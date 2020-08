Angel DI Maria n’a passé qu’une saison à Manchester United (Photo par Alex Livesey / .)

L’ancien capitaine de Manchester United, Rio Ferdinand, pense qu’Angel Di Maria a floppé à Old Trafford parce qu’il avait du mal à être «l’homme principal».

L’Argentin a rejoint United en provenance du Real Madrid en 2014 pour un montant record de 59,7 millions de livres sterling et il a démarré avec une série de performances impressionnantes.

Cependant, il a rapidement été abandonné par Louis van Gaal et le milieu de terrain a été vendu au PSG l’été suivant avec une perte de 15 millions de livres sterling.

Bien que des problèmes hors du terrain aient tourmenté le séjour de Di Maria à Manchester, Ferdinand pense que Di Maria a eu du mal avec le poids des attentes à Old Trafford car il était chargé d’être la principale «force créative» de l’équipe.

Ferdinand pense que Di Maria est meilleur en tant que «co-star» (Photo: BT)

« Il apporte cet élément co-star », a déclaré Ferdinand à BT Sport. «Je pense qu’il y a des joueurs qui veulent être la star, veulent être l’homme principal.

«Je pense que ce gars est un joueur heureux de jouer en renfort, d’être la co-vedette des superstars.

Il l’a fait au Real Madrid avec Ronaldo, en Argentine avec Messi et maintenant nous le voyons ici avec les gars Mbappe et Neymar.

Regardez ces statistiques, le plus grand nombre de passes décisives depuis 2015, je pense que c’était, juste derrière Messi dans les cinq meilleures ligues et ce gars est un footballeur fantastique.

«Cela n’a pas marché pour lui à Manchester United, et je pense que là-bas, on lui a demandé d’être la force créatrice, l’homme principal et cela ne lui convient pas.»

