On repart même si on ne s’est jamais arrêté. Juste avec le Des champions Ligue même si nous sommes dans le coin qualifications, rien de plus. Toutefois Paok-Besiktas, un Grec contre un Turc dans un match sec à Thessalonique, a déjà commencé à ne pas être jeté.

Paok a fermé ses portes en juillet et a repris avec deux matches amicaux pour se ressaisir. Il a remporté le sprint pour la deuxième place et maintenant il veut continuer. Besiktas a clôturé le tournoi avec quatre succès: sur ceux-ci – et la troisième place – il reste. Se qualifier en Grèce dans l’antre des loups n’est pas une blague. Je choisis vraiment les hôtes.

Cela continue avec le Super Coupe d’Ukraine et avec ça Shakhtar qu’il y a quelques jours, nous avons vu l’Inter de Lukaku jeté sur le mouillé. Reprendre toute l’énergie physique et nerveuse en quatre et quatre huit me paraît plus que difficile ayant joué avec la chaleur, la chaleur du mois d’août et tout le reste. Super Coupe organisée à Kiev, une autre raison de voir la surprise.

Mais peut-être que le match le plus beau et le plus intense sera la finale de Ligue de la jeunesse à Nyon, avec les meilleures jeunes recrues de Benfica est Real Madrid. Les Portugais semblent être les meilleurs du monde et l’ont amplement démontré en demi-finale. Les merengues, par contre, ne s’amusaient pas avec Salzbourg et devaient souffrir pour être là.

SUGGESTIONS LE MARDI

Paok-Besiktas 1 (cote 2.20)

Shakhtar-Dynamo Kiev X2 (1,75)

Benfica U19-Real Madrid U19 1 (2,25)

Le terno vaut 8,66 fois la mise