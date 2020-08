Chelsea est peut-être l’équipe leader sur ce marché des transferts. Alors que d’autres doivent se contenter de négociations austères et bon marché dans la mesure du possible, les Londoniens embauchent de grands noms à la main.

Hakim Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell et bientôt Kai Havertz sont des exemples de suprématie «bleue». Maintenant, ce plan ostentatoire ne s’est pas produit parce que c’était le cas, tout est survenu à la suite d’une sanction de la Fifa qui les a empêchés de signer dans les périodes de transfert précédentes et de telles économies, ajoutées à la vente millionnaire d’Eden Hazard, leur ont permis d’avoir un vaste capitale au milieu de la pandémie.

Par conséquent, chez FUTBOLRED, nous analysons les mouvements du club sur les marchés précédents et les raisons de la suspension.

Au cours de la saison 2016-17, le président Roman Abramovic a investi 108 millions de livres cet été et a reçu un total de 94,8 millions de ventes, des chiffres assez équilibrés.

En 2017-2018, les achats ont augmenté de façon exponentielle pour atteindre un montant de 255,5 millions de livres, tandis que les ventes se sont élevées à 157,8 millions. Le déséquilibre était présent.

Le 2018-19 serait sa dernière chance de signer librement. Les Londoniens ont dépensé 183,1 millions de livres et n’en ont récupéré que 45 millions. Alarmes activées.

Début 2019, la Fifa a sanctionné Chelsea pour avoir enfreint l’article 19 du Statut des joueurs à 29 reprises, c’est-à-dire qu’elle avait des irrégularités dans l’embauche de mineurs de l’étranger et a également commis des erreurs dans l’enregistrement des joueurs.

Ainsi, l’instance dirigeante du football mondial a infligé à l’équipe une amende de 600 mille francs suisses et l’impossibilité de recruter des joueurs lors de la saison 19-20 (marché d’été et d’hiver). Pendant cette période, ils n’ont pu incorporer que Mateo Kovacic, qui était déjà prêté et son option d’achat n’a pas été affectée par l’amende.

En revanche, la somme en termes de chiffre d’affaires a considérablement augmenté avec les départs de certaines références comme David Luiz et Eden Hazard, dépassant 155 millions de livres.

Avec l’arrivée de la saison 2020-21 et après avoir économisé si longtemps, les hommes de Frank Lampard ont allumé les machines. Avec Ziyech, Werner et Chilwell, ils ont dépensé 128,8 millions et même Havertz, Thiago Silva et la possibilité d’un autre sont nécessaires pour former une équipe de rêve.