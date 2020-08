Le défenseur Giorgio Chiellini, après une saison marquée par des blessures, revient un an plus tard à l’appel de l’équipe italienne de Roberto Mancini pour le départ de la Ligue des Nations contre la Bosnie et la Hollande, dans une liste de 37 joueurs et avec la première par Alessandro Bastoni (Inter), Manuel Locatelli (Sassuolo) et Francesco Caputo (Sassuolo).

27/08/2020 à 22:11

CEST

.

La rupture du ligament croisé antérieur au genou droit a séparé le défenseur central de la Juventus d’une bonne partie de la saison écoulée, qui revient sur la nomination de l’équipe nationale pour les matchs du 4 septembre prochain, à Florence, et du 7 septembre, à Amsterdam. , contre la Bosnie et la Hollande, respectivement.

C’est le retour à l’activité de l’Italie dix mois après 9-1 face à l’Arménie, leur dernier duel, dans lequel ils ont prolongé une séquence de onze victoires consécutives.

Dans l’appel de 37 hommes pour les deux matches, il y a deux joueurs en attente des tests « prévus à l’issue de leur période d’isolement », selon la Fédération italienne de football: Jorginho, de Chelsea, et Sandro Tonalli, de Brescia.

– ANNONCE:

Gardiens de but: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Naples) et Salvatore Sirigu (Torino).

Défenseurs: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Mattia Caldara (Atalanta), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo ( Napoli), Alessandro Florenzi (Rome), Gianluca Mancini (Rome), Luca Pellegrini (Juventus) et Leonardo Spinazzola (Rome).

Milieux de terrain: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura, Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Roberto Gagliardini (Inter), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter ), Sandro Tonali (Brescia) et Nicolò Zaniolo (Rome).

Attaquants: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Naples), Moise Kean (Everton) ), Kevin Lasagna (Udinese) et Riccardo Orsolini (Bologne).