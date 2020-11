L’un des principaux facteurs de motivation derrière la frénésie de dépenses estivales de 220 millions de livres sterling de Chelsea était le manque d’instinct de tueur lors de la première saison de Frank Lampard en charge. Pourtant, le match nul 0-0 de dimanche contre Tottenham coïncide désormais avec un match nul sans but à Manchester United et une défaite 2-0 à domicile contre Liverpool dans l’incapacité de marquer contre le traditionnel « Big Six » en Premier League cette saison.

Aucun de ces résultats n’est une catastrophe isolée. La défaite de Liverpool est survenue lors du deuxième match de la saison, trop tôt pour que Lampard peaufine sa formation de départ et bien que Manchester United oscille entre le sublime et le ridicule chaque semaine, un point à Old Trafford est un résultat crédible.

Et la limite des aspirations des Spurs ici est probablement mieux résumée par le fait que les visiteurs n’ont pas eu de photo de quelque nature que ce soit au cours de la seconde mi-temps, la première fois depuis décembre 2018 contre les Wolves.

Mais des attentes accrues s’accompagnent d’un investissement financier aussi énorme et pour tous les talents offensifs exposés, Chelsea n’a rassemblé que trois tirs cadrés et un seul qui a vraiment testé Hugo Lloris, un effort à longue portée de Mason Mount alors que Chelsea avait de plus en plus de mal à jouer. La défense rigide de Tottenham. Après tout, Chelsea avait deux jours supplémentaires pour se préparer à ce match et a pu utiliser les six signatures d’été à un moment ou à un autre ici, en plus de Christian Pulisic qui faisait sa première apparition depuis le 28 octobre à la suite de problèmes persistants aux ischio-jambiers.

Pulisic est venu à 16 minutes du temps, Kai Havertz a suivi neuf minutes plus tard et Olivier Giroud a remplacé Tammy Abraham entre les deux. Pendant tout ce temps, Lampard a persisté avec une forme 4-3-3 qui a été progressivement annulée par les Spurs, dont l’ambition a nettement diminué au fur et à mesure que le match avançait.

On pouvait voir Mourinho dire à ses joueurs de ralentir le jeu au cours de la seconde mi-temps alors que ses remplacements ajoutaient un plus grand conservatisme à leur approche. Cas et point, Gareth Bale, que beaucoup pensaient avoir été prêté par le Real Madrid pour gagner des matchs de cette ampleur, est resté un remplaçant inutilisé.

Son affirmation d’après-match farfelue à la limite selon laquelle « nous sommes venus ici pour gagner » était simplement une continuation des méfaits obstructifs qui avaient précédé, tout comme l’affirmation des Spurs ne sont pas dans la course au titre. Lorsqu’on lui a demandé de rappeler une métaphore précédente qu’il avait utilisée en 2014 lorsqu’il était en charge de Chelsea concernant le type de cheval de son équipe par rapport aux pur-sang qui se disputaient la Premier League, Mourinho a déclaré: « Nous ne sommes même pas dans le Chelsea need more from expensive attackers Werner, Havertz and Ziyech to be genuine contenders course donc nous ne sommes pas un cheval. Nous sommes un poney. «

Au moins, Chelsea avait ses vainqueurs désignés sur le terrain. Les Spurs méritent d’être félicités pour avoir mis en œuvre le plan tactique de Mourinho avec autant d’insistance, affichant une détermination qui n’est généralement pas associée à Tottenham pour obtenir un match nul qui les ramène au sommet du tableau. Mais bien que les Spurs aient acheté astucieusement cet été, Mourinho ayant également obtenu une amélioration évidente chez plusieurs individus – peut-être le plus pertinent Tanguy Ndombele, qui était excellent en première mi-temps ici – il n’y a pas encore d’attentes raisonnables sur Tottenham pour remporter le titre.

Timo Werner, quatre buts, est l’un des attaquants de Chelsea à prix élevé qui n’a pas encore atteint la vitesse supérieure depuis son arrivée à Stamford Bridge cet été. Photo de Justin Tallis / PA Images via .

Liverpool et Manchester City restent à juste titre favoris, mais les dépenses de Chelsea combinées à leur proximité de position la saison dernière mettent Lampard sous une pression plus immédiate pour livrer. Ils doivent certainement produire plus de menace de but dans ces plus grands matchs. Hakim Ziyech a tenté sa chance de loin à la deuxième minute avec un tir direct sur Lloris, mais le gardien des Spurs n’a pas été testé à nouveau jusqu’à ce que Mount l’oblige à effectuer un excellent arrêt à neuf minutes du temps.

Chelsea aurait encore pu le gagner. Joe Rodon, qui a fait ses débuts en Premier League avec Toby Alderweireld absent pour cause de blessure, a commencé et terminé avec un moment tremblant, visant une tête faible à Lloris dans le temps d’arrêt qui est tombé gentiment pour Giroud. Le joueur de 34 ans n’a pas pu en profiter, ne faisant qu’un tir apprivoisé sur son compatriote français.

Havertz et Pulisic n’ont pas vraiment eu assez de temps pour affecter le jeu, tous deux luttant pour la forme physique du match, le premier ayant récemment mis fin à sa période d’auto-isolement après avoir été testé positif au COVID-19. Mais Werner et Ziyech l’ont fait.

L’ancien homme du RB Leipzig pensait avoir ouvert le score à la 11e minute, collectant la passe de Mount dans l’espace sur la gauche, coupant son pied droit et bouclant un superbe tir hors du poteau pour être correctement signalé hors-jeu. faites des allées et venues après cela, enregistrant le taux de réussite le plus bas de tous les débutants de Chelsea à l’exception d’Abraham.

Peut-être que Lampard était conscient du paramètre par défaut de Mourinho, s’assurant que ses joueurs ne s’engageaient pas trop de peur d’être pris dans la contre-attaque, ce qui semblait possible dès le début lorsque les Spurs ont menacé de se rapprocher de Steven Bergwijn et Serge Aurier.

Mourinho le pensait certainement. « L’adversaire était très bon défensivement », a déclaré le patron des Spurs.

« Ils n’ont pas pris de risques. Ils étaient solides, ils n’ont pas projeté beaucoup de joueurs en attaque comme ils le font normalement et aussi parce que nous devons faire un peu mieux. »

Mais même ainsi, dans ces moments serrés, la brillance individuelle est requise. C’est pourquoi Chelsea a payé l’argent.

« Il est difficile de créer contre Tottenham quand ils défendent dans le bloc bas-moyen », a déclaré Lampard.

« Toute l’équipe est centrale, il faut les contourner, il faut essayer de faire des croix ou de prendre des coups et ce n’est pas facile en s’assurant de ne pas permettre de contre-attaquer en transition. Alors, j’ai pensé que cette partie de notre jeu était génial, je pensais que nous en faisions assez pour gagner le match sans obtenir ce dernier petit morceau qui le gagnerait pour nous.

«Parfois, vous comptez sur un peu de magie, quelque chose à laisser tomber pour vous quand vous avez autant de domination et que cela n’est pas tout à fait venu.

Ces jours restent formateurs dans une saison frénétique avec de nombreux gros tests à venir. Mais il faut sûrement plus de la ligne avant de Chelsea, assemblée de manière coûteuse, si elle veut combler l’écart avec le sommet.