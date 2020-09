Et maintenant, il y en a 10. le City Football Group (CFG), la holding de football contrôlée par le gouvernement des EAU, a ajouté une autre équipe au système construit autour de Manchester City. Il s’agit du Champagne Esperance Sportive Troyes Aube (ESTAC), plus simplement appelé Troyes, un militant de la Ligue 2 française.

Là négociation entre la holding exploitée par Abu Dhabi et le président Daniel Masoni (en fonction depuis 2009 et maintenant près de quitter) avait duré des semaines et c’était maintenant dans la ligne droite. Dans la matinée d’aujourd’hui, 3 septembre 2020, l’annonce est arrivée. Le CFG annexe une autre équipe et un autre pays à son empire, qu’il comprend déjà Manchester City (Angleterre), New York City FC (USA), Melbourne City (Australie), Yokohama Marinos (Japon), Montevideo City Torque (Uruguay), Gérone (Espagne), Sichuan Juniu (Chine), Mumbai City (Inde) et SK Lommel (Belgique).

Les parts de contrôle sur les clubs individuels sont différentes, pas toujours à 100%. Celui de Troyes n’est pas totalitaire puisque, comme le rapporte un article publié sur le site Equipe, dans le capital de l’ESTAC Maxime Ray a également rejoint récemment. C’est un homme d’affaires et financier de 38 ans qui il y a un an était déjà entré dans le football en achetant Vannes (ICI), une équipe qui évolue en National 2 (catégorie amateur). Ray aura la garantie d’un siège au conseil d’administration de l’ESTAC. Et étant donné les intérêts économiques des personnes qui contrôlent le club, il est facile de penser que ce conseil deviendra le terrain pour discuter des affaires de haut niveau (et autres).

Quant à l’équipe, ils peuvent être à la vue de changements dans la gestion technique. Toujours selon ce que prétend l’équipe, le directeur sportif Luis Sousa ça devrait être sorti. Au lieu de cela, l’entraîneur garderait le poste Laurent Batlles, qui a récemment renouvelé le contrat jusqu’en 2023. Mais le technicien pourrait se retrouver comme superviseur d’un homme de confiance de la nouvelle propriété. Les pronostics vont à Erick Mombaerts, qui reviendrait dans son pays (le dernier club entraîné en France était Le Havre) après avoir occupé les bancs des Yokohama Marinos et de Melbourne City. Deux équipes contrôlées par le CFG.