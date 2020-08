Le cinquième consécutif est arrivé. La Séptima dans les honneurs. Personne n’est capable de briser l’hégémonie lyonnaise dans cette Ligue des champions. Pas même Wolfsburg, avec qui il avait partagé toutes les éditions de la dernière décennie, à l’exception de 2015. Le cinquième d’affilée est venu pour Lyon. Un nouveau triplé est arrivé pour une équipe qui n’a pas perdu depuis mars 2018.

30/08/2020

Allumé à 22:39

CEST

Albert Grace

WOL

OL

Wolfsburg

Abt; Blasse (Bremer, 78 ‘), Goessling, Doorsoun (Hendrich, 39’), Janssen; Huth (Wolter, 62 ‘), Syrstad, Popp, Rolfo; Harder et Pajor (Oberdorf, 61 ‘).

Olympique de Lyon

Bouhaddi; Bronze, Buchanan, Renard, Karchaoui; Kumagai, Gunnarsdottir; Cascarino (Van de Sanden, 87 ‘), Marozsan (Taylor, 87’), Majri (Malard, 94 ‘); Le Sommer (Greenwood, 94 ‘).

Buts

0-1 M. 25 Le Sommer. 0-2 M. 44 Kumagai. 1-2 M. 58 Popp. 1-3 M. 88 Gunnarsdottir.

Arbitre

Esther Staubli. T.A.: Huth (14 ‘) / Marozsan (40’).

Incidents

Reale Arena (à huis clos).

Lyon maintient le royaume en Europe contre Wolfsburg qui est mort avec ses bottes. Ceux de Lerch se sont relevés après une mauvaise première mi-temps pour mettre la frayeur dans le corps aux Français. L’expérience remporte la finale. Et le talent des buteurs Le Sommer, Kumagai et Gunnarsdottir aussi. Tout sans Herberger.

Deux parties pour chaque équipe. Dans la première, Lyon a montré toute son expérience en disputant des finales. Bien plantés dans le vert, ceux de Vasseur neutralisèrent toute tentative de Wolfsburg. Pas contre. La bataille du milieu étant gagnée, Lyon s’est mis au travail. Il n’y avait aucune chance, mais avoir Cascarino est toujours un avantage. Le gala était une nuisance, faisant face encore et encore. Puissance et habileté au service d’un Lyonnais qui, tirant vétéran, décidait de l’équilibre.

Et dans le premier, il a coulé sa dent. Le Sommer a profité d’un mauvais rejet d’Abt pour ouvrir la boîte. Avec le 0-1, Wolfsburg a tenté de remonter le moral, mais cela leur a coûté un monde. Le milieu l’a perdu et même la puissance des ailes n’a pas mis Lyon en difficulté dans une première mi-temps que Kumagai a bouclée d’un tir sec de l’avant.

A la reprise, changement de rôles. Lyon est bien sorti et Le Sommer a réussi à clore le match avec deux tirs. Mais de là, ils ont disparu de la brousse. Wolfsburg a trouvé le prix du but dans un jeu désordonné. Popp baissa la tête. Il y avait de l’espoir, bien que plus du cœur que des sentiments. Lyon est devenu fort derrière, a repoussé chacune des tentatives allemandes et a fini par décider de la finale presque accidentellement. Gunnarsdottir posa son pied. Un pied qui vaut la cinquième Ligue des champions d’affilée. Énorme.