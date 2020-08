13 h 49 HE

Sam Marsden

Moises Llorens

Lionel Messi a déclaré à Barcelone qu’il souhaitait quitter le club cet été, ont confirmé des sources à ESPN.

Le club a confirmé mardi à Jordi Blanco d’ESPN Deportes qu’il avait été informé par Messi de sa décision via burofax, un service utilisé en Espagne pour envoyer de toute urgence un document nécessitant une preuve à des tiers. Le club a répondu à Messi via le même service en disant qu’il voulait qu’il reste et termine sa carrière au club.

Messi, 33 ans, a un contrat jusqu’en 2021 mais est devenu déçu des événements sur et hors du terrain au Camp Nou ces derniers mois. Des rapports d’Argentine affirment que Messi pense qu’une clause dans le contrat devrait obliger Barcelone à le laisser partir gratuitement. Cependant, comme l’a rapporté ESPN plus tôt cette année, le club maintient que cette clause particulière a expiré au début de l’été.

La clause débattue était incluse dans le dernier contrat signé par Messi, en 2017, et stipulait qu’il ne pouvait partir pour rien à la fin de chaque saison tant qu’il communiquait sa décision au Barça avant juin. Sinon, tout club rival qui le voudrait devrait payer une clause de libération de 700 millions d’euros.

Une source à Barcelone a déclaré à ESPN qu’elle croyait fermement que la fenêtre de départ gratuite de Messi cette année était passée, mais d’autres rapports indiquent que l’équipe juridique de Messi fait valoir que la prolongation de la saison a modifié la date d’expiration de la clause.

Lundi, ESPN a révélé que Manchester City examinait déjà la faisabilité de signer l’attaquant argentin. L’équipe de la Premier League est en train de croiser les chiffres qui seraient impliqués dans l’accord pour voir s’ils seraient en mesure de signer sans enfreindre les règles du fair-play financier.

Stewart Robson pense que ce serait « génial pour tout le monde » de voir Lionel Messi rejoindre Manchester City.

Il reste à voir quels autres clubs seraient en lice car très peu seraient en mesure d’offrir à Messi ce qu’il veut sur le terrain – le succès en Ligue des champions – et, en même temps, égaler son salaire comme le meilleur – joueur payé dans le monde.

L’humiliation des demi-finales de la Ligue des champions 8-2 de Barcelone la semaine dernière aux mains d’éventuels vainqueurs du tournoi, le Bayern Munich, a prouvé la goutte d’eau, et Messi a maintenant informé le club de son désir de se lancer dans un nouveau défi après une première saison sans trophée depuis 2007-08.

L’entraîneur Quique Setien a été limogé après la défaite du Bayern. Messi a rencontré le remplaçant de Setien, Ronald Koeman, la semaine dernière, lui disant qu’il avait des doutes sur son avenir en Catalogne. Après plusieurs jours de réflexion, Messi a maintenant décidé qu’il voulait passer les dernières années de sa carrière loin du Barça, qu’il a rejoint pour la première fois il y a près de 20 ans à l’adolescence.

Messi, six fois joueur mondial de l’année, a déjà envisagé de quitter Barcelone mais n’a jamais encore exprimé son désir de quitter le club aussi loin. Il est conscient qu’à 33 ans, il n’aura pas beaucoup plus d’occasions d’ajouter aux quatre Coupes d’Europe qu’il a déjà gagnées et a décidé qu’il aurait une meilleure chance d’obtenir plus d’argenterie ailleurs après une série de déceptions avec le Barça.

Les Blaugrana ont remporté la Ligue des champions pour la dernière fois en 2015, mais ont depuis subi une série de sorties embarrassantes. Ils ont renoncé à trois buts au match aller contre l’AS Roma et Liverpool en 2018 et 2019, respectivement, puis ont été battus par le Bayern à Lisbonne la semaine dernière. Cela a incité à planifier une refonte de l’équipe du Barça, qui pourrait également inclure la séparation de Luis Suarez. Des sources ont confirmé à ESPN que Suarez, le meilleur ami de Messi au club, sera autorisé à partir cet été.

Pendant ce temps, Messi est également devenu frustré par les gens au pouvoir à Barcelone. Il a eu des retombées publiques avec l’ancien directeur sportif Eric Abidal plus tôt cette année et a critiqué le conseil pour avoir tenté de faire pression sur les joueurs lorsqu’ils négociaient une réduction de salaire en raison de la pandémie de coronavirus.

