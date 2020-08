Le milieu de terrain de Manchester United, Bruno Fernandes, a déclaré que son coéquipier du Portugal, Cristiano Ronaldo, restait intéressé par le club.

Ronaldo a passé six ans à Old Trafford de 2003 à 2009 et a remporté trois titres de Premier League et la Ligue des champions.

Fernandes a déclaré que l’attaquant de la Juventus avait eu une influence sur sa décision de rejoindre United du Sporting en janvier.

« J’ai le choix de venir à Manchester United et c’était deux rêves en un », a-t-il déclaré sur le site officiel du club. « C’était parfait.

« Bien sûr, j’ai parlé avec Cristiano après et il a très bien parlé du club. J’ai encore parlé avec lui il y a quelques jours.

«Chaque fois que je lui parle, il me demande comment va Manchester et si tout va bien. Tout le monde sait qu’il a passé beaucoup de temps à Manchester et il a de la considération pour le club.

« Il aime le club, je pense qu’il a remporté son premier Ballon d’Or ici, c’est donc un club qui l’a marqué, c’est sûr. »

Fernandes a joué un rôle crucial en aidant United à remporter une qualification en Ligue des champions la saison dernière.

Le milieu de terrain a marqué 12 buts dans toutes les compétitions, mais a déclaré qu’il était tout aussi heureux de fournir des passes décisives à ses coéquipiers.

« Parfois, je les cherche trop quand j’ai la chance de tirer mais j’essaie toujours de les servir, car, normalement, les attaquants sont là pour marquer », a-t-il ajouté.

« Pour leur confiance, il est important de marquer. Un n ° 10 n’a pas besoin de marquer beaucoup pour être confiant. Pour eux, c’est important.

« Depuis que je suis arrivé à Manchester, j’essaie de servir plus que de marquer – mais j’ai plus de buts que de passes décisives. C’est vrai! »