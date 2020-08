15 h 24 HE

Moises Llorens

Rodrigo Faez

Manchester City est en train de croiser les chiffres pour déterminer s’ils seraient en mesure de signer Lionel Messi sans enfreindre les règles du fair-play financier si la star de Barcelone devient disponible, ont déclaré des sources à ESPN.

City sait que tout accord pour Messi est compliqué, mais veut être prêt si l’option de l’amener se présente. Par conséquent, ils examinent les coûts qui seraient impliqués si le Barça acceptait de vendre à un prix raisonnable.

La position officielle du Barça est que Messi n’est pas à vendre et que toutes les parties intéressées seront renvoyées à sa clause de libération de 700 millions d’euros.

Cependant, ESPN a révélé la semaine dernière que certains membres du conseil d’administration seraient prêts à vendre l’international argentin s’il continuait de faire pression pour une sortie et que l’argent était réinvesti dans la reconstruction de l’équipe.

Messi est hors contrat en 2021 et a rencontré le nouvel entraîneur Ronald Koeman la semaine dernière pour discuter de son avenir. Des sources ont confirmé à ESPN qu’il avait transmis des doutes sur son maintien au Camp Nou après la défaite 8-2 contre le Bayern Munich, qui est intervenue à la suite des sorties de la Ligue des champions contre Liverpool et l’AS Roma.

À 33 ans, Messi sait qu’il ne lui reste plus beaucoup d’années au plus haut niveau et veut s’assurer que ses dernières saisons sont passées dans un club en compétition pour les plus gros prix du jeu.

En ce sens, il y a très peu de clubs capables de lui offrir ce qu’il veut avant même d’aborder la question du coût du transfert et de son salaire annuel.

L’entraîneur du Paris Saint-Germain Thomas Tuchel, s’exprimant après la défaite finale de son équipe en Ligue des champions face au Bayern dimanche, a déclaré que Messi serait « le bienvenu » au club français, mais a ajouté qu’il pensait « terminer sa carrière à Barcelone ».

Des sources à City ont toujours dit la même chose et l’entraîneur Pep Guardiola a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’avait pas pensé à signer Messi parce qu’il était convaincu qu’il resterait au Barça.

Mais d’autres sources ont déclaré à ESPN que City avait toujours suivi de près la situation de Messi et examinait sérieusement les coûts impliqués dans l’accord compte tenu du panorama actuel.

City a encore une fois manqué en Ligue des champions cette saison, perdant contre Lyon dans les huit derniers, et sait que l’arrivée de Messi augmenterait leurs chances de remporter une première à chaque Coupe d’Europe.

Cependant, divers experts financiers consultés par ESPN estiment qu’une décision de Messi n’est viable pour aucun club pour le moment étant donné l’impact de la pandémie de coronavirus sur les comptes des clubs.

De plus, les finances de City sont plus que jamais sous le microscope après leur récente victoire sur l’UEFA devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) suite à des accusations de dopage financier.

Le TAS s’est rangé du côté de City, annulant l’interdiction de deux ans de l’UEFA de participer aux compétitions européennes, mais laissant une amende de 10 millions d’euros en vigueur en raison du refus du club de coopérer à l’enquête initiale de l’UEFA.

City devrait convaincre le Barça de négocier la sortie de Messi pour un prix plus raisonnable que sa clause de 700 millions d’euros.

Barca, pour l’instant, ne veut pas nommer de prix en attendant de voir si le désir de partir de Messi disparaît ou s’il le rend public. Il a toujours dit que lui et sa famille étaient heureux à Barcelone, où il vit depuis près de 20 ans maintenant. Cependant, il reste silencieux depuis l’humiliation du Bayern et à 33 ans pourrait donner la priorité à un nouveau projet sportif loin de la ville catalane qu’il appelle chez lui.

Pendant ce temps, le président de Man City, Khaldoon Al Mubarak, a déclaré que d’autres signatures suivraient cet été après les arrivées de Nathan Ake de Bournemouth pour 40 millions d’euros et de Ferran Torres de Valence pour 23 millions d’euros.

« Nous serons sensés et pragmatiques à ce sujet mais nous ferons ce qu’il faut, je pense que vous avez vu quand il s’agit des deux acquisitions que nous avons faites, Ake et Ferran Torres, nous avons agi rapidement », a déclaré Khaldoon au responsable du club. canaux médiatiques.

« Nous allons faire appel à d’autres acteurs et nous nous en tiendrons au plan, évidemment dans les réalités du marché dans lequel nous vivons aujourd’hui. »

Si Messi décide de partir pour City, il s’associera avec l’un de ses meilleurs amis, Sergio Aguero, et Guardiola, l’entraîneur qui l’a aidé à remporter deux ligues des champions en 2009 et 2011.