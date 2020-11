Le sept. Le 23, les Colorado Rapids ont atteint un point de leur odyssée MLS 2020 où l’équipe avait hâte de revenir sur le terrain. Leur raclée 5-0 contre San Jose a amené les Rapids à deux points du leader de la Conférence Ouest, Seattle, et il y avait une confiance interne qu’ils continueraient à augmenter.

Entre le report de quatre mois initial de la ligue induit par une pandémie à partir de mars, un mois supplémentaire entre la sortie des Rapids du tournoi de retour de la MLS et le redémarrage de la saison en août, la continuité avait été difficile à obtenir. Cependant, sous la direction de l’entraîneur de première année Robin Fraser, les Rapids ont géré au mieux les circonstances défavorables et en ont remporté trois sur quatre avant un match clé contre le Sporting Kansas City le septembre. 27.

Les bonnes vibrations ont été de courte durée. Un jour avant le match SKC, 2020 a de nouveau frappé. Trois membres du staff et un joueur ont été testés positifs au COVID-19, l’entraînement a été suspendu et le match reporté.

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

– Playoffs de la MLS 2020: qui est, calendrier et plus

– MLS sur ESPN +: diffusez des jeux et des rediffusions en direct (États-Unis uniquement)

Plusieurs mois après le début de la pandémie mondiale de coronavirus, ces types d’arrêts n’étaient plus surprenants, mais non moins frustrants. Le milieu de terrain des Rapids, Cole Bassett, l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs de la ligue, l’a résumé succinctement.

« C’était nul, » dit-il. « Vous voulez juste continuer à jouer à des jeux. »

D’autres tests positifs ont suivi et ils ne joueront plus pendant 31 jours.

À la fin de la saison régulière, le Colorado a réussi à jouer seulement 18 des 23 matchs prévus, trois de moins que toute autre équipe de la ligue. Les 28 points des Rapids auraient encore été suffisants pour entrer dans le champ des éliminatoires de la Conférence de l’Ouest à huit équipes, mais ils se dirigent vers le match de premier tour de dimanche au 4e Minnesota United FC. (13 h 30 HE, diffusion en direct sur ESPN) avec la tête de série n ° 5 après que la MLS ait choisi de trier le classement par points par match pour tenir compte des inégalités de calendrier.

2 Liés

Alors que les Rapids jouaient un long match de feu rouge, feu vert tandis que le reste de la ligue avançait, les dirigeants du club sont restés en contact régulier avec le bureau de la ligue. Bien qu’il soit devenu évident dès le début que le passage aux points par match était probable, la ligue ne l’a officialisé que le 31 octobre, alors que le Colorado n’avait plus que trois matchs au programme.

« Nous sommes dans une année d’incertitude avec le COVID-19 », a déclaré le milieu de terrain Kellyn Acosta. « [The coronavirus] apporte de nombreux défis. C’était vraiment difficile de faire nos réunions virtuellement, d’avoir une formation individuelle. S’entraîner deux jours ici, avoir une épidémie de COVID-19 et ne pas pouvoir s’entraîner pendant une semaine ou deux semaines. Ne pas pouvoir jouer à cinq matchs. Ça a été fou. «

Après avoir perdu 4-0 lors de son premier match contre SKC, le Colorado a progressivement retrouvé sa forme prometteuse et a remporté trois victoires consécutives pour terminer la saison.

«Nous avons l’impression que nous sommes dans une séquence chaude avant les séries éliminatoires», a déclaré Bassett. « Nous nous sentons donc plutôt bien et confiants en nous-mêmes. »

Pour les Rapids, l’un des clubs d’origine de la ligue, le simple fait d’atteindre les séries éliminatoires n’a guère semblé être une fatalité. Ils n’ont pas réussi à se qualifier au cours de cinq des six dernières saisons et n’ont progressé que deux fois dans les séries éliminatoires de la Coupe MLS depuis leur victoire à la Coupe MLS en 2010.

Quand ils ont trouvé le succès dans le passé, cela s’est généralement produit par poussées, et pour Padraig Smith, qui est arrivé en tant que directeur sportif en 2015 et a été élevé au poste de vice-président exécutif et directeur général en 2018, changer cela est devenu une priorité. En 2016, l’équipe a terminé deuxième de la ligue pour le nombre de points et a atteint la finale de la conférence, mais une liste vieillissante qui comprenait les internationaux américains Tim Howard et Jermaine Jones n’était pas faite pour durer.

