Tab Ramos et Memo Rodriguez se sont bien entendus dès le début. C’était en octobre dernier lorsque Ramos venait d’être embauché en tant que manager du Houston Dynamo et, la saison de l’équipe venant de se terminer, Rodriguez était en train de participer à une série d’entraînements d’après-saison. Rodriguez est passé par le bureau de son nouveau patron et ils ont commencé à parler de l’endroit où le natif d’El Campo, au Texas, s’intégrait le mieux dans le système de Ramos.

Rodriguez avait grandi en tant que milieu de terrain central, mais il avait passé la majeure partie de sa carrière professionnelle sur l’aile. Ramos, fan de la capacité technique, de la physique et de l’endurance de Rodriguez, pensait qu’un retour à un rôle plus central en tant que milieu de terrain bidirectionnel convenait le mieux au joueur de 24 ans. Le joueur a accepté.

« J’étais content que [Ramos] m’a parlé de ça », a déclaré Rodriguez à ESPN lors du tournoi MLS is Back.« J’étais prêt, j’étais excité et je lui ai dit que c’est là que je me sens le plus à l’aise. C’est là que je me sens chez moi. C’est là que je veux jouer. Et je pense que c’est là que je peux m’épanouir tout au long de ma carrière et réussir. «

Les premiers retours ont été prometteurs. Rodriguez a été déployé principalement du côté gauche du trio de milieu de terrain central de Ramos, et sa performance de deux buts dans un match nul 3-3 avec LAFC a montré sa capacité à augmenter l’attaque de l’équipe derrière les piliers Alberth Elis et Mauro Manotas. Rodriguez a trouvé les choses un peu plus difficiles lors des matchs suivants de son équipe, mais ses sept buts et cinq passes décisives en un peu moins de 1400 minutes de temps de jeu la saison dernière suggèrent sa capacité à produire lorsqu’on lui en donne la chance.

« Je pense que nous devons juste continuer à nous développer [Rodriguez] aux deux extrémités du terrain « , a déclaré Ramos. » Sur le plan tactique, assurez-vous qu’il entre dans la surface pour faire des jeux pour nous et marquer des buts comme il l’a fait lors du premier match [at MLS is Back]. Et puis sur le plan physique, avoir l’endurance nécessaire pour atteindre cette vitesse élevée, pas seulement faire du jogging et couvrir le terrain, mais aussi entrer et gagner des balles parce que je sais qu’il le peut. Nous sommes un travail en cours, mais Memo est définitivement un acteur important pour nous. «

Les performances de Rodriguez l’ont également vu rejoindre un nombre croissant de joueurs nés aux États-Unis qui assument des rôles d’attaque plus importants, un groupe qui comprend Brenden Aaronson de l’Union de Philadelphie, Chris Mueller d’Orlando City et Ayo Akinola du Toronto FC. Alors que la MLS reste une ligue dont les équipes n’hésiteront pas à ouvrir le chéquier aux attaquants étrangers, Rodriguez ressent un virage dont il compte bien profiter.

« Je pense que c’est une énorme responsabilité sur mes épaules, mais je joue toujours avec une puce sur l’épaule », a-t-il déclaré à propos de son rôle dans l’attaque de Houston. « A chaque match, je dois prouver que je suis un joueur qui peut jouer dans cette ligue et avoir les qualités. Je veux dire, ces gars-là, les étrangers, évidemment, ce sont des joueurs fantastiques, mais pourquoi ne peut-on pas un joueur local ou spécial. le talent qui monte dans les rangs est ce joueur? J’essaie donc de faire tout ce que je peux et de développer chaque match pour aider l’équipe. «

Après des années à l’extérieur, Memo Rodriguez a trouvé une maison au centre du milieu de terrain de Houston. Peter Casey-USA TODAY Sports

Parlez à Rodriguez pour n’importe quelle durée et il est rapide à consacrer tout succès qu’il a – y compris les deux buts contre LAFC – à sa mère, Velia. Cela en soi n’est pas si inhabituel. Les parents sont souvent l’un des moteurs du succès d’un joueur professionnel, mais dans ce cas, le lien entre la mère et le fils peut être plus fort que la plupart.

Le père de Rodriguez, Guillermo Sr., a été tué dans un accident de voiture juste avant la naissance de Memo. Sa mère s’est remariée bientôt et le beau-père de Rodriguez, Jesus Acosta, a été une présence constante dans sa vie. Pourtant, Velia était déterminée à faire tout ce qu’elle pouvait pour assurer le succès de Memo, ce qui comprenait le conduire plus d’une heure dans chaque sens jusqu’à Houston afin qu’il puisse s’entraîner avec son équipe de club, les Houstonians, et plus tard, l’académie du Dynamo.

Dans une maison remplie de Memo et de ses trois jeunes frères, l’effort que Velia a déployé envers son fils aîné a soulevé les hurlements de protestation habituels de ses frères et sœurs. Memo admet qu’ils font encore écho à ce jour, même s’ils sont moins fréquents.

