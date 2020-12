La série invaincue de Chelsea de 17 matchs toutes compétitions confondues s’est terminée à Goodison Park alors qu’Everton gagnait 1-0, l’équipe locale ne réclamant que sa deuxième victoire en huit matchs. La défaite de l’équipe de Frank Lampard signifie que Chelsea a raté l’occasion de se hisser en tête de la ligue.

Gylfi Sigurdsson a inscrit le seul but sur penalty après 22 minutes, suite à une faute d’Edouard Mendy sur Dominic Calvert-Lewin. Reece James a eu les meilleures chances de Chelsea de revenir dans le match, mais a été refusé à deux reprises par Jordan Pickford, et Chelsea n’a pas été en mesure de briser une ligne arrière résolue qui comprenait quatre défenseurs centraux.

Positifs

Chelsea a bien répondu en seconde période, jouant avec une plus grande urgence et dominant totalement le ballon. James était le choix du groupe; solide à l’arrière et une nuisance à venir.

Négatifs

Chelsea avait jusqu’à 78% de possession à un moment donné de la première mi-temps, mais n’a pas été en mesure de convertir cela en chances de marquer. Kai Havertz et Timo Werner semblaient perdus dans des positions plus larges, tandis qu’Olivier Giroud était isolé en attaque.

Note du manager sur 10

5 – En l’absence des blessés Christian Pulisic et Hakim Ziyech, les hommes de Lampard semblaient dépourvus d’idées, avec Havertz et Werner des exemples parfaits de chevilles carrées dans des trous ronds. Avec le recul, il semblait que la formation de Chelsea ne convenait pas au personnel.

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Edouard Mendy, 6 ans Son défi insouciant sur Dominic Calvert-Lewin a offert à Gylfi Sigurdsson la chance d’ouvrir le score depuis le point de penalty, qu’il a pris. Mendy a bien récupéré après cela, sauvant bien deux fois de Richarlison.

DF Reece James, 8 ans – C’était une autre belle performance de James, qui était partout. Il a été particulièrement impressionnant dans le dernier tiers. Il a frappé un coup franc à longue portée vers le haut à gauche de Pickford, qui a été bien sauvé, puis un autre beau tir que Pickford a tourné sur le poteau. En seconde période, il a montré une excellente conscience de la position à couvrir au milieu quand Everton a attaqué au comptoir.

DF Kurt Zouma, 6 ans – Le défenseur central a eu une excellente chance d’égaliser les scores après un renversement de Giroud, mais il n’a pu frapper la balle directement à Pickford. Zouma s’est retrouvé à attaquer des zones à de nombreuses reprises.

DF Thiago Silva, 6 ans – Le Brésilien avait l’air à l’aise sur le ballon, mais a été donné une soirée difficile par Dominic Calvert-Lewin. D’abord, il a été battu au ballon par l’attaquant anglais quand il a ensuite chuté pour le penalty qui a remporté le match à Everton, puis Silva est entré dans le livre pour avoir commis une faute sur son adversaire.

Kai Havertz était l’un des nombreux joueurs de Chelsea à avoir lutté à Everton. .

DF Ben Chilwell, 5 ans – L’arrière gauche a eu une tâche délicate face à Alex Iwobi à son retour à Goodison Park. En seconde période, Chilwell semblait avoir renversé Calvert-Lewin pour un penalty, mais l’attaquant d’Everton a été jugé hors-jeu.

MF Mateo Kovacic, 6 ans – Avec Kante, il a aidé à contrôler les zones centrales, mais n’a pas réussi à soutenir adéquatement ceux qui l’avaient précédé. Il a souvent dribblé le ballon dans la moitié d’Everton mais n’a pas pu influencer le jeu quand il est arrivé.

MF N’Golo Kante, 7 ans – Quelques balles inutiles au début ne pouvaient pas déguiser sa classe, et il était cohérent pour les visiteurs tandis que ceux qui l’entouraient avaient du mal à tirer sur tous les cylindres.

MF Mason Mount, 7 – Un match calme selon les normes récentes de l’international anglais, bien qu’il soit devenu le match après que Chelsea soit allé derrière. Il n’a pas eu la chance d’échapper à une réservation après avoir poussé Yerry Mina dans Jordan Pickford, mais il s’est ensuite rapproché à deux reprises en seconde période, d’abord avec un jeton qui a terminé juste au-dessus de la barre, et à nouveau lorsqu’il a frappé le poteau d’un coup franc. .

FW Kai Havertz, 5 – Havertz a joué dans une position large et cela n’a pas vraiment fonctionné; il a ralenti le tempo de Chelsea lorsqu’il était en possession et semblait manquer d’urgence. Il a été remplacé en seconde période.

FW Olivier Giroud, 5 – Le Français a eu une soirée difficile à affronter contre quatre défenseurs centraux, et il avait souvent l’air isolé. Il a eu peu d’occasions de tir et quand il a vu au but, il a flambé avec dix minutes à jouer au chronomètre.

FW Timo Werner, 5 ans – L’attaquant allemand a joué des deux côtés du terrain mais n’a jamais semblé à l’aise. Il a fourni un centre étrange à ses coéquipiers, mais vous avez le sentiment qu’il aurait pu avoir plus d’impact au centre. J’ai manqué l’influence de Ziyech.

Substituts

FW Tammy Abraham, 5 ans – Abraham a joué dans l’une des deux positions larges et cela ne semblait pas lui convenir. Il a perdu le ballon à plusieurs reprises et a été le deuxième meilleur des défis aériens.

MF Billy Gilmour, NR – Gilmour est venu faire sa deuxième apparition pour le club depuis juillet. Chelsea avait besoin d’un but et l’introduction de Gilmour a souligné le manque d’options d’attaque en l’absence de Christian Pulisic et Yiyech. Il était bien rangé en possession, mais ce n’était pas ce qu’il fallait.