Des rebondissements sont à prévoir lorsque des rumeurs de transfert sont impliquées, mais il semble que Lionel Messi pourrait en fait quitter Barcelone. Cela ressemble à quelque chose à la fois impossible et inévitable, et les ondes de choc émotionnelles continueront à résonner pendant un certain temps même s’il reste, mais comment cela fonctionnerait-il réellement?

Si Messi part, que serait le Barça sans lui? Et tandis que Manchester City aspire tout l’oxygène des rumeurs en ce moment, dans quels grands clubs aurait-il le plus de sens pour lui de déménager?

Nous allons jeter un coup d’oeil.

Reconstruire le Barca

L’aspect émotionnel de ce mouvement potentiel serait choquant, car la dernière saison complète de Barcelone sans Messi dans l’équipe senior a eu lieu en 2002-03. (Ils ont terminé sixième de la Liga cette année-là; Patrick Kluivert, actuel directeur de l’académie du Barca, était leur meilleur buteur.) Comme l’ancien attaquant du Barca Samuel Eto’o a récemment déclaré aux médias argentins: « Barcelone est Messi et je pense que si Messi décide de partir , nous devrons changer le nom du club. «

Certes, un changement de nom de club et la vague de ventes de nouveaux maillots qui en résulte pourraient être un moyen décent de générer des liquidités à court terme. Mais allons-y et supposons que même si Messi est parti, une équipe nommée FC Barcelone prendra le terrain en Liga et en Ligue des champions lors de la saison 2020-21; il est juste de supposer, alors, que l’équipe sera toujours terriblement bonne.

Au cours des cinq dernières saisons, en compétition de championnat et de coupe, Messi a raté 41 matchs. Regardons les statistiques clés de Barcelone avec et sans lui.

Barcelone, avec et sans Lionel Messi (2015-16 à 2019-20)

AvecSansPoints par match2.282.10Buts p / m2.512.49Buts alloués p / m0.881.02 Buts à la pièce p / m0.440.12% tirs cadrés43.8% 39.4% Possessions p / m89.996.8 Taux de possession64.5% 66.2% Réussite taux 87,6% 87,5% Taux d’achèvement

dans le tiers offensif81,9% 81,5% de passes par possession7,67,0Passes autorisées

par action défensive9.138.20Possessions commencées

en attaque en troisième 8,068,80 Taux de réussite du duel 53,8% 53,4%

Avec Messi, Barcelone était clairement l’une des meilleures équipes d’Europe. Une moyenne de 2,28 points par match dans un échantillon qui comprend à la fois la Liga et la Ligue des champions est, malgré les déceptions aléatoires, excellente.

Sans Messi, ils n’étaient probablement pas aussi forts, avec une moyenne de seulement 2,1 points par match. Ils étaient à peu près aussi bons du point de vue des passes et de la possession, et ils sont en fait devenus une équipe de pressage plus rapide et plus active en son absence – probablement pas une surprise, car il n’est pas exactement Roberto Firmino dans le service de pression, en particulier à 33 ans. Mais sans sans doute le meilleur finisseur de la planète, ils étaient beaucoup plus mortels lorsqu’il s’agissait de tirs frappant leurs cibles et de pièces arrêtées atterrissant au fond du filet.

Bien sûr, lorsqu’ils jouaient sans lui, c’était à court terme car un système conçu pour lui était invité à faire quelque chose de légèrement différent pour quelques matches à la fois. Maintenant, s’il est parti pour de bon, Barcelone aura une chance de construire un nouveau système et malgré les récents problèmes d’argent, ce n’est pas comme si le placard était vide.

La philosophie d’acquisition de talents de Barcelone ces dernières années a été, pour le dire diplomatiquement, un peu floue.

Le club a réussi à ajouter certains des meilleurs jeunes joueurs du match, faisant venir Ousmane Dembele du Borussia Dortmund en 2017 et Frenkie de Jong de l’Ajax en 2019. Mais ils ont également fait paniquer: « Nous avons besoin d’un grand nom maintenant! » déménage, dépensant plus de 250 millions d’euros pour Philippe Coutinho et Antoine Griezmann, même si aucun des deux ne semblait correspondre parfaitement à Messi.

Lorsque des joueurs plus jeunes comme Dembele et Samuel Umtiti ont été touchés par une série de blessures et que d’autres ajouts n’ont pas fonctionné, le Barça a continué à compter sur des joueurs plus âgés comme les milieux de terrain Ivan Rakitic, Arturo Vidal et Sergio Busquets, ainsi que le défenseur Gerard Pique, comme ils ont dépassé leurs dates limites respectives. Pendant ce temps, Coutinho était une crise tellement incertaine qu’il a fini par être prêté au Bayern, où il a marqué deux buts et une passe décisive contre Barcelone lors de ce quart de finale de la Ligue des champions 8-2.

