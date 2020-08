Photo de Michael Molzar / SEPA.Media / .

Selon un rapport, Sheffield United dirige des sociétés comme Newcastle et Leeds United pour la signature de prêt de Rhian Brewster de Liverpool.

90 Min a affirmé que Liverpool voulait que son jeune très apprécié fasse l’expérience du football de Premier League, avec un certain nombre d’équipes désireuses de ses services.

Malgré l’intérêt de Newcastle et Palace, qui sont plus établis et nouvellement promus Leeds. Il semble que Chris Wilder gagne la chasse à sa signature et qu’ils ont eu des entretiens avec les champions de Premier League au sujet de leurs meilleurs talents.

Près de toutes les équipes de l’élite britannique recherchent une sorte de puissance de feu et d’objectifs, et Brewster pourrait bien être un achat judicieux.

Le joueur de 20 ans était prêté à Swansea au cours de la seconde moitié de la saison dernière. Ses performances et ses buts ont aidé l’équipe galloise à atteindre les demi-finales des barrages.

Certains auraient pensé que Jurgen Klopp ferait du produit de l’académie Anfield une partie de ses plans cette saison parce qu’il a besoin de cette profondeur d’attaque dans son équipe.

Matchs d’ouverture de Liverpool en 2020/21

Leeds (H)

12 septembre

Chelsea (A)

19 septembre

Arsenal (H)

26 septembre

Villa Aston (A)

3 octobre

Everton (A)

17 octobre

Sheffield United (H)

26 octobre

Mais cela signifierait que Brewster gagnerait beaucoup moins de temps de jeu que s’il jouait à Bramall Lane, Elland Road ou St James ’Park.

Les fans de Leeds ne sont peut-être pas trop inquiets pour ne pas perdre sa signature car ils sont sur le point de signer leur propre attaquant cet été – Rodrigo de Valence, comme le confirme le compte Twitter du club espagnol.

Quant aux Magpies, ils ont besoin de cette étincelle, de ce rythme et de cette menace d’objectifs dès le départ, et au milieu de tout ce discours de rachat, tout achat de qualité, qu’il s’agisse d’un prêt ou d’un permanent, est nécessaire.

Mais étant donné que Wilder aime jouer à deux, Brewster peut en profiter davantage car cela pourrait signifier plus de temps de jeu que dans les autres clubs. Quoi qu’il en soit, quelqu’un de la Premier League obtiendra un joueur à fort potentiel.

