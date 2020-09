L’Inter Miami de David Beckham est « très proche » d’accepter des conditions personnelles avec l’attaquant de la Juventus Gonzalo Higuain, a déclaré une source à ESPN.

TyC Sports a rapporté mercredi que les deux parties avaient déjà accepté les conditions. Cependant, des sources ont déclaré à ESPN que les pourparlers sont toujours en cours.

L’Athletic a également rapporté que Miami avait obtenu les droits de découverte de Higuain – s’apparentant à un droit de premier refus – de D.C. United, ce qui permettrait au joueur de se rendre dans le sud de la Floride.

Higuain, 32 ans, est libre de quitter la Juventus après que le nouveau manager Andrea Pirlo a déclaré que l’attaquant argentin n’était pas dans ses plans. Si l’accord de Miami est conclu, Higuain rejoindra l’ancien coéquipier de la Juventus Blaise Matuidi à Miami, ainsi que son frère aîné, Federico Higuain de D.C. United, en MLS.

Higuain est un professionnel depuis 15 ans, la majeure partie de ce temps à venir en Europe avec certains des plus grands clubs du jeu. Après avoir percé avec River Plate en 2005, Higuain a déménagé au Real Madrid en 2007. Il est depuis parti jouer pour Naples et la Juventus, ainsi que des sorts de prêt avec Milan et Chelsea. Au total, Higuain a disputé 640 matches de championnat et de coupe au niveau des clubs, marquant 306 buts.

De 2009 à 2018, Higuain était une présence internationale constante avec l’Argentine, faisant 75 apparitions et marquant 31 buts. Il faisait partie des équipes de la Coupe du monde en 2010, 2014 et 2018.