Le président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, est au bord du gouffre. Depuis qu’il a pris le contrôle du club en 2014, les Catalans sont en baisse constante, notamment en raison de transferts désastreux sous sa direction.

L’apparemment insondable s’est produit: Lionel Messi veut quitter Barcelone. Le club est en difficulté depuis un certain temps maintenant, la capitulation de cette saison – à la fois au niveau national et en Europe – marquant son apogée.

Pour le fan occasionnel, l’explosion de Messi semble un peu prématurée. Ils étaient champions de la Liga en 2019, alors ce n’est sûrement qu’un petit problème, non? Enfin, pas tout à fait. Messi est en désaccord avec la hiérarchie de Barcelone depuis un certain temps maintenant, le président du club Bartomeu tenu avec beaucoup de mépris par le maestro argentin.

On ne sait toujours pas si Messi sera en mesure de forcer sa sortie du club, mais ce que nous savons, c’est que les signatures faites tout au long du mandat de Bartomeu ont été terriblement ineptes. Jetez un œil ci-dessous pour voir le pire du groupe.

10. Jeremy Mathieu – 20 millions d’euros

Le même été, Barcelone a obtenu les signatures de Marc-André ter Stegen et Luis Suarez, le transfert de Mathieu s’est déroulé avec un minimum d’agitation. L’arrière central et arrière gauche s’est vu confier la tâche peu enviable de remplir les bottes des défunts Carles Puyol et Eric Abidal – un travail presque impossible.

Un coup franc spectaculaire lors de la Copa del Rey contre Elche et un but à El Clasico se sont révélés être les moments forts de son passage au Camp Nou, mais au final, Mathieu n’a inévitablement pas été à la hauteur de ses prédécesseurs. Après trois saisons avec le Barça, il a été licencié pour un transfert gratuit, signant pour le Sporting Lisbonne.

9. Lucas Digne – 16,5 millions d’euros

Une signature inoffensive par la plupart des mesures de fans. Digne a été amené dans le club dans l’espoir de pouvoir offrir une certaine concurrence à l’arrière gauche actuel, Jordi Alba. Il a fait 46 apparitions en deux saisons toutes compétitions confondues, mais n’a finalement pas vraiment menacé la place de départ d’Alba.

C’est ce que Digne a accompli au cours des deux dernières années, cependant, qui pique les fans du Barca. Maintenant considéré comme l’un des meilleurs arrières latéraux de l’entreprise, le Français semble enfin capable de remplacer une Alba vieillissante. Le seul problème? Il a été vendu à Everton en 2018 pour 18 millions de livres sterling, après avoir bâti cette excellente réputation dans le Merseyside, et non en Catalogne.

8. Thomas Vermaelen – 18 millions d’euros

Un véritable cauchemar de blessures. Vermaelen a été amené à Barcelone après cinq saisons fructueuses avec Arsenal et devait se disputer une place de départ au cœur de la défense des Blaugrana. Malheureusement pour lui, les blessures décimeraient sa première campagne.

Le Belge n’a organisé qu’une seule apparition lors de sa première saison – une sortie de 63 minutes lors d’un match nul 2-2 avec le Deportivo en mai – presque un an après sa signature initiale. Vermaelen est devenu un peu joueur partiel pour le Barça, et après une période de prêt décevante à la Roma et une poignée de performances médiocres au Camp Nou, il a rejoint l’équipe japonaise de Vissel Kobe.

7. Andre Gomes – 35 millions d’euros

Signé le même été que Digne, le transfert de Gomes a suscité beaucoup d’excitation. Le milieu de terrain avait été immense pour Valence lors de la campagne précédente, donc cela semblait être une affaire astucieuse de Bartomeu. Comme nous le savons maintenant, cependant, les choses n’ont pas vraiment fonctionné de cette façon.

Gomes a fait un début prometteur, aidant à marquer deux buts lors de la victoire de Barcelone en Super Coupe d’Espagne contre Séville, mais ses performances se sont rapidement dégradées par la suite. À la fin de la saison, Gomes a été élu pire signature de la Liga cette année-là par Marca. La saison suivante a apporté 31 apparitions et aucun but avant qu’il ne soit finalement prêté, puis vendu plus tard, à Everton.

6. Martin Braithwaite – 18 millions d’euros

Pas la pire, mais peut-être la signature la plus accablante du règne de Bartomeu. Après que l’ailier Ousmane Dembele (plus sur lui plus tard) ait subi une blessure à long terme, le club a obtenu une exemption de la Liga pour signer un attaquant en dehors de la fenêtre de transfert régulière. Cela les a conduits à la prise controversée de Braithwaite.

Ses vendeurs réticents, Leganes, ont été laissés en ébullition lorsque Bartomeu a activé la clause de libération du joueur, ce qui signifie qu’ils sont restés impuissants à empêcher le déménagement de se produire, et de plus, la possibilité de signer un remplaçant a été refusée. Onze matchs, un but et une relégation pour Leganes plus tard, il est assez clair que le mouvement n’a fonctionné pour aucune des parties impliquées.

