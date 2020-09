18 h 42 HE

Nick Judd Rédacteur transféré

La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts incertain – et vous pouvez savoir quand les fenêtres s’ouvrent et se ferment ici – mais voici les rumeurs qui circulent dans les grandes ligues européennes et au-delà.

Manchester United se prépare à soumettre une nouvelle offre pour Jadon Sancho, selon le Daily Mail.

2 Liés

United a été lié à Sancho toute l’année dans l’une des plus longues sagas de transfert de 2020, mais le déménagement de l’international anglais à Old Trafford était resté silencieux, en particulier après la signature par les Reds de Donny van de Beek.

Jusqu’à présent, c’est. Apparemment, Man United est en train de finaliser le salaire et les honoraires de l’agent avant d’approcher le Borussia Dortmund avec une offre officielle.

United cherche à capitaliser sur l’élan gagné par la signature de Van de Beek, qui a signé pour 40 millions de livres plus tôt cette semaine. Et maintenant, ils se tourneront vers l’agent de Sancho, Emeka Obasi, qui s’occupe de personnes comme Bukayo Saka, Todd Cantwell et Eddie Nketiah, pour les aider à sceller l’accord.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Les meilleurs transferts offensifs par position depuis 200

La Juventus tente de naviguer dans la saga des passeports avec Suarez

La Juventus, championne d’Italie, continue d’essayer et de tenter Luis Suarez de Barcelone à Turin, selon Gianluca di Marzio de Sky Sports Italie.

Le journaliste italien rapporte que la Juve, le Barca et le joueur lui-même travaillent ensemble pour aider à faire en sorte que l’accord se déroule, le Barca en particulier désireux de perdre le salaire de l’Uruguayen.

• Comment fonctionne le marché des transferts d’été

• Kuper: L’impact du coronavirus sur les transferts

• Les meilleurs coups de Barnwell: 100-51 | 50-1

• Meilleures signatures de déclaration jamais réalisées

• Grades de transfert d’été

• Derniers transferts majeurs effectués

Di Marzio a également révélé qu’un problème de passeport potentiel avait été identifié, la Juve ayant déjà rempli son quota de citoyens non européens.

Suarez devra peut-être annuler son contrat avec le Barça et prendre un contrat de travail en Italie, ce qui facilitera ensuite le problème et lui permettra d’obtenir un passeport dans les 15 jours. Cependant, la Juve ne voit pas que c’est un facteur décisif. Le plus gros problème, pensent-ils, est l’indemnité de départ de Suarez, qui pourrait s’avérer trop coûteuse.

La Juventus poursuit également Arkadiusz Milik de Naples.

Arsenal est proche de la location Lucas Torreira quitter Londres pour la Fiorentina, mais une seule fois un prêt en attente pour Dani Ceballos est confirmé.

Le Sun pense que Ceballos est sur le point de sceller un deuxième prêt du Real Madrid, et si l’accord se déroule comme prévu, le paria Torreira reviendra alors en Serie A pour entre 21 et 24 millions de livres sterling.

Torreira a eu du mal à consolider une place de départ dans l’équipe de Mikel Arteta la saison dernière et l’Uruguayen n’a fait que 17 départs.

Arteta souhaite collecter des fonds grâce à la vente de Torreira dans le but de continuer à reconstruire son équipe Gunners avant la nouvelle saison, avec Thomas Partay et Houssem Aouar en haut de sa liste de souhaits.

La Fiorentina est prête à payer 8 millions de livres sterling pour le joueur de 24 ans cette saison, avec l’option de 16 millions de livres supplémentaires l’été prochain.

Tap-Ins

– Tottenham Hotspur a fait une offre officielle pour la star de Barcelone B Lucas de Vega, mais il semble que les Blaugrana garderont leur étoile montante brésilienne. Le sport rapporte que le Barça considère le milieu de terrain comme l’un des joueurs clés du Barca B cette saison. Les Spurs auraient offert 2 millions d’euros et le Barça recherche le double de ce montant.

– L’AC Milan recherche un remplaçant pour les gardiens de but après Pepe Reina’s déménager dans la Lazio, et Sport pense que les Rossoneri envisagent de déménager pour le barrage du Barca Neto. Neto a remporté deux Scudettos comme sauvegarde de Gianluigi Buffon à la Juventus et il a également joué pour Valence et la Fiorentina. Neto cherchait à quitter le Barça avant la pandémie, mais les Catalans voudront le remplacer avant d’envisager de lui permettre de quitter le Camp Nou.