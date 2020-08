Le Brésilien est désormais un agent libre après la défaite du PSG face au Bayern Munich (Photo: .)

Le capitaine du Paris Saint-Germain, Thiago Silva, a confirmé qu’il avait disputé son dernier match pour les champions de France au milieu des informations selon lesquelles il avait conclu un contrat de deux ans pour rejoindre Chelsea.

Le Brésilien a connu une fin décevante de sa carrière à Paris alors que son équipe a perdu 1-0 en finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, bien que le skipper ait fait preuve de solidité dans une affaire compétitive et très disputée.

Selon The Telegraph, le patron de Chelsea, Frank Lampard, a longtemps désigné le joueur de 35 ans comme le leader expérimenté que sa ligne de fond fuyante réclame.

Thiago Silva partage un moment émouvant avec le manager Thomas Tuchel (Photo: .)

Silva devrait signer un contrat de deux ans avec le club de l’ouest de Londres dès la semaine prochaine et a même accepté une réduction de salaire significative, telle est sa volonté de se tester en Premier League.

Bien que le défenseur central brésilien n’ait pas confirmé le passage à Chelsea après la finale de la Ligue des champions, il a fait ses adieux au PSG et pense qu’il est toujours capable de jouer à un haut niveau pendant plusieurs saisons à venir.

«C’était mon dernier match au PSG. Je suis triste », a déclaré Silva à RMC Sport après le coup de sifflet final à Lisbonne.

«Je présente mes excuses aux supporters. Je tiens à remercier tous les fans pour leur amour.

«Je reviendrai au PSG… Je veux jouer encore trois ou quatre ans et participer à la Coupe du monde au Qatar.»

Dans un autre entretien avec Sky Sport Italia, interrogé sur les liens avec la Fiorentina, Silva a répondu: «Maintenant, je dois chercher une nouvelle équipe. Fiorentina? Les rapports d’un accord ne sont pas vrais. Mon agent leur parle ainsi que d’autres clubs mais rien n’est encore signé.

«Demain ou après-demain, je devrai examiner les offres et prendre la meilleure décision pour moi et ma famille.»

Thiago Silva a rejoint le PSG depuis l’AC Milan en 2012 (Photo: .)

Chelsea a concédé 54 buts en Premier League la saison dernière, autant que Brighton, 15e, et 21 de plus que les champions de Liverpool.

Le PSG, en revanche, n’a concédé que 24 fois en Ligue 1 la saison dernière et avait un bilan tout aussi frugal en Ligue des champions, ne concédant que six fois.

Lampard espère que Silva pourra fournir un esprit défensif et un leadership indispensables aux jeunes défenseurs centraux Kurt Zouma et Andreas Christensen en particulier.

