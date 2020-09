TOP STORY: Messi conclut un accord de 700 millions d’euros avec City Football Group

Lionel Messi est désespéré de quitter Barcelone et The Daily Record rapporte que le talisman de Barcelone a conclu un accord avec City Football Group pour y parvenir.

2 Liés

Leur rapport suggère que CFG a offert les conditions vedettes qui lui permettraient de gagner 700 millions d’euros sur une période de cinq ans, jouant pour Manchester City et le New York City FC.

Le joueur de 33 ans s’est même vu offrir une participation au capital de CFG dans le cadre de la compensation, selon le Record, mais il préfère être payé en espèces.

On dit que Messi préfère jouer pour City par rapport à toute autre option, en raison de ses aspirations à jouer en Premier League, ainsi que de la conviction que retrouver Pep Guardiola est le meilleur moyen d’ajouter un autre trophée de la Ligue des champions à son parcours actuel.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Lowe: Messi, mauvais sang et un burofax. Comment cela s’est passé

Le PSG fait une offre de 25 millions de livres sterling pour Bellerin

Les fans d’Arsenal fêteront l’arrivée de Gabriel Magalhaes de Lille, après l’annonce officielle de son déménagement. Cependant, ils pourraient bientôt envisager une sortie très médiatisée.

C’est parce que le Paris Saint-Germain a fait une offre de 25 millions de livres sterling pour Hector Bellerin, selon The Guardian.

• Comment fonctionne le marché des transferts d’été

• Kuper: L’impact du coronavirus sur les transferts

• Les meilleurs coups de Barnwell: 100-51 | 50-1

• Meilleures signatures de déclaration jamais réalisées

• Grades de transfert d’été

• Derniers transferts majeurs effectués

Avec Thomas Meunier ayant quitté Paris pour le Borussia Dortmund, les finalistes de la Ligue des champions cherchent désormais à recruter quelqu’un pour combler le vide du Belge.

Bellerin est quelqu’un que Mikel Arteta tient à garder, mais Arsenal peut être disposé à recevoir des offres si elles sont suffisamment élevées.

Le PSG n’a peut-être pas tout son chemin, le Bayern Munich et la Juventus étant également intéressés par le joueur de 25 ans.

Higuain au centre d’un remorqueur de la MLS

Andrea Pirlo a dit Gonzalo Higuain qu’il peut quitter la Juventus, et l’Athletic a rapporté que l’international argentin est désormais recherché par divers clubs de la Major League Soccer.

D.C. United est en tête de la file d’attente pour signer l’attaquant, dans un geste qui le verrait retrouver son frère Federico. Ils ont les droits initiaux de le signer si sa destination est MLS, leurs rivaux devant leur payer une compensation pour le faire entrer.

Les autres clubs qui auraient pour objectif de signer le joueur de 32 ans sont San Jose Earthquakes et Inter Miami. Pendant ce temps, ce sont LAFC et Atlanta United qui ont attiré l’attention du joueur.

D.C. United montre également un intérêt pour la signature du milieu de terrain d’Everton Gylfi Sigurdsson.

Tap-ins

– Atalanta devrait signer l’arrière latéral néerlandais Rick Karsdorp prêté par l’AS Roma, avec obligation de l’acheter pour 7 millions d’euros, rapporte Calciomercato. Il semble de plus en plus probable que Timothy Castagne rejoindra Leicester City, donc l’équipe de Bergame espère faire appel à un remplaçant. Ils voient Karsdorp comme cet homme, après son retour en Italie après l’aboutissement de son contrat de prêt avec la société Eredivisie Feyenoord.

– L’Atletico Madrid se rapproche de la signature de l’arrière gauche de Getafe Mathias Olivera, rapporte Mundo Deportivo. Les rapports indiquent que les géants espagnols sont des admirateurs de longue date du joueur de 22 ans, qui est maintenant susceptible d’entrer et de concurrencer Renan Lodi. Getafe espère pouvoir apporter Victor Mollejo en prêt d’Atleti à son tour.

– Internazionale et Aleksandar Kolarov sont parvenus à un accord sur les termes du contrat avant un déménagement de Rome, selon Calciomercato. L’international serbe souhaitait un contrat de deux ans, et l’Inter a proposé un contrat d’un an avec la possibilité d’en acheter un autre. L’Inter paiera aux Roms une redevance comprise entre 1 et 2 millions d’euros pour faire entrer le joueur de 34 ans, ajoute le rapport.