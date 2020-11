La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été unique en son genre, mais il y avait encore beaucoup de transactions conclues, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

TOP STORY: Chelsea entre dans la course pour Messi

Il semble de plus en plus probable que Lionel Messi quittera Barcelone à l’expiration de son contrat cet été, et selon Guillem Balague, Chelsea est en ligne pour un coup sensationnel pour signer l’attaquant argentin.

Les Bleus seraient « dans l’équation » pour le joueur de 33 ans s’il devait effectivement quitter la capitale catalane. Messi a tenté de partir l’été dernier mais a été contraint de voir la dernière année de son contrat.

Chelsea sera soutenue par le fait qu’il n’y aurait pas de frais de transfert, et ils peuvent penser qu’ils peuvent payer leur salaire malgré avoir dépensé 230 millions de livres sterling au cours de l’été.

Lionel Messi pourrait-il rejoindre Chelsea s’il quitte Barcelone cet été? .

Manchester City reste également dans la chasse et, avec la signature d’une prolongation de contrat par Pep Guardiola, la réunification de Messi pourrait faire partie du grand plan du manager à l’Etihad.

Barca et Liverpool se tournent vers Garay

Barcelone et Liverpool sont deux clubs qui ont désespérément besoin de renforts défensifs, et Sport rapporte que les deux sont tentés de signer un agent libre Ezequiel Garay, qui n’a pas joué depuis qu’il a subi une blessure croisée avec Valence en février.

Le défenseur central argentin expérimenté serait une solution à court terme pour les deux clubs, car ils cherchent à faire face à un nombre croissant de blessures.

Liverpool planifie maintenant le reste de la saison sans Virgil van Dijk et Joe Gomez, tandis que Trent Alexander-Arnold et Fabinho sont également absents.

Barcelone manque désormais Gerard Pique depuis plusieurs mois, avec Samuel Umtiti et Ronald Araujo également en marge. Ronald Koeman a été contraint d’aligner le défenseur de l’équipe Barca B Oscar Mingueza au Dynamo Kiev en milieu de semaine, et bien qu’il ait bien joué, le patron du Barca voudra sans aucun doute plus d’expérience pour guider son équipe jusqu’à la fin de la saison.

Chelsea entamera des pourparlers avec Alaba en janvier

Bayern Munich et David Alaba sont dans une impasse après avoir discuté des conditions de prolongation du contrat de l’arrière central au-delà de son expiration cet été. Et, ayant été lié à des joueurs comme le Real Madrid et la Juventus au cours des semaines précédentes, il semble de plus en plus probable que le joueur de 28 ans quitte l’Allianz Arena en tant qu’agent libre à la fin de la saison 2020-21.

Pour alimenter cet incendie, l’agent d’Alaba, Pini Zahavi, se prépare à s’entretenir avec Chelsea en janvier sur un éventuel déménagement dans l’ouest de Londres, selon Bild. Avec un champ très compétitif entre le Bayern et leur neuvième titre consécutif en Bundesliga, et la perspective de se répéter en tant que vainqueurs de la Ligue des champions, il semblerait peu probable que les Bavarois sanctionnent la vente d’Alaba au milieu de la saison.

Cela pourrait ouvrir la voie à Chelsea, ou à toute autre partie intéressée – le Paris Saint-Germain dit également suivre l’international autrichien – pour lui faire signer un transfert gratuit cet été.

Tap-ins

– Manchester United est lié à un autre « nouveau Lionel Messi », cette fois sous la forme de Velez Sarsfield Thiago Almada, Écrit Tuttomercatoweb. United a tenté de signer le jeune cet été, mais n’a pas réussi à obtenir l’accord, et bien que Manchester City soit également intéressé, United est sur la sellette.

– Jurgen Klopp reste convaincu qu’il peut garder Georginio Wijnaldum à Liverpool, selon le Mirror. Le rapport suggère que malgré l’intérêt de Barcelone, Klopp estime qu’il est encore temps pour l’international néerlandais d’accepter une prolongation de son contrat, qui expire cet été. Cependant, Wijnaldum peut signer un pré-contrat avec un club étranger en janvier, et plus il traîne longtemps pour signer un nouvel accord, plus il semble probable qu’il partira.