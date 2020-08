On y va encore une fois! Trente-trois jours après la fin de la saison 2019-20 et six jours seulement après la finale de la Ligue des champions, le football anglais revient samedi avec les champions de Premier League Liverpool affrontant les vainqueurs de la FA Cup Arsenal dans le FA Community Shield à Wembley (diffusez en direct sur ESPN + à 11 h 30 HE aux États-Unis).

L’affrontement entre les champions et les vainqueurs de coupe a été le lever de rideau traditionnel de la saison en Angleterre depuis sa création en 1908. Pour certains, ce n’est rien de plus qu’un glamour amical de pré-saison qui nous en dit peu sur la saison à venir, mais pour d’autres, il est considéré comme un trophée qui vaut la peine d’être remporté et une occasion de porter un coup psychologique précoce aux rivaux pour le titre.

Le match de samedi offre à Liverpool la chance de porter son argent à cinq trophées depuis sa victoire en Ligue des champions en juin 2019, tandis qu’Arsenal peut consolider sa résurgence sous Mikel Arteta après avoir battu Chelsea il y a un peu plus d’un mois pour remporter une 14e Coupe de la FA .

Mais le Community Shield est plus qu’un simple lever de rideau – samedi sera un autre chapitre de sa longue histoire, parfois décalée.

Le match Community Shield oppose les champions en titre de la Premier League aux détenteurs de la FA Cup. .

Quel est le problème avec ce nom étrange?

Il a commencé en tant que shérif de London Charity Shield en 1898, avec un match entre professionnels et amateurs, mais il est devenu le FA Charity Shield en 1908 lorsque les champions de la Ligue de football, Manchester United, ont affronté les vainqueurs de la Southern League, les Queens Park Rangers, à Stamford Bridge.

L’élément «charité» du nom était dû à un pourcentage des reçus de guichet donnés à de bonnes causes. Il était connu sous le nom de Charity Shield jusqu’en 2002, date à laquelle il a été rebaptisé Community Shield par la Fédération anglaise de football afin de couvrir un plus large éventail de bénéficiaires. Les organismes de bienfaisance et les bonnes causes continuent de bénéficier du jeu, la FA l’utilisant également comme un moyen de stimuler le football de base.

Comment sélectionnent-ils les équipes pour y jouer?

Assez simple vraiment. Depuis que le match est devenu une occasion régulière à Wembley en 1974, ce sont les champions de la ligue contre les vainqueurs de la FA Cup, mais il y a eu des exceptions ces dernières années.

Si une équipe réalise le double de la Premier League et de la FA Cup, elle affrontera le finaliste de la ligue. La solution évidente dans ce scénario serait apparemment que les doubles gagnants affrontent les vainqueurs de la Carabao Cup, mais cette compétition est dirigée par l’EFL plutôt que par la FA, de sorte que les gagnants de la Carabao Cup ne reçoivent pas d’invitation.

Quand Arsenal a fait le doublé en 1971, ils ont refusé une apparition dans le Charity Shield d’alors en faveur de jouer des matchs amicaux lucratifs en Europe, alors le finaliste de la FA Cup, Liverpool, a affronté les champions de deuxième division Leicester City à la place.

Alors, est-ce un trophée majeur ou juste un amical glamour?

Le match est classé comme un match non compétitif par la FA, il est donc difficile de suggérer qu’il s’agit d’un trophée majeur, même si Manchester City s’est présenté comme les « Fourmidables » après avoir remporté la Premier League, la FA Cup, la Carabao Cup et Bouclier communautaire en 2018-2019.

Les buts marqués ne comptent pas pour la course au Soulier d’Or, tandis que les cartons rouges sont également négligés. Branislav Ivanovic de Chelsea a été expulsé contre City lors du Community Shield 2012 à Villa Park, mais n’a pas reçu de suspension en raison du statut non compétitif du match.

