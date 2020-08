Coutinho devrait passer à autre chose (Photo: UEFA via .)

Philippe Coutinho a admis qu’il n’était «pas sûr» de savoir si son avenir était à Barcelone après avoir mis fin à son prêt avec le Bayern Munich en remportant la Ligue des champions.

Coutinho a quitté le banc lors de la victoire 1-0 du Bayern sur le Paris Saint-Germain lors de la finale de dimanche, mais les géants de la Bundesliga ont décidé de ne pas le signer de manière permanente.

Son club parent, Barcelone, semble prêt pour une vente de feu cet été et Coutinho ne devrait pas rester au Camp Nou.

L’ancien meneur de jeu de Liverpool a été lié à un retour en Premier League, Arsenal étant crédité de l’intérêt de le signer.

Mais Coutinho est resté timide sur ses projets au-delà de cette saison, mais est déterminé à passer une «bonne année» après plusieurs saisons frustrantes depuis son départ d’Anfield.

«Je n’y ai pas pensé», a déclaré Coutinho à propos de son avenir après la finale de la Ligue des champions.

Koeman est sur le point de vendre de nombreuses stars de Barcelone (Photo: Urbanandsport / NurPhoto via .)

«Maintenant, je dois retourner à Barcelone – je veux travailler dur pour passer une excellente année.

«Je ne sais pas si ce sera là [Barcelona] mais je veux travailler dur. »

Coutinho n’est pas le seul joueur de Barcelone à avoir un avenir incertain cet été.

Le nouveau patron Ronald Koeman aurait dit à Luis Suarez, Sergio Busquets et Jordi Alba qu’il voulait qu’ils partent.

Arsenal FC



Même l’avenir de Lionel Messi est incertain après la défaite humiliante 8-2 face au Bayern en Ligue des champions cette saison, bien que son grand rival Cristiano Ronaldo soupçonne qu’il restera.

« Il est très peu probable qu’il puisse quitter Barcelone pour le moment, surtout en cas de crise des résultats », a déclaré l’attaquant de la Juventus Ronaldo lors d’un webinaire organisé par Santander.

«Messi est une référence pour l’équipe et, si j’étais à Barcelone, je ne le laisserais partir dans aucune situation.

« Il a une relation formidable et solide avec le club et je ne pense pas qu’il arrêtera d’être amoureux de l’équipe. »