5. Malcom – 41 millions d’euros

Un autre des transferts sournois de Batomeu qui a laissé un club dans le pétrin. Malcolm de Bordeaux avait initialement accepté de rejoindre la Roma, les supporters attendant à l’aéroport de Rome pour saluer leur nouvelle signature brésilienne. Hélas, Barcelone est intervenu à la neuvième heure pour détourner l’accord et voler Malcom sous le nez de l’Italien.

Les Roms étaient furieux, le directeur sportif Monchi envisageant même une action en justice contre les Catalans.

Le problème suivant auquel Batomeu a été confronté était que son manager, Ernesto Valverde, n’avait pas vraiment envie de Malcom. En effet, non seulement Valverde n’était pas au courant de la signature, mais il ne voulait même pas de lui.

Cela s’est reflété dans le temps de jeu de Malcom, l’ailier apparaissant à seulement 15 reprises pour le Barça avant d’être expédié au Zenit Saint-Pétersbourg l’été suivant.

4. Antoine Griezmann – 120 millions d’euros

Griezmann a évidemment encore le temps de faire ses preuves, n’ayant passé qu’une seule saison relativement terne à Barcelone à ce jour, mais pour 120 millions d’euros, les fans s’attendaient à beaucoup plus. L’ancienne star de la Real Sociedad et de l’Atletico Madrid était la signature des prix de l’été dernier, aux côtés de Frenkie de Jong, mais respecter cette facturation s’est avéré assez problématique.

Pour commencer, Griezmann ne s’intègre pas vraiment dans le système fluide de Barcelone. Le Français s’est fait un nom en jouant juste à côté de l’attaquant principal de son équipe – plus récemment Alvaro Morata ou Diego Costa à l’Atletico – mais dans la formation de Barcelone 4-3-3, ses talents ont tendance à être gaspillés car il est abandonné.

3. Ousmane Dembele – 105 millions d’euros

Coûtant environ un demi-Neymar, Dembele représente 50% de ce que Barcelone a à montrer pour le départ de son record du monde brésilien au PSG… et ce n’est pas beaucoup.

Dembele est devenu le deuxième joueur le plus cher de l’histoire après son départ du Borussia Dortmund et a reçu l’ancien maillot numéro 11 de Neymar.

Une blessure aux ischio-jambiers lors de ses débuts en championnat a exclu l’ailier pendant quatre mois, ce qui était un signe inquiétant des choses à venir. La deuxième saison de Dembele s’est avérée plus fructueuse, car il a démarré et a commencé à marquer et à aider régulièrement. Cependant, sa forme incohérente a toujours été fortement critiquée et une autre blessure aux ischio-jambiers cette saison l’a par la suite exclu pendant six mois.

Il est revenu sur le banc pour le match de la Ligue des champions de Barcelone contre le Bayern Munich, mais n’a joué qu’un rôle de spectateur alors que son club était démantelé 8-2.

2. Arda Turan – 34 millions d’euros

L’interdiction de transfert de Barcelone en 2015 signifiait que, malgré la signature de Turan pour le club cet été, il n’était pas éligible pour jouer avant le mois de janvier suivant. Et après une attente très attendue, le milieu de terrain n’a pas réussi à inspirer.

En fait, la conspiration parmi certains fans est que Turan n’a pas du tout été signé pour ses prouesses sur le terrain … cela avait beaucoup plus à voir avec les liens étroits du club avec les sponsors turcs.

Lorsque Valverde a pris la pirogue en 2017, il est rapidement devenu évident que, tout comme Malcom, Turan ne faisait pas partie des plans du manager. D’être hué par ses propres fans, d’être accusé de surpoids, d’exprimer son soutien controversé au président turc Recep Tayyip Erdogan, les trois années de Turan en Catalogne ont été tout simplement un désastre.

Il est retourné dans sa Turquie natale en 2018, signant pour Istanbul Basaksehir avant de rejoindre plus tard son club d’enfance Galatasaray plus tôt cet été.

1. Philippe Coutinho – 120 millions d’euros

Représentant l’autre moitié des frais de transfert de Neymar, Coutinho était considéré par beaucoup comme le remplaçant direct de son compatriote. Le milieu de terrain offensif avait été une révélation pour Liverpool, mais avec le patron des Reds Jurgen Klopp favorisant un style de jeu plus rapide, le transfert avait du sens pour les deux parties.

Alors que Coutinho avait du mal à justifier la vaste dépense de Bartomeu, Liverpool a ensuite signé Virgil van Dijk et Alisson avec l’argent, ce qui les a propulsés à leur tour à la gloire nationale et européenne.

Avec Coutinho pataugeant, il a été prêté au Bayern Munich, seulement pour que le Brésilien se présente contre Barcelone en quarts de finale de la Ligue des champions – collant deux buts devant son club parent et les éliminant dûment dans cette défaite profondément humiliante 8-2.