«Mes jeunes frères sont plus âgés maintenant, et ils demandent parfois encore:« Pourquoi Memo et pourquoi cela? », A déclaré Rodriguez. «Mais ils comprennent que ma mère a dû faire un sacrifice et elle ne savait pas si j’allais le faire ou non. Mais je faisais tout mon possible pour montrer à mes frères que vous pouvez tout faire dans la vie si vous y consacrez beaucoup de travail . Je pense qu’ils comprennent maintenant. «

Lorsque Rodriguez a signé avec le Dynamo en tant que joueur local en 2014, il semblait que les rêves du joueur et de sa famille s’étaient concrétisés et qu’il ferait bientôt partie de la première équipe de Houston. Mais la réalité s’est vite installée. Rodriguez a été prêté à la batterie de Charleston en 2015 dans le but d’obtenir plus de temps de jeu. Le personnel d’entraîneurs de Houston avait fait inscrire Rodriguez en tant que milieu de terrain, mais le manager de Charleston, Mike Anhaeuser, a vite remarqué les compétences du joueur du côté offensif du match.

« C’est difficile quand on est si jeune de savoir si on peut jouer à ce poste. Ce n’était pas un Osvaldo Alonso, laissez-moi vous dire ça », a déclaré Anhaeuser, qui dirigeait Alonso (maintenant dans le Minnesota après plus d’une décennie à Seattle). quand il était dans la USL. « Mais après environ trois, quatre semaines, nous l’avons en quelque sorte déplacé vers un rôle plus offensif. Regardez ses courses hors du milieu de terrain. C’est ce que j’ai vu, qu’il a un peu d’instinct avant. Vous n’êtes pas vraiment un milieu de terrain défensif si vous faites de très bons points dans la surface. «

Quant à la possibilité que Rodriguez boude d’être envoyé à l’USL, Anhaeuser a déclaré: «Aucune chance. [Rodriguez] était très dévoué et un travailleur acharné. «

Mais malgré un passage solide à Charleston au cours duquel il a fait 17 apparitions, Houston a renoncé à Rodriguez avant la saison suivante. Heureusement, Houston venait de lancer une équipe affiliée – le Rio Grande Valley FC Toros – dans ce qui est maintenant le championnat USL, et Rodriguez s’est vu offrir une place là-bas pour acquérir de l’expérience. Il n’aurait pas été inhabituel pour un prospect autrefois très vanté de regarder sa situation de manière négative, mais Rodriguez y a vu une opportunité.

« Je n’ai pas hésité », a-t-il déclaré à propos de son déménagement dans la vallée du Rio Grande. « Je voulais montrer à tout le monde que j’ai l’éthique de travail, que j’ai la qualité pour jouer en MLS, et je devais y aller et faire mes preuves. »

C’est exactement ce qu’il a fait, marquant six buts en 31 apparitions dans un large rôle de milieu de terrain. Cela a aidé Rodriguez à jouer sous Wilmer Cabrera, un entraîneur avec une vaste expérience dans le développement de jeunes joueurs, y compris un passage avec l’équipe nationale des États-Unis U17. C’est Cabrera qui a aidé Rodriguez à reconstruire – et, à certains égards, à développer – son jeu. Et quand Cabrera est devenu le manager du Dynamo, il a ramené Rodriguez avec lui.

« J’ai toujours été un joueur qui aimait aller contre les gens, mais je pense que j’ai parfois hésité », a déclaré Rodriguez. « À [Rio Grande Valley], marquer des buts et gagner des minutes, jouer une saison complète a été formidable pour moi et je pense que cela me donne la confiance même maintenant que Tab m’a donné cette liberté dans le troisième attaquant. «

Dans le processus, Rodriguez est devenu un autre exemple de la façon dont un passage dans l’USL n’a pas besoin d’être un voyage au purgatoire, et qu’il peut plutôt être utilisé comme un tremplin vers de plus grandes choses. Ce chemin a laissé une impression sur Ramos, qui, après son passage avec l’équipe nationale américaine des moins de 20 ans, est bien conscient des défis auxquels les jeunes joueurs sont confrontés en MLS.

« Nous vivons dans un monde où les jeunes de 18 à 22 ans ont le sentiment d’avoir besoin d’être récompensés si rapidement », a déclaré Ramos. « Et pour eux d’aller jouer une saison dans la USL, ils ont parfois l’impression de reculer. C’est presque comme s’ils ont l’impression de ne pas mériter ça. Et ils ne le voient pas comme faisant partie d’un plan pour s’améliorer et Je pense que Memo l’a probablement bien compris, qu’il devait y aller parce qu’il avait besoin de jeux, et il avait besoin de bien faire, et il avait besoin d’être le meilleur là-bas avant de rejoindre la première équipe. Et donc je pense que c’est un excellent exemple pour les autres joueurs locaux. «

Rodriguez a connu une augmentation constante depuis. Sa saison d’évasion apparente l’année dernière a été interrompue par une blessure aux ischio-jambiers, mais il a l’intention de tirer le meilleur parti de ses chances dans un nouveau rôle.

Avec Ramos à ses côtés, les chances de succès de Rodriguez n’ont jamais été meilleures.