(De plus, depuis que le Bayern a remporté la Ligue des champions, le Barça a dû payer un supplément à Liverpool dans le cadre de son accord de transfert, ce qui était presque trop symbolique.)

Avec l’embauche de l’ancienne star du Barca Ronald Koeman en tant que manager, c’est un assez bon moment pour commencer à construire pour l’avenir même si Messi reste à bord. Et il y a encore pas mal de talent sous la main, même si fondamentalement tout le monde de plus de 31 ans est laissé libre. Busquets, Pique et l’attaquant de 33 ans Luis Suarez en particulier ont encore beaucoup à offrir lorsqu’ils sont en bonne santé, même s’il vaudrait mieux ne pas avoir à compter sur eux à ce stade. De plus, vous pourriez affirmer sincèrement que Griezmann et Coutinho sont désormais potentiellement des membres d’élite dans une attaque du Barca sans Messi.

À Southampton, Everton et plus récemment avec l’équipe nationale des Pays-Bas, Koeman a aligné son équipe dans un 4-2-3-1 environ la moitié du temps et un 4-3-3 environ un quart du temps. (L’autre quart était une véritable expérience de type «Faites tourner la roue de formation!», Produisant n’importe quoi d’un 3-4-1-2 à un 5-4-1.)

En utilisant cela comme guide, il n’est pas difficile de créer une programmation formidable même si le Barça n’a fait aucun ajout supplémentaire.

• Gardien de but: Mark-Andre ter Stegen (en quelque sorte toujours seulement 28)

• La défense: De Jong (23) et Umtiti (26) à l’arrière central, Jordi Alba (31) et soit Sergi Roberto (28) ou Nelson Semedo (26) à l’arrière

• Milieu: Miralem Pjanic (30) et soit Riqui Puig (21), Rafinha (27), Busquets (32) ou Carles Alena (22)

• Milieu offensif: Dembele (23) et Ansu Fati (17) sur les ailes, Coutinho (28) au milieu

• Avant-centre: Griezmann (29 ans)

C’est loin d’être stérile, surtout si le virus des blessures est plus doux pour Dembele et Umtiti cette année. Vous aimeriez voir de meilleures options à l’arrière – au moins jusqu’à ce que Alphonso Davies du Bayern rende l’âme de Semedo, qu’il a volée lors de la seconde moitié de la victoire 8-2 du Bayern – et je suis fermement convaincu que Koeman irait bien. -servi de ramener De Jong à la défense centrale, où il était une star presque Franz Beckenbauer-esque pour l’Ajax, au lieu du milieu de terrain central, où il est très bon mais ses compétences ne se démarquent pas autant.

Si Koeman garde De Jong au milieu de terrain, cela rend Busquets et Puig intéressants au milieu de terrain avec Clement Lenglet (25), Pique et peut-être Ronald Araujo (21) pour faire plus de travail en défense centrale, surtout si ou quand Umtiti est blessé.

Quoi qu’il en soit, c’est un mélange amusant de jeunes talents et de vétérans éprouvés, et sans Messi, Coutinho et Griezmann peuvent jouer quelque chose de plus proche des rôles qui leur ont valu les gros transferts d’argent en premier lieu.

Un 4-3-3, avec Rafinha ou Alena peut-être s’impliquer dans le milieu de terrain large et Coutinho aligné large gauche, ne fonctionne pas aussi bien, mais il reste du talent vedette à chaque niveau de l’alignement (surtout si De Jong bouge en arrière.)

Embaucher Koeman était à la fois sans intérêt et logique. Il a prospéré constamment en Eredivisie – il a remporté des titres avec l’Ajax (2002, 2004) et le PSV Eindhoven (2007) et a piloté Feyenoord à trois classements parmi les trois premiers en autant de saisons – et son bilan ailleurs est mitigé: décent avec Benfica , mauvais avec Valence, excellent avec Southampton (les Saints ont terminé trois points sur une place en Ligue des champions en 2016), OK avec Everton et solide comme un roc avec les Pays-Bas.