Les gagnants reçoivent une médaille sous la forme d’un bouclier communautaire miniature, il y a donc quelque chose de tangible pour les vainqueurs, mais peu de personnes dans le jeu considèrent réellement le bouclier communautaire comme un trophée d’importance.

Manchester City s’est surnommé les « Fourmidables » après avoir remporté la Premier League, la FA Cup, la League Cup et le Community Shield en 2018-19. .

Quels clubs l’ont remporté le plus souvent?

Manchester United a remporté le plus de victoires, soulevant le bouclier à 21 reprises. Arsenal et Liverpool occupent la deuxième place du classement de tous les temps avec 15 victoires chacun – samedi, les deux clubs joueront tous les deux dans leur 24e Community Shield.

United détient également le record du plus grand nombre de défaites dans le Community Shield avec neuf défaites. Chelsea partage cette distinction peu enviable après avoir perdu neuf de ses 13 apparitions dans le match.

Le résultat du match a-t-il une signification pour la saison à venir?

Bien que le Community Shield voit souvent deux des plus grands clubs d’Angleterre s’affronter à Wembley, l’histoire montre que le résultat du match ne doit pas être considéré comme un indicateur fiable pour la saison à venir.

Au cours des 10 dernières années, seuls deux lauréats du Community Shield ont remporté le titre à la fin de la saison – Manchester United en 2010-11 et Manchester City et 2018-19.

Le jeu peut donner une indication de l’équipe qui commencera bien la saison, mais il y a eu de bons exemples de gagnants et de perdants ayant des campagnes complètement différentes de celles que leur performance de Shield suggérerait.

Dans le bouclier de 1992, les champions Leeds United ont battu Liverpool 4-3, mais ont terminé 17e et ont évité la relégation de seulement deux points. Six ans plus tard, Manchester United a perdu 3-0 contre le double vainqueur de la saison précédente, Arsenal, mais l’équipe de Sir Alex Ferguson a rebondi de façon spectaculaire pour réaliser un triplé en Premier League, en FA Cup et en Ligue des champions neuf mois plus tard.

Quels sont les jeux ou moments les plus mémorables?

Eric Cantona a réussi un tour du chapeau pour Leeds lors de leur victoire 4-3 contre Liverpool en 1992, mais c’est un autre affrontement entre ces deux clubs – qui se rencontrent à Anfield le week-end d’ouverture de la saison de Premier League – qui est souvent considéré comme fournir le moment le plus inoubliable et le plus tristement célèbre du luminaire.

En 1974, le tout premier match de Shield à Wembley a été gâché par un coup de poing entre le capitaine de Leeds Billy Bremner et le joueur vedette de Liverpool Kevin Keegan, qui a vu les deux hommes expulsés. Tel était le tollé public, les deux joueurs ont été accusés d’avoir discrédité le jeu, condamnés à une amende de 500 £ chacun et suspendus jusqu’à fin septembre, ce qui signifie qu’ils rateraient tous les deux 11 matchs.

Un autre moment emblématique est survenu en 1967, lorsque le gardien des Spurs Pat Jennings a marqué contre Manchester United avec un coup de pied de sa propre surface de réparation.

À quoi peut-on s’attendre entre Liverpool et Arsenal?

Le court écart entre la fin de la saison dernière et le début de cette campagne fait du match de samedi l’un des boucliers communautaires les plus imprévisibles. La forme physique sera un problème, les managers Jurgen Klopp et Mikel Arteta soucieux d’assurer un bon début de saison et de préparer leurs joueurs pour une longue saison qui les verra jouer presque sans interruption jusqu’à la fin du mois de mai.

Liverpool aura désespérément besoin de gagner pour maintenir sa séquence de trophées en remportant le Shield pour la première fois depuis 2006, mais Arsenal a un solide record récent à Wembley et le succès pour eux pourrait stimuler les espoirs d’un défi au titre. Cependant, avec deux équipes axées sur l’attaque, nous pouvons raisonnablement nous attendre à des buts et à de l’excitation.