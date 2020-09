Christian Pulisic est un doute de blessure pour le choc de Chelsea en Premier League contre Liverpool dimanche, a révélé l’entraîneur-chef Frank Lampard.

Le joueur de 21 ans a raté la victoire 3-1 de lundi contre Brighton en raison d’un petit revers dans sa guérison de la blessure aux ischio-jambiers qu’il a subie lors de la défaite des Blues en finale de la FA Cup face à Arsenal le 1er août.

Pulisic avait initialement espéré être en forme pour le début de la saison, mais Lampard affirme maintenant que l’ailier fait face à une course contre la montre pour affronter les champions de Premier League à Stamford Bridge dimanche.

« Christian s’entraînait avec nous la semaine dernière mais il a eu un peu d’inconfort il y a quelques jours alors qu’il essayait de s’entraîner avec nous et d’être en lice pour aujourd’hui », a déclaré Lampard après les buts de Jorginho, Reece James et Kurt Zouma ont donné. Victoire de Chelsea au stade Amex.

« Cela aurait été une grosse demande pour aujourd’hui, mais il a dû reculer de quelques pas. C’est une question sur laquelle je n’ai pas de grandes nouvelles pour le moment. Nous verrons. »

Jorginho boitait et était remplacé tardivement, tandis que Timo Werner avait le genou droit attaché avec de la glace après la finale. Lampard s’attend à ce que les deux soient disponibles contre l’équipe de Jurgen Klopp.

Lampard a également fait l’éloge de ses débutants allemands Werner et Kai Havertz, et James en particulier pour son but stellaire.

« Cela m’a fait quitter mon siège et nous en avions besoin, nous n’étions pas à notre meilleur pendant cette période », a déclaré Lampard. « Reece a ça en lui, c’est un joueur d’une telle qualité. Vous essayez de l’amener dans des zones où il peut être une menace.

« Si vous analysez le fait que nous sommes ensemble en équipe depuis quatre jours, il est difficile de s’attendre à ce que tout clique dès le premier jour. Nous avons fait preuve de détermination et c’est un match que nous aurions pu perdre des points l’an dernier. »

Havertz, qui a travaillé dur dans une ligne à trois volets derrière Werner qui comprenait Ruben Loftus-Cheek et Mason Mount, a été remplacé à la 80e minute, mais Lampard était plein d’éloges pour l’ancien attaquant du Bayer Leverkusen.

« J’ai aimé Kai Havertz », a déclaré Lampard. «Ce n’est pas un jeu où vous repartez avec des moments vintage et il y en a beaucoup sur ses épaules, mais vous avez vu des aperçus de ce qu’il peut faire.

« Tout ce que j’ai vu de lui est parfait et sa qualité se manifestera. Il est extrêmement talentueux. »

Lampard a souligné que malgré la richesse de leur talent offensif, Chelsea était toujours un travail en cours et peu susceptible de défier les champions de Liverpool pour le titre.

Le patron de Chelsea a déclaré: « Nous voulons vraiment combler cet écart par rapport à Liverpool, nous devons avoir l’intention d’être là-haut même si c’est une grande demande de gagner. Nous sommes en retard, c’est étape par étape. Espérons que nous le pouvons. faire de grands progrès. «

Lampard a également soutenu le gardien de but Kepa Arrizabalaga, qui a raté un arrêt sur le but de Brighton avec lequel il aurait pu mieux faire, affirmant que l’Espagnol était le gardien de Chelsea et qu’il était très heureux avec lui.