Koeman faisait partie de la Dream Team de Barcelone au début des années 1990, a joué pour le légendaire Johan Cruyff, a joué et entraîné pour Guus Hiddink et a passé quelques années en tant qu’assistant de Barcelone au début de sa carrière d’entraîneur. Les équipes accordent souvent beaucoup trop d’importance à «Il sait ce qu’il faut pour gagner ici», ignorant «Il est beaucoup trop inexpérimenté» et «Il ne sait pas comment construire lui-même ce type de culture», mais Koeman en a beaucoup de succès sur son CV, et les formations et le style de possession qu’il préfère fonctionneront s’il obtient l’adhésion des joueurs. (Vous ne savez jamais si cela se produira jusqu’à ce que ce soit le cas.)

Et Messi?

Dans les premières heures qui ont suivi la demande de transfert de Messi, Manchester City a tiré en tête de la file d’attente, des sources disant à ESPN qu’elles lui offriraient trois ans à l’Etihad, suivies d’un passage avec le New York City FC de la MLS (où il le ferait). marque probablement 114 buts par saison à 37 ans).

Il faudra un certain temps à Messi pour prendre une décision, alors en attendant de voir dans quelle direction le vent souffle ensuite, parlons de ce qui aurait réellement le plus de sens pour lui.

Commençons par l’hypothèse qu’il veut avoir une chance de remporter la Ligue des champions cette année à venir. S’il ne le faisait pas, il pourrait rester au Barca, non? Supposons donc que le champ des équipes les plus susceptibles de décrocher le plus grand joueur de tous les temps commence par les équipes des grandes ligues européennes qui joueront à l’UCL cet automne:

– Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Bayern Munich, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach, Real Madrid, Atletico Madrid, Séville, Juventus, Inter Milan, Atalanta, Lazio, Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille, Rennes.

Nous ne pouvons pas complètement exclure qu’un club comme l’AC Milan fasse une offre financière absurde, mais cela ne rapporterait pas avant au moins un an.

Éliminons maintenant les équipes sans niveaux de revenus d’élite (nous garderons le RB Leipzig sur la liste à cause de Red Bull), ainsi que toutes les équipes espagnoles de la liste. Marseille ou la Lazio pourraient tenter un geste audacieux, bien sûr, et la pensée de Messi dans un maillot du Real Madrid est aussi hilarante que désorientante, mais c’est parti. Cela laisse:

– Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Bayern, BVB, RB Leipzig, Juventus, Inter Milan, PSG.

Parmi ces 10 équipes, classons-les en fonction à la fois de la probabilité et de l’ajustement. (Pour cet exercice, nous allons supposer que la clause de libération de 700 millions d’euros annoncée est soit annulée sévèrement, soit éliminée. Avec cette clause en place, cela devient essentiellement une liste de deux équipes: City et PSG.)

10 et 9. RB Leipzig et Borussia Dortmund

Leipzig a certainement l’argent pour faire une offre importante, et Dortmund pourrait vendre Jadon Sancho pour environ 120 millions d’euros pour gagner rapidement de l’argent. Mais c’est le moins qu’on puisse dire, une telle acquisition irait à contre-courant pour ces deux clubs, qui investissent massivement dans la jeunesse et le développement. Cela n’arrivera probablement pas.

8. Chelsea

Je veux dire, écoutez, juste parce que le propriétaire Roman Abramovich a déjà signé des chèques pour acquérir apparemment tous les jeunes attaquants en Europe – Timo Werner de RB Leipzig, Hakim Ziyech de l’Ajax et Kai Havertz de Bayer Leverkusen tous les jours maintenant – ne signifie pas qu’il a gagné ne dépensez pas encore plus d’argent si vous en avez l’occasion. Mais à moins que Chelsea ne prévoie d’aligner deux équipes différentes cet automne, ou une formation 2-3-5, excluons-les.

7. Liverpool

Les Reds ont bâti un vainqueur de la Ligue des champions et de la Premier League en acquérant des talents bientôt au sommet, souvent de manière rentable. Bien que leur intérêt pour le milieu de terrain du Bayern Thiago prouve qu’ils ne sont pas opposés à l’idée d’acquérir des vétérans, celui-ci va également à l’encontre du type. De plus, ils ont probablement plus besoin de milieux de terrain que d’attaquants pour le moment (même si vous faites évidemment une exception pour un talent tel que Messi.)

6. Bayern

Le cas pour: ils ont déjà un sanctuaire pour lui dans le musée de l’équipe.

L’affaire contre: ils viennent de remporter la Ligue des champions sans Messi et ont déjà ajouté Leroy Sane pour aller avec Kingsley Coman, Serge Gnabry, etc., à l’ailier, où Messi a tendance à s’aligner. Ce serait une expérience fascinante, mais nous l’appellerons improbable.

