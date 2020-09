Manchester United a recruté le milieu de terrain Donny van de Beek de l’Ajax, a annoncé le club.

Van de Beek, 23 ans, devient la première recrue du club de l’été.

Des sources ont déclaré dimanche à ESPN que United avait accepté des frais d’environ 40 millions de livres sterling avec l’Ajax pour Van de Beek après qu’il ait été exclu de leur match de pré-saison avec l’Eintracht Francfort samedi.

« Je ne peux pas commencer à expliquer à quel point c’est une opportunité incroyable de rejoindre un club avec une histoire aussi incroyable », a déclaré Van de Beek à propos de cette décision. « Je voudrais remercier tout le monde à l’Ajax, j’ai grandi là-bas et j’aurai toujours un lien spécial avec le club. Je suis maintenant prêt à franchir la prochaine étape de ma carrière et à performer au plus haut niveau et il n’y a pas de norme plus élevée. que Manchester United. «

Le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, a suivi l’international néerlandais pendant plus d’un an, le club ayant enquêté sur sa disponibilité en janvier avant de signer Bruno Fernandes.

« Donny possède tous les attributs techniques nécessaires pour performer dans cette équipe et a la personnalité nécessaire pour réussir à Manchester United », a déclaré Solskjaer. « Sa capacité à voir l’espace, à chronométrer ses mouvements et à lire le jeu complètera vraiment les qualités que nous avons au milieu de terrain et son arrivée renforce vraiment la profondeur de talent que nous avons à ce poste.

« Les performances de Donny en Eredivisie et en Europe ont été excellentes ces dernières années et nous sommes tous impatients de travailler avec lui. »

Des sources ont déclaré à ESPN que United considérait un accord avec Van de Beek comme une bonne opportunité de renforcer l’équipe dans une fenêtre au cours de laquelle ils ont eu du mal à convenir d’une redevance avec le Borussia Dortmund pour Jadon Sancho.

Van de Beek avait été lié à un déménagement à Barcelone ces dernières semaines pour se rapprocher de son ancien entraîneur de l’équipe nationale Ronald Koeman.

Le milieu de terrain était également sur le point de rejoindre le Real Madrid à l’été 2019 avec Tottenham Hotspur, Arsenal et le Paris Saint-Germain tous intéressés à le signer dans le passé.

Après avoir traversé l’académie de l’Ajax, Van de Beek a fait 175 apparitions et a remporté le doublé en championnat et en coupe au cours de la saison 2018-19.

Il a également joué un rôle clé dans la course du club aux demi-finales de la Ligue des champions au cours de cette campagne où ils ont éliminé les géants européens Madrid et la Juventus.