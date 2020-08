L’annonce de Leo Messi, prêt à quitter Barcelone, a secoué le monde du football. Et forcément il y a beaucoup d’équipes qui ont commencé à sentir le coup argentin. En attendant, les maisons de paris ont déjà révisé et réimprimé leurs cotes sur l’avenir du Pulce, Manchester City restant devant l’Inter et le PSG. Voici les cotes Betfair sur la prochaine équipe de Messi:

– Manchester City 1,5

– Inter et PSG 3

– Juventus 4

– Manchester United 6.5

– Tout club de MLS 12

– Liverpool 14

– Leeds 20

– Tout club argentin 25

– Bayern Munich 35

– Chelsea 50

– Lazio 100

– Newcastle 100

– Naples 125

– Real Madrid 150

