Le patron de Chelsea, Frank Lampard, a déclaré que le club « cherchait toujours » le meilleur moyen d’améliorer le bilan de remise en forme de Christian Pulisic après que l’international de l’USMNT a été exclu du voyage de samedi à Newcastle United en raison d’une blessure.

Pulisic continue de lutter contre les complications résultant du problème aux ischio-jambiers qu’il a subi lors de la défaite finale de la FA Cup face à Arsenal le 1er août.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Le joueur de 22 ans est porté disparu depuis qu’il a aggravé le problème lors de l’échauffement avant le match de Chelsea à Burnley le 31 octobre et a passé la pause internationale à Cobham à tenter d’accélérer sa récupération avec Lampard particulièrement prudent de le pousser à l’action. trop tôt.

• Guardiola prolonge l’accord de Man City jusqu’en 2023

• De Bruyne: Foden deviendra le meilleur au monde

• Nouvelles règles de la FIFA pour protéger les joueuses

• Un club allemand produira son propre kit l’année prochaine

• Sources: les problèmes défensifs de Man Utd montent

• Mourinho: je suis maintenant « L’expérimenté »

Lampard a déclaré en septembre que Chelsea tentait de concevoir un programme d’entraînement plus adapté pour éviter de répéter les blessures persistantes qu’il avait subies au Borussia Dortmund avant son déménagement de 58 millions de livres sterling à Stamford Bridge l’été dernier.

Pulisic augmente lentement sa charge d’entraînement cette semaine mais ne sera pas disponible pour le match à Newcastle samedi midi.

« Avec Christian, nous cherchons toujours [for an answer]», A déclaré Lampard lors d’une conférence de presse jeudi.« Il est actuellement dans une position où, comme je l’ai dit, il a eu une blessure problématique et je pense que c’est normal.

« Tous les joueurs ne sont pas différents. Je pense que Christian a eu un problème avant de venir chez nous, des blessures musculaires. Il en a de nouveau. Tout sur Christian, comment il se trouve sur le terrain d’entraînement, comment il se prépare, combien il veut jouer, est parfait.

« Nous devons donc essayer de trouver le bon équilibre entre le jeu, le repos et l’entretien pendant la semaine pour essayer de tirer le meilleur parti de lui. C’est encore un jeune joueur. Ce n’est pas anormal.

« Nous trouverons une solution et je ne veux pas en faire plus que ce n’est parce que nous voulons autant de matchs de Christian que nous pouvons en avoir à cause de ses capacités. Mais à la minute, il est blessé donc dans le court – terme, c’est un travail en cours. Mais nous avons une grande équipe médicale ici et nous sommes très unis dans l’idée de tirer le meilleur parti de Christian en le mettant en forme autant que possible. «

Lampard n’a pas encore vu plusieurs joueurs revenir de leurs fonctions internationales et avec le temps de récupération le plus court possible avant de se rendre dans le nord-est pour le premier match de Premier League du week-end.

Kai Havertz s’entraîne à nouveau après avoir été testé négatif pour COVID-19, mais des tests positifs antérieurs signifient qu’il est peu probable qu’il soit entièrement en forme alors que Thiago Silva ne s’est pas entraîné jeudi à peine de retour du Brésil.





1 Liés

Ben Chilwell est un doute après avoir subi une blessure mineure alors qu’il était avec l’Angleterre – bien qu’il devrait être en forme – mais Lampard a exprimé sa frustration à l’heure du coup d’envoi de 12h30, donnant à ses joueurs un temps de préparation minimal, en particulier avec un vol pour la France. Lundi avant leur affrontement en Ligue des champions à Rennes.

« Je suis inquiet car en Premier League, les blessures augmentent », a ajouté Lampard. «Les blessures musculaires augmentent, les chiffres sont là si la Premier League veut aller les regarder de près.

« Donc c’est clair. Il y a une corrélation de matchs, match après match après match. Zéro pré-saison, le calendrier est plus serré. »

« Tout au long de la saison, il y aura ces patchs très chargés et si nous voulons les gérer du mieux que nous pouvons, si nous voulons nous occuper des joueurs et obtenir le produit aussi bien que possible, changez l’heure de 12h30. Changez l’heure. Ce n’est pas une conversation difficile pour moi.

«La quantité de choses que nous changeons en raison du COVID et du redémarrage du projet et maintenant dans cette saison que nous devons changer parce que ce sont des moments incroyables, alors nous devons continuer à chercher la meilleure façon de le changer. Donc la réponse est: arrêtez de parler et agissez en conséquence. «