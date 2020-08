Tous les grands clubs du monde voudraient Lionel Messi. Certains joueurs sont tout simplement trop bons et trop excitants pour refuser si l’occasion se présente qu’ils deviennent disponibles. Cependant, il n’y a qu’un seul problème majeur avec Messi. Ou, pour être plus précis, 100 millions d’entre eux.

Chaque fois que vous vous trouvez en compagnie d’un cadre supérieur dans l’un des super clubs de football, la conversation se tourne toujours vers Messi et la question fantastique de savoir s’ils essaieraient de signer le capitaine de Barcelone s’il décidait de quitter le Camp Nou. Un de ces personnages a ri à la fin de l’année dernière lorsqu’il a été interrogé sur les perspectives de son club à Messi. « Nous aimerions tous Messi », a déclaré l’exécutif. « Mais il gagne 100 millions de livres sterling par an à Barcelone, il devrait donc subir une réduction de salaire assez importante s’il partait. »

Malgré tous les incroyables talents de Messi, sa capacité de gain est la seule chose qui peut éclipser sa capacité avec le ballon à ses pieds s’il veut vraiment quitter Barcelone cet été.

Même en temps normal, payer un joueur la moitié du salaire actuel de Messi serait un défi pour chaque grand club qui évaluerait ses chances de le signer. Mais en 2020, alors que les clubs de football voient leur trésorerie durement touchée par l’impact de la pandémie COVID-19, les chiffres de Messi ne s’additionnent tout simplement pas, même pour Manchester City, Paris Saint-Germain, Bayern Munich et Manchester. Uni.

Man City semblerait la destination évidente en raison de la connexion du club à Barcelone avec le manager Pep Guardiola, le directeur général Ferran Soriano et le directeur du football, Txiki Begiristain, mais ayant juste évité une interdiction de deux ans de la Ligue des champions après avoir annulé une sanction de l’UEFA pour violation de Financial Fair Règlement du jeu, les comptes du club seront si étroitement surveillés qu’ils trouveront pratiquement impossible de financer un transfert pour Messi.

Il pourrait y avoir un moyen de le faire fonctionner; disons, l’obtention d’un sponsor prêt à payer tout ce qu’il faut pour être associé au club qui signe Messi. Il serait difficile pour l’UEFA, ou pour n’importe qui d’autre, de faire valoir que même un parrainage annuel de 100 millions de livres sterling a été gonflé, car il n’y a tout simplement rien contre lequel le mesurer.

Pendant ce temps, des sources ont déclaré à ESPN que United perdait entre 4 et 5 millions de livres sterling chaque fois qu’un match est organisé sans payer de supporters à Old Trafford pendant la crise du COVID-19. Leurs rivaux de Premier League souffriront d’un manque à gagner similaire et avec tous les clubs de haut vol d’Angleterre devant payer une remise d’environ 20 millions de livres sterling aux diffuseurs de la ligue, pour les grands clubs comme United et City, ils le feront bientôt en comptant les revenus perdus le jour du match. dans la région de 50 millions de livres sterling. C’est un gros trou financier auquel toute entreprise doit faire face, et les pertes ne se limiteront pas à l’argent qui passe par les tourniquets et par les sociétés de télévision.

Lionel Messi ferait sensation dans n’importe quelle équipe s’il quittait effectivement Barcelone, mais les clubs auront du mal à le payer alors que le sport se réadapte au milieu de la pandémie COVID-19. Rafael Marchante / Piscine via .

Tous les grands clubs européens doivent couper leur tissu en conséquence cet été. Certains diront que Chelsea brise le moule avec ses affaires jusqu’à présent sur Hakim Ziyech et Timo Werner, mais n’ayant pas été en mesure de dépenser les 100 millions d’euros levés par le transfert d’Eden Hazard au Real Madrid l’année dernière en raison d’une interdiction de transfert mondiale, le Le côté de Stamford Bridge utilise simplement de l’argent qui a été placé dans un coffre-fort de banque au cours des 12 derniers mois. Personne d’autre n’a fait sensation sur le marché des transferts, et cela est dû en grande partie au fait que beaucoup dans le jeu pensent que le football doit encore accepter la correction financière qui se profile.

Donc, si Messi se rend vraiment ouvert aux offres, que ce soit en tant qu’agent libre via une option contractuelle ou en tant que joueur commandant des frais de transfert – sa clause libératoire est comprise comme étant de 700 millions d’euros – il n’aurait pas pu choisir un pire moment. chercher à s’éloigner de Barcelone.

Si Messi avait eu 27 ans et au sommet de ses pouvoirs, un club aurait peut-être estimé que l’Argentin valait la dépense énorme. Croiser les chiffres pour un homme de 27 ans avec de nombreuses années devant lui est une autre histoire que d’essayer de le faire fonctionner pour un homme de 33 ans.

Comme Cristiano Ronaldo (35 ans) et Zlatan Ibrahimovic (38 ans) l’ont montré et continuent de le faire, la grandeur n’a pas de date limite d’utilisation et Messi donnerait certainement à tout nouveau club une injection massive de qualité d’étoile et de capacité à gagner des matchs. Mais à 33 ans, il n’y aurait pas de valeur de revente avec Messi et le temps serait compté pour lui livrer du succès et de l’argenterie. Et pour ce qui est des ventes de chemises payant son salaire, tous les clubs se sont depuis longtemps rendu compte que ce mythe particulier ne correspondait pas à la réalité.

Le plus gros revenu pour les super clubs est, et a toujours été, le succès sur le terrain, et même Messi ne peut le garantir. Barcelone n’a rien gagné la saison dernière et n’a plus gagné la Ligue des champions depuis 2015. Et n’oublions pas que Messi n’a pas pu empêcher l’effondrement de la Ligue des champions à Rome en 2018, l’effondrement des demi-finales à Liverpool en 2019 et leur défaite 8-2 aux mains. du Bayern à Lisbonne.

Donc, quand tout est pris en compte, il est difficile de justifier financièrement la signature de Messi de Barcelone cet été. À moins, bien sûr, qu’il ne décide qu’il est si déterminé à trouver un nouveau défi qu’il est prêt à n’accepter qu’un dixième de ce qu’il gagne maintenant.

Si cela se produit, Messi passerait en tête de la liste estivale de chaque club. Mais ne vous attendez pas à ça de sitôt. À l’heure actuelle, il est un joueur de 100 millions de livres sterling par an avant même que des frais de transfert n’aient été discutés, alors bonne chance pour trouver un club disposé et capable de conclure un accord.