germain) et Papu Gómez (Atalanta).

Attaquants: Robert Lewandowski et Serge Gnabry (Bayern Munich); Kylian Mbappé et Neymar (Paris Saint Germain); Lionel Messi (Barcelone) et Raheem Sterling (Manchester City). .