« Le vrai problème était que nous ne pensions pas que ce genre de succès était durable », a déclaré Smith. « En fin de compte, nous voulions être un club qui ne participait pas aux séries éliminatoires tous les deux ans et qui ne contenait pas de défis pour les titres une fois par décennie, mais qui était une équipe éternelle en séries éliminatoires et une équipe qui se disputait des titres année après année. . «

Après son changement de titre, Smith, avec le vice-président senior des opérations commerciales Wayne Brant, a changé de vitesse. Ils ont recentré leurs efforts sur l’académie du club, recherché de jeunes joueurs de toute la ligue et incorporé plus d’analyses dans leurs approches de recrutement et sur le terrain, tout en pensant à plus long terme.

Après une série de cas de COVID-19, les Colorado Rapids se sont rétablis et sont en bonne forme pour les éliminatoires de la Coupe MLS. Ron Chenoy-USA TODAY Sports

L’intérêt de Smith pour l’analyse du sport remonte à 1999, lorsqu’il s’est rendu aux États-Unis depuis l’Irlande pendant un été universitaire pour jouer pour les Hurricanes de Harwich de la Cape Cod Amateur Soccer League. Il est devenu un fan des Red Sox de Boston, a été initié à la métrique du baseball et a été inspiré pour essayer de développer des moyens similaires pour identifier l’efficacité dans le football. Cela l’a aidé à se lancer dans des rôles financiers avec la Football Association of Ireland et l’UEFA, avant de retourner aux États-Unis pour rejoindre le front office du Colorado.

Le premier mouvement majeur de la reconstruction a été un échange de mi-saison en 2018 pour Acosta, qui à 22 ans avait déjà été plafonné 17 fois par les États-Unis, mais avait besoin de changer de décor après être passé par l’académie du FC Dallas et dépensé. parties de six saisons avec la première équipe.

« Le commerce Acosta, pour moi, était un commerce de déclaration pour ce club », a déclaré Smith. « Il y avait eu une histoire dans la façon dont nos listes avaient été construites dans le passé et nous avons déclaré très clairement que nous changions de cap et de direction. »

En 2019, un autre échange de mi-saison a amené l’ailier Jonathan Lewis du New York City FC, donnant au club un autre jeune américain avec une expérience en équipe nationale. Les métiers des défenseurs centraux Lalas Abubakar (Columbus) et Auston Trusty (Philadelphie) ont été réalisés dans un moule similaire.

Même si les Rapids se sont concentrés sur la construction d’un jeune noyau, Smith a reconnu qu’il y aura toujours un besoin d’acteurs nationaux expérimentés et d’acquisitions de talents haut de gamme sur le marché mondial pour compléter la liste. Dans cette veine, le milieu de terrain Jack Price, qui a joué un petit rôle pour Wolverhampton Wanderers sur le chemin de la promotion en Premier League en 2017-2018, a été une figure clé au milieu de terrain depuis son arrivée en 2018, tandis que le milieu de terrain Younes Namli, le seul de l’équipe Le joueur désigné et l’attaquant Diego Rubio ont été deux des joueurs les plus importants de l’équipe en attaque.

Le changement de philosophie du Colorado n’a pas été sans revers. En 2019, le départ de 11 matchs de l’équipe (0-9-2) a été le pire de l’histoire de la MLS et a contribué à l’éviction du manager de deuxième année Anthony Hudson. Avant d’être renvoyé, Hudson a publiquement attribué le blâme au manque de talent de l’équipe, y compris après son dernier match en charge, une défaite 1-0 contre Atlanta, lorsqu’il a déclaré: « Nous nous battons en bas avec un groupe de joueurs du bas. et nous devons trouver un moyen d’obtenir un résultat. »

Mais après que Hudson, qui entraîne maintenant l’équipe nationale masculine des États-Unis U20, a été remplacé par Conor Casey à titre provisoire, le Colorado a changé la donne, récoltant 1,6 point par match le reste de la saison – un taux qui aurait été assez bon pour la troisième place de la Conférence Ouest au cours de toute la saison.

