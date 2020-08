Chelsea pourrait battre le record de la Premier League pour les plus grosses dépenses jamais réalisées. Kai Havertz les emmènerait devant le Real Madrid.

GIGI WHIZ

Leurs dépenses totales en frais de transfert, au matin du 29 août, s’élèvent à 128,7 millions de livres sterling. Cela exclut tout argent impliqué dans la mise Thiago Silva, Malang Sarr et Xavier Mbuyumba au sud-ouest de Londres. Pourtant, Chelsea ne montre aucun signe de ralentissement.

Un gardien de but pourrait être le prochain. Certains noms ont été évoqués, d’Edouard Mendy de Rennes à Mike Maignan (Lille), André Onana (Ajax) et Jan Oblak (Atletico Madrid). Mais un Insider du football exclusif jette Gianluigi Donnarumma dans le mélange.

Améliorer Kepa Arrizabalaga est considéré comme une «priorité» à Stamford Bridge, et des négociations avec l’AC Milan au sujet de leur gardien de 21 ans sont en cours. Chelsea reconnaît que la signature de l’Italien évalué à 50 millions de livres sterling est un «long shot», mais ils ne semblent pas s’en soucier autant.

Ce genre d’argent pourrait facilement inciter le Milan «vulnérable» à conclure un accord, étant donné que Donnarumma a moins d’un an sur son contrat. Des choses plus étranges se sont produites.

CUIRE DU RIZ

Cela porterait donc le total global à 178,7 millions de livres sterling. En fait, gagnez 258,7 millions de livres sterling, car Frank Lampard «veut toujours» Declan Rice et est «prêt à jouer le long match».

Les Bleus envisagent de «enfin faire une offre ferme» pour recruter un joueur que West Ham souhaite désespérément garder. Chelsea considère Rice comme «idéale» et «parfaite» pour les aider dans leur quête de se rétablir en tant que prétendants au titre de Premier League.

Le «leader naturel» apporterait également de la polyvalence à Stamford Bridge. Et si David Moyes est réticent à perdre peut-être son seul atout légitimement vendable, le manque d’intérêt pour Felipe Anderson et Manuel Lanzini pourrait lui forcer la main. Vendre du riz pourrait être le seul moyen pour West Ham de financer ses propres améliorations d’équipe.

Le soleil ajoutent que Chelsea est « en position de force » et « essaiera donc de faire baisser considérablement les frais ». 80 millions de livres sterling est le point de départ.

Rice et Donnarumma aideraient Chelsea à briser le record de Premier League pour plus grosse dépense dans une seule fenêtre de transfert. Jeter Kai Havertz et aucun club de l’histoire du football n’aurait investi plus en une seule fois.

DITES UN LI

Les chiffres impliqués dans un accord avec Lionel Messi signifient probablement que le signer représenterait une dépense encore plus importante que l’ensemble des dépenses somptueuses de Chelsea. Le soleil avoir une mise à jour sur le déménagement de Manchester City.

Alors que l’affirmation la plus récente était que un accord d’échange impliquant Gabriel Jesus, Riyad Mahrez et Bernardo Silva, plus 90 millions de livres sterling, était en cours de discussion, ce qui ne semble pas être le cas. Ces trois «sont interdits» et «intouchables», ce qui signifie la même chose, mais le réitère.

Pep Guardiola considère ces trois joueurs comme le «noyau» de son équipe à l’avenir, mais deux joueurs seraient mis à disposition de Barcelone pour réfléchir: Angelino et Eric Garcia.

Les deux ont été liés au club catalan, l’ancien la semaine dernière et ce dernier depuis qu’il est devenu clair il n’a pas l’intention pour prolonger son contrat avec la ville. Cela pourrait faire baisser la clause de rachat de 631,3 millions de livres sterling d’environ 30 millions de livres sterling.

The post Gossip: Chelsea battra le record avant qu’Havertz avec 130 millions de livres sterling ne soit apparu en premier sur Football365.