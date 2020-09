Date de publication: dimanche 30 août 2020 6:15

Chelsea mène un peloton de chasse d’étoiles comprenant Man Utd dans la course pour signer une sensation adolescente néerlandaise.

Aux côtés de Frank Lampard ont fait sauter leurs rivaux hors de l’eau en ce qui concerne le mercato d’été 2020 jusqu’à présent.

Près de 130 millions de livres sterling ont déjà été dépensés pour certains des talents les plus excitants d’Europe. Tueur à gages clinique Timo Werner est arrivé et a perdu peu de temps à avoir un impact immédiat.

Mais en même temps Le blues sont manifestement tournés vers le présent, le club semble également avoir un œil sur l’avenir.

Demi-centre prometteur Malang Sarr a été acquise et devrait être immédiatement prêtée afin de ne pas entraver son développement continu.

Et le dernier rapport de The Sun (via The Telegraph) suggère que Chelsea a fait un pas de plus en ce qui concerne la sauvegarde de son avenir.

Le média rapporte que le club se rapproche de la signature de la starlette de l’Ajax Amourricho van Axel Dongen.

L’ailier de 15 ans a fait l’objet de missions de repérage des deux clubs de Manchester. Chelsea, cependant, serait «en tête» dans la course.

Malgré son jeune âge, Van Axel Dongen a déjà eu des opportunités chez les moins de 18 ans de l’Ajax.

Démontrant sa promesse de leadership, il a également été choisi comme capitaine de sa tenue régulière des moins de 17 ans.

Un lien existe entre les deux clubs après la signature de l’été Hakim Ziyech arrivé d’Ajax. On s’attend à ce que ce lien tienne une bonne place à Chelsea lorsqu’il s’agit de poursuivre le jeune.

Chelsea double-t-il à la poursuite du gardien de but?

Pendant ce temps, Chelsea a déposé une deuxième offre pour un gardien de but sénégalais alors qu’ils tentent de résoudre leurs problèmes de gardien de but.

La dernière vague de révision de Frank Lampard devrait venir au poste de gardien de but.

Malgré son prix élevé, Kepa Arrizabalaga a eu du mal à s’adapter au jeu anglais.

Des rumeurs de descentes ambitieuses pour des superstars Jan Oblak et Gianluigi Donnarumma a été vanté, mais les rapports de la presse française pointent vers un moins cher.

