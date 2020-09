Cristian Pavon a marqué son cinquième but de la saison après qu’Efrain Juarez ait marqué le premier de sa carrière professionnelle, et le LA Galaxy a tenu bon pour battre Portland Timbers 3-2 mercredi soir.

Joe Corona a ajouté un troisième sur un effort à longue portée pour assurer la victoire et venger la défaite lors de la dernière réunion des équipes lors du match de groupe au tournoi de retour de la MLS en juillet.

Pavon a produit son but sur un effort solo sensationnel, son quatrième total lors de ses cinq derniers matches, la même période dans laquelle Los Angeles a été sans l’attaquant vedette Javier « Chicharito » Hernandez en raison d’une tension au mollet.

Le Galaxy a maintenant remporté trois matchs consécutifs et a obtenu 10 points au total pendant l’absence de Chicharito.

Le remplaçant Diego Valeri a marqué son 80e but en carrière dans la MLS dans le temps d’arrêt de la deuxième mi-temps pour Portland. Felipe Mora a également marqué son deuxième but en autant de matchs pour amener Portland brièvement à 2-1 plus tôt en seconde période.

Le gardien de but des Timbers Jeff Attinella a effectué quatre arrêts lors de sa première apparition en MLS depuis le 26 juin 2019, l’entraîneur Giovanni Savarese laissant Steve Clark sur le banc.

Yimmi Chara et Jeremy Ebobisse ont eu des buts tardifs refusés pour Portland, qui est maintenant sans victoire lors de ses quatre derniers matches de championnat.

Alvarez a mis le Galaxy en tête à la 15e minute après s’être associé à Julian Araujo et Sebastian Lletget sur la droite. Finalement, Lletget est arrivé à la ligne de fond et a coupé un centre à Alvarez, qui a recroquevillé un tir du pied gauche au-delà du plongeon d’Attinella près du point de penalty.

C’était 2-0 cinq minutes après la pause. Pavon a pris un ballon en diagonale de l’intérieur de sa moitié de terrain et, avec sa première touche, a évité le défenseur Pablo Bonilla pour descendre sur le flanc gauche. Puis il a coupé à l’intérieur sur Julio Cascante dans la surface de réparation et a tiré un tir bas dans la circulation pour battre Attinella.

Mora a répondu à la 67e minute. Le gardien de Galaxy, David Bingham, a repoussé un centre dévié mais n’a pas réussi à mettre le ballon hors de danger. Mora a atteint le rebond et a tiré une finition basse et dure entre Bingham et le poteau gauche.

Mais Los Angeles menait à nouveau par deux quatre minutes plus tard, lorsque Corona a atteint un demi-dégagement et a écrasé une frappe de 20 verges dans le coin supérieur gauche. Et malgré la grève tardive de Valeri, les Timbers n’ont pas pu réussir un rallye miracle tardif.