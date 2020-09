Chelsea a ouvert son compte pour la nouvelle saison de Premier League avec une victoire acharnée 3-1 contre Brighton & Hove Albion au stade communautaire AMEX.

Jorginho a donné à son équipe l’avantage depuis le point de penalty après que Timo Werner ait été écrasé par le gardien de Brighton Matt Ryan à la 23e minute. Les hôtes ont rattrapé Chelsea au début de la seconde mi-temps lorsque l’effort de Leandro Trossard a dépassé Kepa Arrizabalaga dans le but à l’extérieur, avant que l’arrière droit Reece James rétablisse l’avance des visiteurs de manière glorieuse à peine 100 secondes plus tard quand il a réussi un effort de 30 mètres. en dehors.

Kurt Zouma a ajouté un peu de brillance au score à la 66e minute lorsque sa volée a dévié l’arrière central de Brighton Adam Webster pour sécuriser les trois points.

Positifs

Le duo défensif central de Chelsea devrait être applaudi, qui ont tous deux effectué des changements solides, tandis que les débuts de Werner ont été impressionnants. L’Allemand n ° 11 a un grand virage de rythme, et son mouvement donne à l’attaque de Chelsea une toute nouvelle dimension.

Négatifs

Nous pouvons pardonner à toutes les parties une touche de rouille à ce stade de la saison, mais Frank Lampard espère plus de la signature estivale de Kai Havertz, qui n’a pas réussi à faire impression sur la côte sud.

Note du manager sur 10

7 – C’était le bon moment pour Lampard d’essayer quelques-unes de ses nouvelles recrues et bien que Werner et Havertz aient eu des fortunes contrastées sur leurs arcs de Chelsea, les deux seront encouragés à commencer leur carrière chez les Blues avec trois points.

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Kepa Arrizabalaga, 5 ans – A eu un ou deux moments incertains après coup d’arrêt, et aurait dû faire beaucoup plus pour empêcher l’effort de Trossard à distance.

DF Marcos Alonso, 6 ans – Je n’ai pas eu la plus confortable des soirées face à un arrière-ailier difficile Tariq Lamptey, mais il s’est mis aux prises avec le jeune en seconde période.

DF Kurt Zouma, 8 ans – Une soirée dominante et sans fioritures de la part du demi-centre combatif, qui était impérieux dans les airs et a couronné une belle performance avec un but quelque peu fortuit lorsque sa volée déviée a dribblé à la maison.

DF Andreas Christensen, 7 ans – Fait un excellent bloc pour refuser un effort de Steve Alzate sur la cible et a bien fait les bases dans ce qui était une performance très soignée.

DF Reece James, 7 ans – Il a fallu du temps pour s’échauffer après de mauvais centres en première mi-temps, mais il a réussi à marquer un superbe but en deuxième période avec un effort fulgurant à distance.

Werner était superbe en tant que nouvel attaquant central de Chelsea, remportant le penalty qui a ouvert le score et semblant généralement menaçant autour du but. GLYN KIRK / POOL / . via .

MF Jorginho, 7 ans – Un écran efficace à la base du milieu de terrain de Chelsea et fait tourner les choses à la manière typique de Jorginho. A joué à Werner sur le chemin du penalty de Chelsea à la 23e minute avant de ranger le coup de pied avec aplomb. Entravé tardivement et remplacé par Cesar Azpilicueta.

MF Ruben Loftus-Cheek, 5 – C’était une grande chance pour le joueur de 24 ans de faire sa marque au milieu de terrain de Chelsea, mais il n’a jamais vraiment démarré et n’a pas pu trouver ses marques dans le match. Remplacé par Ross Barkley à l’heure.

MF N’Golo Kante, 6 ans – Ce ne sera jamais le genre de jeu où Kante prospère généralement, mais le Français a fait ce dont il avait besoin et a protégé efficacement son unité défensive centrale.

MF Kai Havertz, 5 ans – Un début de vie tranquille en Premier League pour l’ancien Bayer Leverkusen, avec le milieu de terrain toujours à la périphérie du match. Ce n’est en aucun cas une performance terrible, mais les fans de Chelsea espèrent plus dans les semaines à venir. Retiré pour Callum Hudson-Odoi après 79 minutes.

MF Mason Mount, 6 – A eu une brillante ouverture de dix minutes, mais l’international anglais n’a pas donné suite et a eu un match relativement discret.

FW Timo Werner, 7 ans – Rapide comme un éclair quand il a battu le gardien de Brighton Ryan à un ballon en profondeur pour gagner à son équipe une pénalité à mi-chemin de la première mi-temps. La signature estivale du RB Leipzig a été animée alors qu’il rôdait sur l’épaule du dernier homme, et le joueur de 24 ans peut être heureux du travail de sa nuit.

Substituts

MF Ross Barkley, 6 ans – A donné à son côté un élan plus offensif dans son camée d’une demi-heure.

MF Callum Hudson-Odoi, NR – Incapable d’entrer dans le jeu, mais avec le jeu gagné, il n’en avait pas besoin.

DF Cesar Azpilicueta, NR – J’ai vu le jeu dans les dernières minutes.