5. Juventus

Dans des circonstances normales – c’est-à-dire à une époque où une pandémie mondiale n’a pas sérieusement réduit votre trésorerie (et vous n’aviez pas déjà un certain nombre de joueurs plus âgés avec des contrats interdits dont vous pouvez vous débarrasser) – on pourrait supposer que la Juve le serait vraiment. sur le marché pour un Messi. Ils ont acquis Cristiano Ronaldo il y a à peine deux ans, après tout. Mais aussi fascinant que soit un duo Ronaldo-Messi, il est difficile de voir la Juve proposer l’offre requise ici. Peut-être devrions-nous créer un GoFundMe pour y parvenir?

4. PSG

À l’instar de Liverpool, le PSG devrait probablement dépenser ses prochaines centaines de millions d’euros en acquisition de talents pour chercher ailleurs, comme au milieu de terrain ou à l’arrière. Ils ont déjà Neymar, Kylian Mbappe et Angel Di Maria en attaque. Mais l’équipe qui a arraché le tapis des pieds du Barça il y a quelques années, déclenchant la clause de libération de 222 millions d’euros de Neymar et laissant le Barca mal équipé pour relever un défi en Ligue des champions sans lui, ne serait probablement pas gênée d’essayer de taper davantage les Blaugranes. Tirez d’abord, posez des questions comme « comment pouvons-nous intégrer ces gars sur le même terrain? » plus tard.

3. Inter Milan

Il fut un temps où l’on pouvait compter sur une équipe italienne pour faire un gros geste de dépense pour les plus grandes stars du sport – Diego Maradona à Naples (du Barca, pas moins) en 1984, Ronaldo à l’Inter (encore une fois, du Barca) en 1997 , etc. Mais comme les dépenses ont augmenté au fil des ans, cela fait un moment qu’une équipe de Serie A autre que la Juve a fait une telle démarche.

L’Inter est cependant dans une position intéressante. Cela fait 10 ans qu’ils n’ont pas remporté la Ligue des champions, mais ils étaient l’une des meilleures équipes d’Europe à la fin de la saison et ont un noyau de joueurs comme Romelu Lukaku et Marcelo Brozovic qui entrent dans la fleur de l’âge. Ils pourraient ne pas être en mesure de conserver le buteur de 23 ans Lautaro Martinez, mais le vendre (peut-être au Barca) libérerait de l’argent pour un mouvement gagnant-gagnant majeur. Ou peut-être le mouvement majeur gagnant-maintenant.

2. Manchester United

J’ai été presque surpris que City soit l’équipe qui domine les gros titres à la suite de la demande de transfert de Messi. J’aurais deviné que ce seraient les rivaux de City à Manchester. Les fans de United rêvent de faire exactement ce mouvement depuis, quoi, 15 ans maintenant? Non seulement cela, mais Messi cadrerait bien avec une attaque mettant en vedette le catalyseur Bruno Fernandes, l’attaquant Anthony Martial et les ailiers Marcus Rashford et Mason Greenwood.

United ne presse pas beaucoup (ce qui convient à Messi), et leur attaque revient essentiellement à « espérer que quelqu’un de super talentueux fasse quelque chose de bien ». L’ajout de Fernandes a fait des merveilles à cet égard, mais il va sans dire que Messi coupant par la droite avec Fernandes et Martial à proximité serait captivant.

1. Manchester City

Les propriétaires de la ville, le Abu Dhabi United Group, pourraient écrire un chèque de 700 millions d’euros pour payer la clause de libération monstrueuse de Messi en un clin d’œil, mais les règles du fair-play financier ne le permettraient pas. Cependant, des sources ont déclaré à ESPN que City serait prêt à dépenser environ 100 à 150 millions d’euros s’il ne pouvait pas partir gratuitement, ce qui les distingue. Et il faut penser qu’une réunion Messi-Pep Guardiola serait bien accueillie par les deux parties.

Guardiola n’a pas remporté la Ligue des champions depuis son départ du banc de Barcelone, et Messi ne l’a fait qu’une seule fois depuis le départ de Pep. Ils sont un match esthétique, et avec des experts en récupération de balle rapide comme Raheem Sterling, Riyad Mahrez et Gabriel Jesus occupant vraisemblablement encore des places dans l’alignement à l’avant, Messi n’aurait pas à jouer un rôle énorme dans la pression de la balle. En fait, j’aime davantage la compatibilité avec United, mais la volonté garantie de dépenser de City en fait les favoris du moment.