Alors que le Colorado relançait sa saison, l’organisation a pris son temps pour s’installer sur un remplaçant permanent. Environ deux mois après avoir pris contact avec Fraser, alors assistant du Toronto FC, il a été annoncé comme neuvième manager permanent du club à la fin du mois d’août, après que le club ait versé à Toronto 75 000 $ en Allocation Générale pour ses droits. Pour Fraser, le concept d’être à un endroit qui voulait attirer plus de joueurs à travers son académie et avoir la chance de développer ces types de joueurs était très attrayant.

jouer

1:44

Ale Moreno choisit Minnesota United comme équipe à surveiller avant les séries éliminatoires de la MLS.

« J’aime l’idée de créer des joueurs capables de réfléchir et de prendre des décisions », a déclaré Fraser. « Pendant longtemps dans ce pays, il semblait que les bons joueurs étaient des joueurs plus rapides, des joueurs plus forts, des joueurs plus habiles, mais pour que nous puissions vraiment avancer, nous devons avoir ces joueurs et ils doivent aussi être capables de penser et de faire Ainsi, j’ai toujours trouvé intéressant dans le coaching d’essayer d’influencer la capacité des enfants à prendre des décisions. «

Après la course de Philadelphie au Bouclier des supporters cette année, s’appuyant fortement sur des joueurs qui sont passés par leur académie comme Mark McKenzie et Brenden Aaronson, le changement de la ligue vers l’investissement dans le développement des joueurs ne fait que s’accélérer.

Le Colorado n’a pas exactement été à l’avant-garde de la ligue en termes de production de son académie, mais sur ses 12 joueurs locaux de tous les temps, huit sont venus depuis 2017 et l’équipe s’est classée n ° 5 de la ligue en pourcentage de nombre total de minutes jouées cette saison par des joueurs de moins de 22 ans (16,17%), derrière seulement LAFC, Philadelphie, Montréal et Vancouver.

À Bassett et à l’arrière gauche Sam Vines, les Rapids ont deux des meilleurs exemples de la ligue sur la façon dont une académie peut être payante. Les deux joueurs ont été nommés sur la liste des 22 moins de 22 ans de la MLS pour une deuxième année consécutive et figureront dans le calendrier 2021 chargé de l’US Soccer, qui comprend la Coupe du monde U20, les qualifications olympiques et potentiellement les Jeux olympiques pour les U23, la Gold Cup et la conclusion de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Vines, le seul joueur des Rapids à jouer chaque minute cette saison, a reçu sa première casquette de l’équipe nationale senior en janvier, tandis que Bassett apparaît sur la bonne voie pour un éventuel transfert en Europe.

Prochains jeux LIVE sur ESPN + (US):

VENDREDI, NOV. vingt

• Blasters contre Mohun Bagan (8 h 55 HE)

• Coventry v Birmingham (14 h 40 HE)

SAMEDI, NOV. vingt et un

• Bournemouth v Reading (7 h 25 HE)

• Bayern contre Werder Bremen (9 h 20 HE)

• Bielefeld v Leverkusen (9 h 20 HE)

• Hertha v Dortmund (14 h 20 HE)

• Juventus v Cagliari (14 h 35 HE)

DIMANCHE, NOV. 22

• Ajax contre Heracles (6 h 10 HE)

• Inter v Torino (8 h 50 HE)

• Cologne contre Union Berlin (11 h 50 HE)

« Si vous pouvez produire les meilleurs talents qui contribueront et vous aideront à réussir dans la MLS, puis éventuellement vendre ces talents en Europe et réinvestir cet argent dans l’académie, le recrutement et le développement des joueurs », a déclaré Smith, « alors vous pouvez vraiment créer une entreprise. modèle qui aurait une durabilité à long terme. «

En 2020, Bassett s’est classé n ° 4 de la ligue en buts plus passes par 90 minutes et n ° 5 en distance couverte par 90 minutes (11,33 km). Il comprend que sa capacité à vivre cette preuve de concept a le potentiel d’avoir un impact durable sur le soccer des jeunes de la région.

« Vous ne vous connectez pas vraiment autant qu’un enfant quand vous ne voyez pas [first-team] des joueurs qui étaient dans une position similaire à vous quand vous étiez plus jeunes « , a déclaré Bassett. » Vous ne voyez pas vraiment comme un objectif réaliste parfois que vous pouvez y arriver.

« Cela a commencé avec moi et Sammy. Nous avons en quelque sorte percé et nous essayons d’ouvrir cette voie pour que tous ces enfants du Colorado voient qu’ils peuvent vraiment y arriver. »