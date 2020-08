Ole Gunnar Solskjaer vise le défenseur du RB Leipzig Dayot Upamecano pour renforcer ses options défensives à Manchester United, ont déclaré des sources à ESPN, après avoir conclu un accord pour faire du milieu de terrain de l’Ajax Donny van de Beek sa première signature majeure cet été.

L’international néerlandais Van de Beek devrait achever un déménagement de 40 millions de livres sterling à Old Trafford cette semaine après avoir convenu des conditions avec l’Ajax ce week-end. United poursuit le joueur de 23 ans depuis janvier.

Mais alors que United continue de progresser lentement dans ses tentatives de décrocher la cible prioritaire Jadon Sancho du Borussia Dortmund en raison des demandes salariales de l’ailier anglais et de ses représentants, le manager de United Solskjaer veut intensifier les efforts pour renforcer son équipe avant l’ouverture de la Premier League de l’équipe. contre Crystal Palace le 19 septembre.

Des sources ont déclaré à ESPN que Solskjaer accordait désormais la priorité à l’ajout d’un demi-centre de haute qualité pour jouer aux côtés du capitaine Harry Maguire et Upamecano est la principale cible.

Le joueur de 21 ans a impressionné lors de la course de Leipzig en demi-finale de la Ligue des champions à Lisbonne plus tôt ce mois-ci en venant de signer une prolongation de son contrat jusqu’en juin 2023.

Il devait être hors contrat en juin 2021 – un accord qui comprenait une clause de libération de 60 millions d’euros – mais malgré l’engagement de son avenir auprès de l’équipe de Julien Nagelsmann, des rapports en Allemagne affirment que le nouvel accord comprend une clause de libération de 42 millions d’euros. , qui peut être déclenchée à la fin de la saison 2020-21.

Cependant, Solskjaer souhaite recruter pendant cette fenêtre et des sources ont déclaré à ESPN que l’on pensait qu’un accord pourrait être conclu avec Leipzig avant la date limite de transfert du 5 octobre.

United s’attend à décharger un certain nombre de ses défenseurs pendant la fenêtre de transfert, Marcos Rojo, Chris Smalling et Phil Jones se dirigeant tous vers la porte de sortie à Old Trafford.

Mais avec Solskjaer également préoccupé par la fiabilité d’Eric Bailly et Victor Lindelof, et le bilan de forme du jeune Axel Tuanzebe, la signature d’un nouveau demi-centre est devenue encore plus importante.