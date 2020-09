Le président de l’Atlanta United FC, Darren Eales, a déclaré que Gonzalo « Pity » Martinez était sur le point de rejoindre le club saoudien d’Al-Nassr FC.

Des rapports ont émergé plus tôt mercredi selon lesquels l’international argentin était lié au départ d’Atlanta. L’Athletic a rapporté que l’accord vaudrait 18 millions de dollars.

1 Liés

S’exprimant sur le spectacle d’avant-match d’Atlanta avant leur match de mercredi contre l’Inter Miami CF, Eales a déclaré: « Je peux confirmer qu’il y a un accord de principe. »

Martinez, 27 ans, n’a pas été inclus dans la liste du match et attend un examen médical avant son déménagement.

Al-Nassr est l’une des équipes les plus importantes d’Arabie saoudite, ayant remporté plusieurs titres nationaux et continentaux.

Martinez a rejoint les Five Stripes la saison dernière en provenance du puissant River Plate après avoir remporté le titre de joueur sud-américain de l’année 2019 et aidé le club de Buenos Aires à remporter la Copa Libertadores 2018 face à ses rivaux amers Boca Juniors.

Mais sa carrière dans la MLS a échoué, avec sept buts et 11 passes décisives en 39 matches de championnat avec Atlanta. Il n’a jamais fait équipe avec le manager Frank de Boer, qui a été licencié en juillet après qu’Atlanta ait terminé le tournoi MLS is Back sans point et sans but marqué.

Le séjour de Martinez à Atlanta a connu des moments forts en aidant le club à se rendre à la fois à la Coupe américaine et à la Coupe Campeones en 2019.