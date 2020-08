Le milieu de terrain allemand de Leverkusen Kai Havertz (R) court avec le ballon dans la boîte lors de la ronde de 16 matchs de football de l’UEFA Europa League Bayer 04 Leverkusen v Glasgow Rangers au stade Bay Arena le 6 août 2020 à Leverkusen, en Allemagne de l’Ouest. (Photo par Sascha Schuermann / diverses sources / .) (Photo par SASCHA SCHUERMANN / . via .)

Chelsea n’arrête tout simplement pas cette fenêtre. Après avoir effectué quatre signatures majeures, le manager Frank Lampard se rapproche de la grande. Il s’agit bien sûr de Kai Havertz, et le joueur n’a pas assisté aux tests de performance du Bayer Leverkusen, selon Christian Falk, alors que Chelsea se rapprochait de la conclusion de l’accord.

Chelsea se rapproche de Havertz alors qu’il saute les tests du club

La frénésie des dépenses estivales à Chelsea se poursuit

Après une interdiction de transfert d’un an et les ventes de haut niveau d’Eden Hazard et d’Alvaro Morata, il était clair que les Bleus avaient de l’argent à dépenser, et ils n’étaient pas timides à ce sujet.

À une époque où la plupart des clubs ressentent les effets financiers de Covid-19, Chelsea et son propriétaire, Roman Abramovich, dépenseront plus de 200 millions de livres sterling. Havertz n’est que l’un des nombreux joueurs de qualité qui se rendront à Stamford Bridge cet été.

Hakim Ziyech et Timo Werner ont déjà joué pour le club pour la première fois, tandis que Ben Chilwell et Thiago Silva ont déjà été confirmés en tant que recrues.

Chilwell se remet toujours d’une blessure au talon, mais Thiago Silva devrait bientôt s’entraîner à Cobham. Et maintenant, Havertz n’a pas assisté aux tests de performance de son club (bien qu’il ait dû assister au test de Covid pour son équipe nationale).

Un autre jeune pour la révolution de Lampard

En embauchant un jeune et passionnant manager, Chelsea garde le même état d’esprit pour ses joueurs, établissant un jeune noyau avec un potentiel incroyable.

Havertz rejoindra des jeunes incroyablement talentueux tels que Christian Pulisic, Mason Mount, Tammy Abraham, Fikayo Tomori et Callum Hudson-Odoi, sans parler des autres signatures d’été.

Il n’y aura que trois joueurs de plus de 30 ans dans l’effectif cette saison: Silva, le capitaine Azpilicueta et Olivier Giroud. C’est une statistique très remarquable pour une équipe qui a terminé 4e la saison dernière et qui cherche à concourir pour le titre cette fois-ci.

Chelsea a également de l’expérience sous la forme de N’Golo Kanté, et ce mélange de jeunesse et d’expérience, bien qu’elle soit surtout jeune, semble bien les servir. Ces jeunes ont grandi en idolâtrant Lampard, et maintenant ils cherchent à l’imiter.

Il sera fascinant de voir si cette jeune équipe est capable de maintenir une poussée de titre. Havertz est une pièce très importante dans ce domaine, avec ses contributions importantes aux objectifs capables de faire la différence.

Pour l’instant, cependant, nous attendons simplement que l’accord devienne enfin officiel, ce qui n’est qu’une question de temps, selon Fabrizio Romano.

