Neymar devrait rater le début de la nouvelle saison du Paris Saint-Germain (. via .)

Neymar est l’un des trois joueurs du Paris Saint-Germain à avoir été testé positif au coronavirus, selon des rapports en France.

Après avoir subi une défaite face au Bayern Munich en finale de la Ligue des champions le mois dernier, Neymar est en vacances à Ibiza avant sa nouvelle saison de Ligue 1.

Mais le joueur de 28 ans est désormais un doute majeur pour le match d’ouverture du PSG contre Lens le 10 septembre, ainsi que pour leur derby contre Marseille le 13 septembre.

Selon L’Equipe, Angel Di Maria et Leandro Paredes ont également été testés positifs pour Covid-19 et sont maintenant isolés.

Un communiqué du PSG mercredi disait: «Trois joueurs du Paris Saint-Germain ont confirmé des tests Sars CoV2 positifs et notre sujet au protocole de santé approprié.

« Tous les joueurs et le personnel des entraîneurs continueront de subir des tests dans les prochains jours. »

Neymar a raté sa victoire en Ligue des champions le mois dernier (. via .)

La nouvelle saison de Ligue 1 a déjà commencé mais les matches du PSG ont été retardés pour permettre aux joueurs de récupérer après la finale de la Ligue des champions.

Dans l’état actuel des choses, le match du PSG contre Lens se poursuivra mais le match pourrait être reporté si un quatrième joueur des champions de France était testé positif pour Covid-19.

Pendant ce temps, Neymar a insisté sur le fait qu’il resterait au PSG cet été après avoir été lié à un déménagement pendant plusieurs mois.

« Je reste au PSG la saison prochaine », a déclaré Neymar au PSG Le Mag.

«Je reste et avec l’ambition de revenir en finale de la Ligue des champions, cette fois pour la gagner.

« J’aime cette idée de tout faire pour laisser mon nom dans les livres d’histoire de mon club. »

