Neymar était inconsolable après la défaite finale du PSG en Ligue des champions contre le Bayern Munich (Photo: .)

La superstar du Paris Saint-Germain Neymar a confirmé qu’il resterait au club pendant au moins une autre saison.

L’attaquant de 28 ans a remporté quatre pièces d’argenterie avec le PSG au cours de la campagne 2019/20, mais s’est vu refuser le trophée dont il rêvait le plus alors que les hommes de Thomas Tuchel étaient battus par le Bayern Munich en finale de la Ligue des champions.

Neymar désemparé n’a pas réussi à retenir ses larmes à la suite de la défaite écrasante 1-0 de son équipe et la réaction du Brésilien a soulevé des questions sur son avenir dans la capitale française.

L’attaquant brésilien a exclu un départ du PSG cet été (Photo: .)

Mais Neymar veut aller plus loin avec le PSG en Europe la saison prochaine et n’a pas l’intention de quitter le club de si tôt.

« Je reste au PSG la saison prochaine! », A-t-il déclaré sur le site officiel du PSG.

Et avec l’ambition de revenir en finale de la Ligue des champions, cette fois pour la gagner.

«J’aime cette idée de tout faire pour laisser mon nom dans les livres d’histoire de mon club.

«Si les gens doutaient de la présence du PSG en tant que grand club européen, ces doutes sont morts à Lisbonne.

«Nous avons quitté cette ville avec le sentiment d’être renouvelé et la confiance en notre capacité à la gagner un jour pour écrire une histoire encore plus grande.»

L’international brésilien insiste sur le fait que la défaite du PSG face au Bayern n’a fait que renforcer le sentiment d’unité au sein de l’équipe.

«En rentrant de Lisbonne, dans l’avion au retour, nous étions déjà impatients de se revoir à Paris!», A-t-il ajouté.

«Je n’oublierai jamais ce que nous avons partagé avec cette équipe.

«Il a formé une famille et je suis fier.»

