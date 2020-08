Darwin Quintero a marqué deux fois et ajouté une aide alors que le Houston Dynamo, en dernière place, a battu le Sporting Kansas City 5-2 mardi soir au Children’s Mercy Park. C’était la première victoire à Kansas City pour Houston depuis 2014.

La participation était limitée à 2 000 fans. C’était le premier événement sportif avec des fans présents dans la région métropolitaine de Kansas City depuis la soirée d’ouverture du tournoi de basket-ball masculin Big 12 le 11 mars. C’était le premier match de toute sorte à Children’s Mercy Park depuis que le Sporting a battu le Dynamo dans le deuxième match de la saison MLS le 7 mars.

Le Dynamo avait marqué un total de six buts lors de ses six premiers matches, mais il a pris rapidement les devants sur un jeu défensif raté à la 17e minute. Quintero trouva Alberth Elis grande ouverte juste devant le but.

La forte pression du Sporting KC a porté ses fruits à la 26e minute. Gerso Fernandez a traversé le ballon du côté droit. Un ballon libre est tombé aux pieds de Johnny Russell, qui l’a tiré dans le filet.

Quintero, Elis et Russell sont trois des cinq joueurs de la MLS qui ont récolté au moins 20 buts et 20 passes décisives depuis le début de la saison 2018.

À la 44e minute, Houston a de nouveau profité d’une panne défensive. Elis a été laissé ouvert sur le côté droit. Il a trouvé Christian Ramirez au milieu de la surface et Ramirez l’a redirigé devant le gardien Tim Melia pour une avance de 2-1.

Chaque équipe a marqué un but flou dans les quatre premières minutes de la seconde mi-temps. Elis a été remplacé à la mi-temps et son remplaçant, Niko Hansen, a marqué lors d’une échappée, faisant passer le ballon au-delà d’une charge Melia à la 48e minute. Mais Gadi Kinda a répondu une minute plus tard quand il a fait un rebond à l’intérieur de la surface de six mètres.

Quintero a ensuite mis Houston en avant 4-2 juste à l’extérieur de la surface à la 57e minute. Darwin Ceren a reculé le ballon à Quintero, qui l’a tiré devant un Melia plongeur. Le deuxième but de Quintero à la 61e minute a donné à Houston une avance imposante.